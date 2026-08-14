Как правильно и недорого собрать школьный гардероб на год

Фото: lamoda.ru/gulliver.ru

Собрать ребенка в школу так, чтобы ему было удобно, а вещи легко сочетались между собой – задача не самая простая. Особенно, когда речь идет о подростках: в возрасте 12–15 лет уже хочется выглядеть современно, выбирать одежду самостоятельно и проявлять индивидуальность. При этом школьный гардероб необязательно должен состоять только из одинаковых костюмов, белых рубашек и строгих туфель. Даже при наличии дресс-кода можно собрать капсулу из современных вещей, которые будут хорошо сочетаться между собой и позволят создавать разные образы в течение недели.

О том, какие вещи стоит добавить в школьный гардероб детей от 8 до 15 лет и как сочетать их между собой, рассказала стилист Мария Шеди.

Стилист Мария Шеди Фото: личный архив.

Серая мини-юбка: современная школьная классика

Серая юбка – одна из самых универсальных вещей для школьного гардероба девочки. Она выглядит интереснее классической прямой юбки, но при этом остается достаточно сдержанной.

Юбка Sela. Фото: Sela/lamoda.ru

Лучше выбирать модели с аккуратными складками и простой посадкой, без большого количества декоративных деталей. Для младших школьниц можно подобрать более свободный вариант, а подросткам – лаконичную модель с четким силуэтом.

При выборе юбки мини важно учитывать требования конкретной школы и комфорт ребенка. Длина должна позволять свободно двигаться, сидеть за партой и подниматься по лестнице. Поэтому для удобства выбирайте юбку-шорты.

Юбка-шорты Mayoral. Фото: Mayoral/lamoda.ru

С чем носить:

Серая юбка хорошо сочетается с белой приталенной рубашкой, поло или тонким кардиганом. Для более собранного образа можно добавить пиджак прямого кроя. А если школьные правила позволяют спортивную обувь, юбка хорошо смотрится с аккуратными кроссовками или кедами.

Кардиган: комфортный слой на каждый день

Кардиган — практичная вещь для школы, особенно в межсезонье и прохладное время года. Он позволяет создавать многослойные комплекты и при этом выглядит мягче, чем классический пиджак. Для школьного гардероба лучше выбирать модели спокойных оттенков: серого, темно-синего, молочного, графитового или бордового.

Кардиган O'STIN. Фото: O'STIN/lamoda.ru

Важно, чтобы кардиган не был слишком объемным. В школьном образе лучше смотрятся модели средней плотности, которые легко надеть поверх рубашки или поло.

С чем носить:

Кардиган можно сочетать с плиссированной юбкой, прямыми брюками или надевать поверх рубашки. Для девочек особенно хорошо работает сочетание серой юбки, белой рубашки и кардигана.

Кардиган Sela. Фото: Фото: Sela/lamoda.ru

Мальчикам подойдет комплект из поло, прямых брюк и кардигана.

Кардиган Mark Formelle. Фото: Mark Formelle/lamoda.ru

Кардиган позволяет сделать школьный гардероб более гибким. В течение дня ребенок может снять его, если становится жарко, или, наоборот, добавить как дополнительный слой.

Кардиган Happy Baby. Фото: Happy Baby/lamoda.ru

Приталенная рубашка: аккуратный силуэт

Рубашка остается одной из главных вещей школьного гардероба. Но вместо слишком свободных моделей можно обратить внимание на слегка приталенный силуэт, особенно для девочек. Такая рубашка хорошо смотрится заправленной в юбку или брюки и создает более собранный образ.

Для детей лучше выбирать хлопковые или смесовые ткани, которые пропускают воздух и не требуют сложного ухода.

Рубашка Nume. Фото: Nume/lamoda.ru

С чем носить:

Белая рубашка комбинируется практически со всеми вещами школьной капсулы. Но можно присмотреться и к голубым оттенкам, которые эффектно сочетаются с актуальным этой осенью серым цветом. Рубанку мы носим с плиссированной юбкой и прямыми брюками. Сверху можно накинуть кардиган.

Рубашка PlayToday. Фото: PlayToday/lamoda.ru

Можно выбрать рубашку с интересной фактурой, небольшим воротником или галстуком.

Поло: комфортная альтернатива рубашке

Поло давно перестало быть исключительно спортивной одеждой. Благодаря воротнику оно выглядит достаточно аккуратно, но при этом ребенку в нем гораздо комфортнее, чем в классической рубашке.

Для школы можно выбирать однотонные модели или поло в полоску. Белый, молочный, голубой, серый и темно-синий легко вписываются в школьную палитру.

Поло Mark Formelle. Фото: Mark Formelle/lamoda.ru

С чем носить:

Поло можно сочетать с брюками, плиссированной юбкой или носить под пиджак. В прохладную погоду сверху можно добавить кардиган или пиджак.

Особенно хорошо такой вариант подходит подросткам, которые хотят выглядеть современно, но при этом соблюдать школьный дресс-код.

Поло Sela. Фото: Sela/lamoda.ru

Пиджак или жакет прямого кроя: универсальная основа

Вместо сильно приталенных школьных жакетов сегодня можно обратить внимание на пиджаки прямого кроя. Такая модель выглядит современно, подходит и девочкам, и мальчикам и легко сочетается с разными вещами.

Лучше выбирать пиджак без контрастных пуговиц, крупных карманов и других декоративных элементов. Серый, темно-синий, графитовый и коричневый хорошо вписываются в школьный гардероб.

Жакет Batik. Фото: https:Batik/detmir.ru

С чем носить:

Девочки могут сочетать жакет с плиссированной юбкой и рубашкой или поло.

