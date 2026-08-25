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В мире25 августа 2026 12:00

Девушка оставила 3400 отпечатков помады на машине любимого, его за это оштрафовали

В Индии полиция выписала штраф за следы поцелуев на машине
Геннадий ШАХРОВ
Девушка, вдохновившись зарубежным трендом из соцсетей, решила устроить любимому сюрприз

Девушка, вдохновившись зарубежным трендом из соцсетей, решила устроить любимому сюрприз

Фото: СОЦСЕТИ.

В индийском городе Гвалиор (штат Мадхья-Прадеш) разыгралась необычная история, которая началась как забавный розыгрыш в соцсетях, а закончилась визитом в полицейский участок и крупным штрафом.

Девушка местного жителя Адитьи Сикарвара, вдохновившись зарубежным трендом из соцсетей, решила устроить любимому сюрприз — потратила три с половиной часа, чтобы оставить на кузове его белого автомобиля 3400 отпечатков яркой помады со своих губ.

Сикарвар вовсе не расстроился — он тоже решил гордо поделиться результатом в соцсети.

Однако восторг подписчиков длился недолго. Внимание на необычный автомобиль обратили и в полиции. Как рассказал журналистам инспектор дорожной полиции Абхишек Рагхуванши, увидев ролик, правоохранители быстро установили владельца и задержали автомобиль в рамках операции «Орёл».

В итоге Сикарвара оштрафовали на 5500 рупий (примерно 6 тысяч рублей). Формальным основанием для наказания послужили «модификация транспортного средства» и опасное маневрирование на дорогах города.

Полицейские заставили владельца убрать все отпечатки губ с кузова машины. Под пристальным взглядом стражей порядка Сикарвар собственноручно оттирал помаду, которая сильно въелась в лакокрасочное покрытие.

Сам виновник происшествия признался, что не подозревал о незаконности поступка своей девушки.