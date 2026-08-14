Как правильно и недорого собрать школьный гардероб на год

Собрать ребенка в школу так, чтобы ему было удобно, а вещи легко сочетались между собой – задача не самая простая. Особенно, когда речь идет о подростках: в возрасте 12–15 лет уже хочется выглядеть современно, выбирать одежду самостоятельно и проявлять индивидуальность. При этом школьный гардероб необязательно должен состоять только из одинаковых костюмов, белых рубашек и строгих туфель. Даже при наличии дресс-кода можно собрать капсулу из современных вещей, которые будут хорошо сочетаться между собой и позволят создавать разные образы в течение недели.
О том, какие вещи стоит добавить в школьный гардероб детей от 8 до 15 лет и как сочетать их между собой, рассказала стилист Мария Шеди.
Фото: личный архив.
Серая юбка – одна из самых универсальных вещей для школьного гардероба девочки. Она выглядит интереснее классической прямой юбки, но при этом остается достаточно сдержанной.
Лучше выбирать модели с аккуратными складками и простой посадкой, без большого количества декоративных деталей. Для младших школьниц можно подобрать более свободный вариант, а подросткам – лаконичную модель с четким силуэтом.
При выборе юбки мини важно учитывать требования конкретной школы и комфорт ребенка. Длина должна позволять свободно двигаться, сидеть за партой и подниматься по лестнице. Поэтому для удобства выбирайте юбку-шорты.
С чем носить:
Серая юбка хорошо сочетается с белой приталенной рубашкой, поло или тонким кардиганом. Для более собранного образа можно добавить пиджак прямого кроя. А если школьные правила позволяют спортивную обувь, юбка хорошо смотрится с аккуратными кроссовками или кедами.
Кардиган — практичная вещь для школы, особенно в межсезонье и прохладное время года. Он позволяет создавать многослойные комплекты и при этом выглядит мягче, чем классический пиджак. Для школьного гардероба лучше выбирать модели спокойных оттенков: серого, темно-синего, молочного, графитового или бордового.
Важно, чтобы кардиган не был слишком объемным. В школьном образе лучше смотрятся модели средней плотности, которые легко надеть поверх рубашки или поло.
С чем носить:
Кардиган можно сочетать с плиссированной юбкой, прямыми брюками или надевать поверх рубашки. Для девочек особенно хорошо работает сочетание серой юбки, белой рубашки и кардигана.
Мальчикам подойдет комплект из поло, прямых брюк и кардигана.
Кардиган позволяет сделать школьный гардероб более гибким. В течение дня ребенок может снять его, если становится жарко, или, наоборот, добавить как дополнительный слой.
Рубашка остается одной из главных вещей школьного гардероба. Но вместо слишком свободных моделей можно обратить внимание на слегка приталенный силуэт, особенно для девочек. Такая рубашка хорошо смотрится заправленной в юбку или брюки и создает более собранный образ.
Для детей лучше выбирать хлопковые или смесовые ткани, которые пропускают воздух и не требуют сложного ухода.
С чем носить:
Белая рубашка комбинируется практически со всеми вещами школьной капсулы. Но можно присмотреться и к голубым оттенкам, которые эффектно сочетаются с актуальным этой осенью серым цветом. Рубанку мы носим с плиссированной юбкой и прямыми брюками. Сверху можно накинуть кардиган.
Можно выбрать рубашку с интересной фактурой, небольшим воротником или галстуком.
Поло давно перестало быть исключительно спортивной одеждой. Благодаря воротнику оно выглядит достаточно аккуратно, но при этом ребенку в нем гораздо комфортнее, чем в классической рубашке.
Для школы можно выбирать однотонные модели или поло в полоску. Белый, молочный, голубой, серый и темно-синий легко вписываются в школьную палитру.
С чем носить:
Поло можно сочетать с брюками, плиссированной юбкой или носить под пиджак. В прохладную погоду сверху можно добавить кардиган или пиджак.
Особенно хорошо такой вариант подходит подросткам, которые хотят выглядеть современно, но при этом соблюдать школьный дресс-код.
Вместо сильно приталенных школьных жакетов сегодня можно обратить внимание на пиджаки прямого кроя. Такая модель выглядит современно, подходит и девочкам, и мальчикам и легко сочетается с разными вещами.
Лучше выбирать пиджак без контрастных пуговиц, крупных карманов и других декоративных элементов. Серый, темно-синий, графитовый и коричневый хорошо вписываются в школьный гардероб.
С чем носить:
Девочки могут сочетать жакет с плиссированной юбкой и рубашкой или поло.
Для мальчиков подойдет комбинация с прямыми брюками и рубашкой. Более расслабленный вариант – пиджак, поло и аккуратные кроссовки, если это разрешено правилами школы.
