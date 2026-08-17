«КиноФест Триколор»: новый фестиваль профессионального семейного кино

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«Триколор» запускает новый масштабный фестиваль профессионального семейного кино — «КиноФест Триколор». Прием заявок продлится до 6 сентября.

«КиноФест Триколор» — новая площадка для поддержки авторов профессионального кино и знакомства зрителей с яркими новыми именами. К участию принимаются проекты, ориентированные на семейную аудиторию, в четырех категориях: полнометражное и короткометражное игровое кино, документальные истории, а также анимация для семейного просмотра.

Фестиваль не только предоставляет возможность показать свои работы широкой аудитории, но и поддерживает победителей. В каждой номинации будет определен один лауреат, который получит ценные призы. Наряду с основной программой предусмотрены и специальные номинации: «Приз зрительских симпатий», «Лучшее музыкальное сопровождение» и «Лучшая операторская работа».

Прием заявок продлится с 3 августа по 6 сентября. Организаторы фестиваля отберут финалистов, чьи работы в октябре будут представлены зрителям в ряде городов России. Победителей в каждой номинации определит жюри, в состав которого войдут ведущие специалисты в области кинематографа. Торжественная церемония награждения состоится 8 октября в Москве.

«Мы хотим, чтобы талантливые авторы семейного кино были замечены, а зрители открывали для себя новые имена и истории, которые хочется обсуждать за семейным ужином. Наша цель простая, но важная — сделать так, чтобы качественного семейного контента в России становилось больше, и он был по-настоящему интересным», — отметила руководитель продвижения телевизионных проектов «Триколор» Светлана Суморокова.

Подробные условия участия, форма подачи заявок и требования к фильмам опубликованы на официальном сайте фестиваля.

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