Премьера фильма об освобождении Курской области состоялась во Владивостоке

Перед премьерным показом фильма члены съемочной группы и Артур Потапов ответили на вопросы журналистов. Фото: Ирина ФАСОВА.

12 августа в кинотеатре «Океан» собралось огромное количество людей, среди которых ветераны и участники СВО, чтобы стать первыми зрителями уникальной картины «Приграничье». Почетным гостем премьеры стала первый вице-губернатор – председатель правительства Приморья Вера Щербина.

Вера Щербина пожелала Желаю Артуру Потапову хорошей мирной карьеры. Фото: Ирина ФАСОВА.

Это кино рассказывает о событиях освобождения Курской области. Но оно и о большем - о человеке, судьбе, выборе, ответственности и той внутренней границе, которую каждому в какой-то момент приходится переходить. Главный герой картины - герой России, герой Приморья, кавалер четырех Орденов мужества Артур Потапов.

Перед показом члены съемочной группы и сам Артур Потапов рассказали, как личная история стала документальным фильмом. На экране показывают дни освобождения Курской области и защиты Белгородской области.

Артур Потапов признался, что решение участвовать в съемках было для него непростым.

«Уговаривали долго. На первом месте для меня - работа, жизни моих бойцов. Поэтому главные герои картины – именно они», - уверен боевой офицер.

Режиссер фильма Владислав Рытков подтвердил слова героя. Съемочная группа сопровождала военных, фиксируя происходящее в режиме реального времени.

«Как настоящий командир, как человек дела, Артур Валентинович все-таки больше остался за кадром. Кино действительно про ребят его группы, которые не жалея себя, выполняют боевые задачи по защите Родины», - сказал режиссер.

В кинотеатре «Океан» работает фото выставка, которая перекликается с фильмом «Приграничье». Фото: Ирина ФАСОВА.

Артур Потапов, как участник президентской программы «Время героев», проходил стажировку в органах исполнительной власти Приморья.

«Служба в Вооруженных Силах - это жизненная школа, которую должен пройти каждый мужчина. После участия в боевых действиях характер особенно закаляется. Считаю, что я могу эффективно использовать свой боевой опыт в мирной жизни на благо Приморского края, на благо страны», - отметил Потапов.

Вера Щербина высоко оценила заслуги Потапова.

«Мы очень гордимся, что рядом с нами такие люди, как Артур Валентинович. В ходе стажировки по программе «Время героев» его наставником был губернатор Приморья Олег Николаевич Кожемяко. Сегодня мы часто встречаемся с ним на различных площадках. Я считаю, что именно из таких людей получаются настоящие профессионалы своего дела, сильные управленцы, которые умеют принимать решения и брать на себя ответственность. Желаю Артуру Валентиновичу хорошей мирной карьеры», – подчеркнула Вера Щербина.

Стоит отметить, что с февраля 2022 года Артур Потапов сменил гражданскую жизнь на службу в зоне СВО, где командовал добровольческой ротой. Его боевой путь отмечен участием в ключевых сражениях за Артемовск и Попасную, а также освобождением населенных пунктов Курщины. Особого внимания заслуживает стойкость его бойцов. Под руководством Потапова подразделение дважды пресекало попытки противника прорвать оборону в Белгородской области. В 2024 году за исключительный героизм Артур Потапов был удостоен звания Героя России. В июле 2025 года признание заслуг героя вышло на региональный уровень - губернатор Приморья вручил ему почетный знак «Герой Приморья».

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