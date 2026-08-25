Трамп объявил новую войну: вот кого президент США назвал «клоунами»

Трамп чувствует определённую геополитическую слабость Канады и продолжает давить на нее. Фото: REUTERS.

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс оговорился «по Фрейду», назвав Канаду штатом США. За оговорку извинился, хотя следовал тренду своего начальника Дональда Трампа, который давно дразнит соседей предложением войти в состав его страны.

В соцсети Трамп написал: «Без США Канада не выжила бы. Именно оттуда они получают все деньги. Кто-то должен заставить этих клоунов „выйти из строя“. (Хозяин Белого дома имел в виду премьера Канады Марка Карни и главу провинции Онтарио Дага Форда). Кстати, озеро Онтарио, которое делят Штаты и Канада, Дональд предложил переименовать в озеро Америка.

Конфликт двух государств обострился — отношения некогда ближайших союзников все больше напоминают войну. О том, до какой стадии она может дойти, мы поговорили с политологами Малеком Дудаковым и Екатериной Войко.

ПОЧЕМУ СОРВАЛАСЬ ТОРГОВАЯ СДЕЛКА США И КАНАДЫ

Противостояние США и Канады перешло в острую фазу после того, как в конце прошлой недели сорвались длившиеся месяц переговоры о новом торговом соглашении.

Дональд Трамп объявил о пошлинах в размере 50% на канадские товары — в их число вошли вино, цемент, хоккейные клюшки, рождественские украшения… Канада пообещала зеркальные пошлины на американскую продукцию с 8 сентября.

«Мы не собираемся принимать такое отношение за столом переговоров, будто Канада — дочерняя компания Соединённых Штатов», — заявил Марк Карни.

Премьер-министр Канады Марк Карни. Фото: Patrick Doyle/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отвечая на вопрос, можно ли назвать происходящее торговой войной, Карни сказал: «Ты в состоянии войны, когда на тебя нападают. На нас напали».

Причиной срыва договоренностей, по версии канадцев, стали новые внезапные условия американцев: например, снизить пошлины только на легковые автомобили, исключив грузовики, ограничить импорт стали из других стран. И отменить обязанность маркировать американские импортные товары на двух языках — кроме английского, на французском.

Также Вашингтон потребовал отмены канадских правил, по которым цифровые платформы типа Netflix должны вкладывать часть выручки в производство контента на французском языке для провинции Квебек.

Американскую версию озвучил торговый представитель США Джеймисон Грир: «Несмотря на предложение предоставить Канаде наилучшие условия, ее новые требования и отказ от других обязательств нарушили хрупкий баланс, достигнутый в последние дни».

НЕПОКОРНЫЙ ПРЕМЬЕР МАРК КАРНИ

— Перед США стоит задача пополнить бюджет и обслуживать госдолг, который уже превысил 120% ВВП, — объясняет доцент Департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Екатерина Войко. — Именно этим объясняется обострение отношений с Канадой, ЕС и другими партнёрами, против которых Трамп вводит ограничительные тарифы.

Трамп чувствует определённую геополитическую слабость Канады — это показывают отставка предыдущего премьера Трюдо и перестановки в правительстве. Президент США этим пользуется, давя на Оттаву.

Бывший Премьер-министр Канады Джастин Трюдо официально ушел в отставку 14 марта 2025 года. Фото: Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

По мнению американиста Малека Дудакова, ситуация для канадцев еще не самая плохая: «Тарифы, которые сейчас вводятся, касаются 25 миллиардов долларов — не столь большой доли товарооборота между странами, который оценивается в 900 миллиардов долларов в год. Его львиная доля идет в рамках соглашения о свободной торговли USMCA.

Другое дело, что это соглашение в среднесрочной перспективе истекает. Я не уверен, что Трамп будет готов его переподписать. Если нет — тогда уже можно будет говорить о серьезном разрыве торговых отношений».

Дудаков считает, что в обострении заинтересован не только Трамп, но и премьер Канады Карни:

— В Канаде сейчас крайне сильные антиамериканские настроения, этим Карни и пользуется, чтобы увеличивать свою популярность. Он старается диверсифицировать экономику, снизить зависимость от американского рынка, поставлять больше нефти в другие страны. Канадцы строят трубопроводы к западному побережью, чтобы выходить на азиатские рынки.

Карни притормозил участие в американских военных программах — например, отказался покупать истребители F-35 и думает перейти на европейские аналоги. Он не хочет участвовать в трамповском проекте масштабной ПВО «Золотой купол», которая должна была бы покрыть всю Северную Америку.

Если демократы вернутся к власти в США в 2028 году, эти противоречия удастся частично разрешить. Но в долгосрочной перспективе последствия в любом случае будут. Канадцы, как и европейцы, поняли, что на Соединенные Штаты полагаться уже нет смысла.

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