Прямой пиджак хорош тем, что не выглядит слишком формально и при этом сохраняет структуру образа. Это вещь, которая подойдет ребенку на несколько сезонов, если правильно подобрать размер и посадку.
Для школьного гардероба особенно хорошо подходят прямые или широкие модели со стрелками или без них. Они выглядят современно, не ограничивают движения и подходят как мальчикам, так и девочкам. Лучшие цвета для школьной капсулы —серый, графитовый, темно-синий, шоколадный и черный.
С чем носить:
Прямые брюки можно сочетать с белой рубашкой, поло, кардиганом или пиджаком. Девочкам подойдет комбинация широких брюк с более компактным верхом – например, приталенной рубашкой.
Мальчикам можно подобрать прямые брюки, пиджак или джемпер в сочетании с белой футболкой или рубашкой в качестве второго слоя.
Главное – не выбирать слишком длинные модели, которые собираются складками у обуви. Аккуратная длина делает силуэт более собранным.
Лоферы – один из самых удачных вариантов обуви для школьного гардероба. Они выглядят строже кед и кроссовок, но при этом удобнее многих классических туфель. Для детей лучше выбирать модели с мягкой подошвой и хорошей фиксацией стопы.
Черные, темно-коричневые и бордовые лоферы легко сочетаются с большинством школьной одежды.
С чем носить:
Лоферы хорошо смотрятся с плиссированной юбкой, прямыми брюками и пиджаком. Девочкам можно носить их с однотонными носками, мальчикам – с классическими или спортивными носками в зависимости от школьных правил.
Такая обувь особенно хорошо подходит подросткам: она делает даже простой комплект из поло и брюк более собранным.
Пожалуй, кроссовки – это один из самых удобных вариантов обуви для ребенка на каждый день. В качестве универсальных моделей можно обратить внимание на ASICS, adidas Originals 360 C и New Balance.
Лучше выбирать спокойные расцветки без слишком массивной подошвы и большого количества декоративных элементов.
С чем носить:
Кроссовки ASICS можно сочетать с прямыми брюками, плиссированной юбкой или пиджаком.
Кеды adidas Originals 360 C подойдут к более расслабленным комплектам с поло, кардиганом и брюками.
New Balance хорошо смотрятся с прямыми брюками и пиджаком, особенно в подростковом гардеробе.
Свитшот, джемпер или толстовка: для подростков и более свободного дресс-кода (подзаг)
Для школы лучше выбирать однотонные модели без крупных принтов, надписей и ярких логотипов. Серый, молочный, темно-синий, графитовый или бордовый хорошо сочетаются с базовой школьной одеждой.
С чем носить:
Свитшот или толстовку можно надеть с прямыми брюками и кедами или использовать как дополнительный слой поверх рубашки.
Для подростков интересным вариантом станет сочетание с, прямого пиджака и брюк. Получается более расслабленная версия школьной классики.
Как собрать школьный гардероб и не купить лишнего?
Ребенку не нужен отдельный комплект одежды на каждый день недели. Гораздо практичнее собрать небольшую капсулу, в которой вещи сочетаются между собой.
Для девочки основу могут составить:
• серая плиссированная юбка;
• прямые брюки;
• белая (как вариант, голубая) приталенная рубашка;
• поло;
• кардиган;
• пиджак прямого кроя;
• лоферы;
• кеды или кроссовки;
• худи, если это позволяет школьный дресс-код.
Из этого набора можно составить несколько разных комплектов, просто меняя верх и обувь.
Для младших школьников на первом месте должен оставаться комфорт: одежда не должна мешать бегать, двигаться и активно проводить время на переменах.
Подросткам уже можно дать больше свободы в выборе сочетаний. Например, носить классический пиджак с кроссовками или сочетать поло с прямыми брюками и лоферами.
Для мальчика основу школьного гардероба могут составить:
• прямые брюки – 2 пары в сером, графитовом или темно-синем цвете;
• рубашка – белая и голубая;
• поло – белое, молочное, серое или темно-синее;
• кардиган – однотонный, без крупных логотипов;
• пиджак прямого кроя;
• тонкий джемпер или пуловер;
• худи – если позволяет школьный дресс-код;
• лоферы;
• лаконичные кроссовки или кеды
•рубашка в тонкую полоску.
Главное — учитывать возраст, комфорт и требования школы. Тогда форма перестает восприниматься, как ограничение и становится частью собственного стиля. Перед покупкой родители также должны проверить правила конкретной школы: допустимые цвета, длину юбок, возможность носить худи, кроссовки и другие более свободные элементы гардероба.
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