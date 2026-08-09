Силами противовоздушной обороны за сутки было сбито 11 управляемых авиационных бомб и 1134 ударных беспилотников ВСУ самолетного типа. Фото: Минобороны РФ.

Подразделения российской группировки войск «Север» заняли более выгодные позиции в Харьковской области, продвинувшись на рубежи в районах населенных пунктов Борщевая, Бузово, Прудянка, Приколотное и Слатино. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

За прошедшие сутки российскими войсками было уничтожено свыше 1300 украинских военнослужащих и иностранных наемников. Наибольшие потери врагу нанесли следующие группировки: «Восток» - уничтожили 340 украинских боевиков, «Центр» - 335, «Запад» - 215, «Южная» - 205, «Север» - 180, «Днепр» - 25.

Кроме того, за последние 24 часа глава ВСУ Драпатый лишился двух танков, 12 бронемашин, семи артиллерийских орудий и 94 единиц различных автомашин.

Российская армейская авиация, беспилотники, крылатые ракеты и артиллерия ударили по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины, логистическим объектам, цехам и складам с комплектующими для беспилотников. Также были поражены места дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников в 158 районах.

Силами противовоздушной обороны за сутки было сбито 11 управляемых авиационных бомб и 1134 ударных беспилотников ВСУ самолетного типа.

Операторы разведывательных БПЛА и расчёт РСЗО «Торнадо-Г» уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 10 августа 2026 года уничтожены:

673 - самолета.

284 - вертолета.

203 025 - дронов.

669 - ЗРК.

30 520 - танков и бронемашин.

1 769 - РСЗО.

36 110 - орудий.

68 889 - единиц спецтехники.