Для мальчиков подойдет комбинация с прямыми брюками и рубашкой. Более расслабленный вариант – пиджак, поло и аккуратные кроссовки, если это разрешено правилами школы.

Пиджак Lime. Фото: Lime/lamoda.ru

Прямой пиджак хорош тем, что не выглядит слишком формально и при этом сохраняет структуру образа. Это вещь, которая подойдет ребенку на несколько сезонов, если правильно подобрать размер и посадку.

Брюки прямого кроя

Для школьного гардероба особенно хорошо подходят прямые или широкие модели со стрелками или без них. Они выглядят современно, не ограничивают движения и подходят как мальчикам, так и девочкам. Лучшие цвета для школьной капсулы —серый, графитовый, темно-синий, шоколадный и черный.

Брюки O'STIN. Фото: O'STIN/lamoda.ru

С чем носить:

Прямые брюки можно сочетать с белой рубашкой, поло, кардиганом или пиджаком. Девочкам подойдет комбинация широких брюк с более компактным верхом – например, приталенной рубашкой.

Мальчикам можно подобрать прямые брюки, пиджак или джемпер в сочетании с белой футболкой или рубашкой в качестве второго слоя.

Брюки O'STIN. Фото: O'STIN/lamoda.ru

Главное – не выбирать слишком длинные модели, которые собираются складками у обуви. Аккуратная длина делает силуэт более собранным.

Лоферы: обувь, которая всегда актуальна

Лоферы – один из самых удачных вариантов обуви для школьного гардероба. Они выглядят строже кед и кроссовок, но при этом удобнее многих классических туфель. Для детей лучше выбирать модели с мягкой подошвой и хорошей фиксацией стопы.

Черные, темно-коричневые и бордовые лоферы легко сочетаются с большинством школьной одежды.

Лоферы Iridis. Фото: Iridis/lamoda.ru

С чем носить:

Лоферы хорошо смотрятся с плиссированной юбкой, прямыми брюками и пиджаком. Девочкам можно носить их с однотонными носками, мальчикам – с классическими или спортивными носками в зависимости от школьных правил.

Такая обувь особенно хорошо подходит подросткам: она делает даже простой комплект из поло и брюк более собранным.

Кроссовки и кеды: для тех, кто ценит движение

Пожалуй, кроссовки – это один из самых удобных вариантов обуви для ребенка на каждый день. В качестве универсальных моделей можно обратить внимание на ASICS, adidas Originals 360 C и New Balance.

Лучше выбирать спокойные расцветки без слишком массивной подошвы и большого количества декоративных элементов.

С чем носить:

Кроссовки ASICS можно сочетать с прямыми брюками, плиссированной юбкой или пиджаком.

Кроссовки Asics. Фото: Asics/lamoda.ru

Кеды adidas Originals 360 C подойдут к более расслабленным комплектам с поло, кардиганом и брюками.

Кеды adidas Originals 360 C. Фото: adidas/lamoda.ru

New Balance хорошо смотрятся с прямыми брюками и пиджаком, особенно в подростковом гардеробе.

Кроссовки New Balance. Фото: New Balance/lamoda.ru

Свитшот, джемпер или толстовка: для подростков и более свободного дресс-кода (подзаг)

Для школы лучше выбирать однотонные модели без крупных принтов, надписей и ярких логотипов. Серый, молочный, темно-синий, графитовый или бордовый хорошо сочетаются с базовой школьной одеждой.

Свитшот O'STIN. Фото: ostin.com

С чем носить:

Свитшот или толстовку можно надеть с прямыми брюками и кедами или использовать как дополнительный слой поверх рубашки.

Для подростков интересным вариантом станет сочетание с, прямого пиджака и брюк. Получается более расслабленная версия школьной классики.

Толстовка Gulliver. Фото: gulliver.ru

Как собрать школьный гардероб и не купить лишнего?

Ребенку не нужен отдельный комплект одежды на каждый день недели. Гораздо практичнее собрать небольшую капсулу, в которой вещи сочетаются между собой.

Для девочки основу могут составить:

• серая плиссированная юбка;

• прямые брюки;

• белая (как вариант, голубая) приталенная рубашка;

• поло;

• кардиган;

• пиджак прямого кроя;

• лоферы;

• кеды или кроссовки;

• худи, если это позволяет школьный дресс-код.

Фото: Pinterest/Evgenia Daylight

Из этого набора можно составить несколько разных комплектов, просто меняя верх и обувь.

Для младших школьников на первом месте должен оставаться комфорт: одежда не должна мешать бегать, двигаться и активно проводить время на переменах.

Подросткам уже можно дать больше свободы в выборе сочетаний. Например, носить классический пиджак с кроссовками или сочетать поло с прямыми брюками и лоферами.

Для мальчика основу школьного гардероба могут составить:

• прямые брюки – 2 пары в сером, графитовом или темно-синем цвете;

• рубашка – белая и голубая;

• поло – белое, молочное, серое или темно-синее;

• кардиган – однотонный, без крупных логотипов;

• пиджак прямого кроя;

• тонкий джемпер или пуловер;

• худи – если позволяет школьный дресс-код;

• лоферы;

• лаконичные кроссовки или кеды

•рубашка в тонкую полоску.

Фото: Pinterest/Maria Plis

Главное — учитывать возраст, комфорт и требования школы. Тогда форма перестает восприниматься, как ограничение и становится частью собственного стиля. Перед покупкой родители также должны проверить правила конкретной школы: допустимые цвета, длину юбок, возможность носить худи, кроссовки и другие более свободные элементы гардероба.

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