«Не выходим из дома в темноте»: в испанской Сеуте застряли 10 тысяч нелегальных мигрантов

Выслать всех нелегалов домой «в один момент» не позволяет испанское законодательство Фото: REUTERS.

Казалось, кризис с июльским вторжением 72 тысяч нелегальных мигрантов в испанскую Сеуту — анклав на севере Африки, окруженный территорией Марокко — исчерпан. Власти Испании отчитались о массовых высылках. Однако теперь выясняется, что в Сеуте с тех пор остаются около 10 тысяч нелегалов. Их большая часть — дети и подростки в возрасте до 18 лет, не только марокканцы, но и выходцы из других стран Африки — Чада, Гвинеи, Судана и так далее. Выслать их «в один момент» не позволяет испанское законодательство.

KP.RU выяснил, что сейчас происходит в Сеуте.

ЗАСЫПАЮТ НА МОСТОВЫХ

Власти Сеуты пытаются открывать новые пункты временного размещения, но свободных мест не хватает. Сотни африканцев проводят дни и ночи на улицах, слоняясь по городу в поисках еды и засыпая на мостовых. Вот типичная картинка: в одном из районов Сеуты в субботу около центра для мигрантов собрались более 300 нелегалов. Пункт размещения давно переполнен, поэтому люди группами сидят у входа на улице. Силовики вынуждены круглосуточно контролировать территорию, чтобы толпа не прорвалась внутрь.

Местные жители тем временем все сильнее ощущают последствия кризиса. Они стараются не выходить из дома после наступления темноты, большинство досуговых заведений закрылось до лучших времен.

Фото: REUTERS.

ДЕВОЧКИ ПОДВЕРГЛИСЬ НАСИЛИЮ

Молодой марокканец по имени Хамза, который попал в город 30 июля, рассказал журналистам что ночует в лесу, а пайки выклянчивает по вечерам в Красном Кресте.

Молодой человек рассчитывает попасть в пункт временного размещения и получить возможность подать заявку на убежище. Он объясняет это отсутствием денег и работы в Марокко. Пока же он ночует на тротуарах, откуда его гоняют полицейские.

Миграционка работает на пределе возможностей. Сотрудники, занимающиеся иностранцами, обрабатывают сотни дел в день. Процедура начинается с идентификации человека и оформления административного дела. Мигранта принимают индивидуально, при необходимости предоставляют переводчика на арабском или французском языке, собирают биометрию, выясняют его происхождение. Только после этого у него появляется возможность попросить убежище.

Фото: REUTERS.

Но и внутри центров размещения жизнь совсем не сахар. Сейчас испанское министерство по делам молодежи и детей решает вопрос о перевозке на материк пяти сотен несовершеннолетних девочек, которые нелегально оказались в Сеуте, поскольку в центрах как минимум 15 девочек подверглись насилию со стороны мужчин-мигрантов.

ПОТРАТЯТ МИЛЛИОНЫ ЕВРО

Правительство премьера Испании Педро Санчеса решило созвать Совет нацбезопасности, после чего миграционная ситуация в Сеуте должна стать одной из главных тем заседания Совета министров.

Испанские власти объявляют о создании единого командования для координации действий в Сеуте. Правительство планирует выделить 25 млн евро на несовершеннолетних, прибывших в анклав без сопровождения взрослых.

Похороны мигрантов, умерших во время попытки прорваться в Сеуту. Фото: REUTERS.

Сеута давно стала одной из главных целей для мигрантов, пытающихся попасть в Европу. Город находится на северном побережье Марокко и отделен от материковой Испании Гибралтарским проливом. Добраться до него из марокканского Фнидека можно по морю — расстояние составляет около пяти километров.

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