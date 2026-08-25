Иван Макаревич рассказал о психическом здоровье: «Я в терапии много лет»

Иван Макаревич Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мы встретили 39-летнего Ивана Макаревича на премьере сериала «Большая фарма» в кинотеатре «Художественный». Иван не частый гость на светских мероприятиях, но показ нового проекта пропускать не стал. На дорожке старший сын известного музыканта, который в настоящее время занимается педагогической деятельностью, появился в серой толстовке, джинсах и с ярко-рыжим ежиком на голове.

Новый сериал, который будет доступен к просмотру 27 августа в онлайн-кинотеатре ОККО, рассказывает о врачах, разработавших универсальное лекарство от всех болезней. Потому вопросы про здоровье на премьере звучали чаще всего.

«Я тревожник. Я в том в возрасте, когда уже надо следить за здоровьем. Анализ крови сдать. К неврологу сходить», — поделился Иван.

Макаревич добавил, что следит и за ментальным здоровьем.

«Я в терапии много лет. Я считаю, что об этом нужно больше говорить. Но люди, как будто стесняются этого. Хороший психолог, терапевт и невролог необходимы любому современному человеку. Если у тебя заболел зуб, ты же не будешь сидеть и ждать. Ты идешь к специалисту. То же самое и с нашей психикой. Всем очень советую», — признался KP.RU Иван.

Иван Макаревич Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Актер и музыкант рассказал, что пошел в терапию, так как понял, что справиться одному со всеми проблемами невозможно.

«Мне захотелось. Очень многие страдают такой мыслью: „Я со всем справлюсь сам“. А это очень опасная история, потому что ты можешь думать, что справляешься, а в итоге закапываешься все дальше и дальше. И надо просто найти своего специалиста… Я уже преисполнился. У меня замечательный был терапевт и сейчас замечательный врач», — продолжил Макаревич.

При этом, Иван уверен, что в терапии нельзя долго «зависать» и в какой-то момент необходимо прощаться с врачами. Помимо психического здоровья, актер следит и за физическим. Он посещает спортзал 2–3 раза в неделю.

«У меня замечательный тренер, дядя Миша. И вот он не из этих перекаченных химозных чуваков. А он советский человек в хорошем смысле слова. Он строгий, но по-отечески строгий. Делаем и силовые, и кардио. Сейчас, может, мы кросс-фита чуть побольше попробуем. Мне нравятся гирьки, брусья. Это так прекрасно все, и очень успокаивает», — поделился Иван Макаревич.

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