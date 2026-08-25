Попробовать тортиков и не потолстеть: в России создали ИИ-дегустатора десертов, которому позавидую сладкоежки

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Может ли ИИ попробовать тортики и плюшки на вкус, и сообщить: «Вот этот хороший, бери, а этот не ешь?». Вроде бы фантастика, у алгоритма и языка-то нет. Тем не менее в МИРЭА — Российском технологическом университете придумали, как привлечь нейросеть к чисто человеческому занятию - дегустации сладкого. ИИ все активнее работает в общепите.

ЗОРКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ГЛАЗА

Идея российских ученых проста. Если на производстве (в нашем случае, в кондитерском цеху) все идет по технологии, то результат окажется хорошим. Если технология нарушена – не очень хорошим. ИИ, таким образом, должен оценить степень соблюдения технологического процесса, языка-то ему и не нужно.

Хотя как сказать, «язык» в некотором виде есть. Это датчики, которые оценивают готовый продукт (пропорции, температура, консистенция, цвет и так далее). ИИ уже заранее обучен на то, какие показатели должны быть. Если что-то нарушено, ИИ бьет тревогу.

При этом ИИ оценивает именно вкус. Хотя вкус – категория субъективная, на большом массиве данных ее можно формализовать, то есть связать с теми или иными параметрами. Допустим, если в изделии слишком много сахара, человек бы оценил вкус как «приторный», не так ли? ИИ владеет множеством других критериев, и выдает вкусовые оценки еще более точно.

И вроде законный вопрос, а как прежде без ИИ жили. Да вот так и жили. Сколько раз вы слышали разговор в магазине: «Раньше брала это печенье, было хорошее, теперь не то». Мысленно перенеситесь на завод. Идет бесконечная лента с тоннами печенья. И, хотя все месят-лепят автоматы, человеческий фактор никуда не деть. Не хватает чего-то в моменте, технолог говорит, «ничего, заменим». И что, поставить дегустатора на ленту? Он от такого количества печенья вкус потеряет, как и фигуру. ИИ – отличный выход.

Вкус – категория субъективная, на большом массиве данных ее можно формализовать, то есть связать с теми или иными параметрами. Фото: aslysun/Shutterstock/Fotodom

РОБОТ, НАЛИВАЙ

И вот еще одно доказательство, что дело-то важное: в Крыму, в Ялте, в комплексе «Винный парк» уже не первый год трудится робот-сомелье Кондрат. Сомелье – это человек, который профессионально пробует вино.

Робот общается с гостями и помогает выбрать напиток по индивидуальному вкусу. Учитывается даже такой тонкий момент, как настроение человека в данный момент. Механическая рука точно разольет вино по бокалам, причем сделает это для всей компании.

И вроде бы назвать Кондрата сомелье нельзя, он же сам вино не пробует. Но он делает кое-что, что также входит в обязанности сомелье: подбор напитка, консультация и экспертная оценка. Память у него колоссальна, человеку такая и не снилась, так что его консультации и ответы на вопросы, пожалуй, аргументированнее человеческих. Да и человека он оценивает точнее, как и рекомендует ему вино. Поэтому – сомелье по праву.

Там же, кстати, ИИ привлекли и к созданию вина - подбору пропорций разных сортов винограда, напрмер.

ПО РЕЦЕПТУ НЕЙРОСЕТИ

Простые роботы-официанты появились в российских ресторанах уже давно. По сути, это тележки, которые привозят тарелки к нужному столику. Но прогресс развивается стремительно.

Системы, напоминающие ту, с которой мы начали свой рассказ, уже есть на ряде российских мясокомбинатов. Появляются ИИ-контролеры и на молочных. и на кондитерских производствах.

Но мы, потребители, ничего этого не видим. А вот в «умных» ресторанах все очевидно. В одном из московских заведений меню сгенерировано нейросетью, на входе гостей встречают роботы, и они же, как крымский сомелье, порекомендуют блюдо специально для вас, ответят на все вопросы по калорийности и составу.

Тенденция мировая: умные рестораны появляются и на Западе. Роботы, например, составляют салаты и следят за дозировкой соусов в пасте. А ряд крупнейших компаний экспериментируют со вкусами, сгенерированными ИИ. Отзывы противоречивые, но надо учесть и фактор предвзятости. Люди могут подспудно меньше доверять ИИ, хотя на самом деле нейросеть дело советует.