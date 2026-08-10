Более 300 разведывательных БПЛА были подготовлены военнослужащими артиллерийской бригады 58-й армии группировки «Днепр» для подразделений действующих в Запорожской области. Фото: Минобороны РФ.

Операторы FPV-дронов из состава группировки войск «Запад» ликвидировали артиллерийские орудия украинских войск на Краснолиманском направлении.

«Замаскированные в лесополосах у Красного Лимана огневые позиции противника были обнаружены в ходе разведывательных действий с воздуха», - комментируют кадры в Минобороны России.

В Запорожской области операторы ударных БПЛА и расчеты «Ланцетов» группировки «Восток» уничтожили РСЗО «Град» и САУ «Богдана».

В военном ведомстве отмечают, что ведущие огонь орудия ВСУ были обнаружены в ходе контрбатарейной борьбы. Противник успел сделать несколько выстрелов, но не успел сменить позиции и был уничтожен.

Также отличились гвардейцы-десантники Ивановского соединения ВДВ. Они ликвидировали украинскую ДРГ на Ореховском направлении.

«Диверсионная группа была полностью уничтожена. Эффективное взаимодействие разведки, пункта управления и операторов FPV-дронов сокращает время от обнаружения до ликвидации целей», - отмечают в Минобороны России слаженность действий воинов «крылатой пехоты».

Более 300 разведывательных БПЛА были подготовлены военнослужащими артиллерийской бригады 58-й армии группировки «Днепр» для подразделений действующих в Запорожской области. В специализированных лабораториях ежедневно собираются десятки БПЛА. Очередная партия из более чем 300 разведывательных дронов квадрокоптерного типа отправлена в передовые подразделения на Ореховском направлении.

«Компоненты поступают с заводов Минобороны РФ. После сборки и тестирования дроны отправляются на линию боевого соприкосновения. Ведется постоянная работа по модернизации БПЛА», - пояснил техник средств разведки с позывным «Сармат».