Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

… — Дмитрий Сергеевич, президент Финляндии Александр Стубб ранее заявил, что удары киевского режима вглубь России, в том числе атаки на Wildberries, повышают стоимость и цену войны для России… Поэтому являются разумной военной стратегией со стороны Украины и требуют поддержки. Вы вчера говорили, что удары по маркетплейсам лишний раз подчеркивают сущность киевского режима. Что слова поддержки в адрес таких действий говорят о европейцах, в частности, о Стуббе? И как это будет влиять на позицию России?

— Господин Стубб действительно сделал такие заявления, — сказал официальный представитель Кремля, отвечая во вторник, 25 августа, на вопросы журналистов. — Кроме удивления, это ничего не вызывает.

Ведь буквально несколькими неделями ранее президент Финляндии говорил о необходимости налаживания отношений с Россией рано или поздно. И он говорил о том, что, скорее, это надо делать рано, чем поздно.

Но сейчас мы видим, что все-таки такие эскалирующие заявления возобладали.

Президент Финляндии Александр Стубб Фото: REUTERS.

Господин Стубб также является ярким представителем партии войны, вместе с премьер-министром Великобритании. Они отличились за последние несколько дней воинственными заявлениями. Они хотят, чтобы война продолжалась.

Они обманывают своих избирателей, говоря о том, что возможно поражение России. Это очень большой обман. И они, по всей видимости, отказываются внимать реалиям, которые существуют на земле.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

— В чем была необходимость принятия указа о временном управлении в случае необеспечения мер безопасности на предприятиях критической инфраструктуры… Если в случае невыполнения собственниками своих обязанностей или мер по безопасности предприятий с участием бизнеса планируется усилить?

Песков:

— Безусловно, планируется усилить. Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятий не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению антидроновой безопасности. Учитывая ту линию, которую проводят страны Запада, мы с вами только что говорили о заявлениях Стубба, о заявлениях британских премьеров, один за другим.

Это заявление, которое говорит о том, что такая воинственная линия, агрессивная линия по отношению к нашей стране продолжается.

Соответственно, мы должны принимать меры, мы должны обеспечивать собственную безопасность.

Но в контексте этого президентского указа я хочу обратить ваше внимание на заявление первого вице-премьера Мантурова, который дал исчерпывающее пояснение на сей счет.

Вопрос:

— Возвращаясь к указу о временном управлении стратегическими предприятиями, не знаете ли вы, есть ли уже претенденты на эту меру?

Песков:

— Ситуация будет анализироваться. Она будет анализироваться, в первую очередь, правительством, соответствующими ведомствами. И там, где меры по обеспечению безопасности не принимаются в критических областях, будут вноситься соответствующие предложения, которые будут анализироваться и потом уже оформляться в виде конкретных решений.

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