Фото: Минобороны РФ.
Подразделения российской группировки войск «Север» заняли более выгодные позиции в Харьковской области, продвинувшись на рубежи в районах населенных пунктов Борщевая, Бузово, Прудянка, Приколотное и Слатино. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
За прошедшие сутки российскими войсками было уничтожено свыше 1300 украинских военнослужащих и иностранных наемников. Наибольшие потери врагу нанесли следующие группировки: «Восток» - уничтожили 340 украинских боевиков, «Центр» - 335, «Запад» - 215, «Южная» - 205, «Север» - 180, «Днепр» - 25.
Кроме того, за последние 24 часа глава ВСУ Драпатый лишился двух танков, 12 бронемашин, семи артиллерийских орудий и 94 единиц различных автомашин.
Российская армейская авиация, беспилотники, крылатые ракеты и артиллерия ударили по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины, логистическим объектам, цехам и складам с комплектующими для беспилотников. Также были поражены места дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников в 158 районах.
Силами противовоздушной обороны за сутки было сбито 11 управляемых авиационных бомб и 1134 ударных беспилотников ВСУ самолетного типа.
БОЕВАЯ СВОДКА
Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 10 августа 2026 года уничтожены:
673 - самолета.
284 - вертолета.
203 025 - дронов.
669 - ЗРК.
30 520 - танков и бронемашин.
1 769 - РСЗО.
36 110 - орудий.
68 889 - единиц спецтехники.