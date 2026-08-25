По данным Всемирной организации здравоохранения, игровой зависимостью страдают от 1 до 5% взрослого населения в мире. Фото: ZR10/Shutterstock/Fotodom

Думаю, многие из нас мечтают знать будущее. Но не только из любопытства. А для того, чтобы получить от этого материальную выгоду. Например, купить биткоин 15 лет назад, когда его еще никто не воспринимал всерьез. Выучиться на айтишника, а не бухгалтера, как советовали родители. Ну или поставить на победу сборной Дании в чемпионате Европы по футболу 1992 года. В попытках угадать будущее и заработать многие, наоборот, проигрывают крупные суммы. Но никак не могут остановиться. Таких людей называют лудоманами.

По данным Всемирной организации здравоохранения, игровой зависимостью страдают от 1 до 5% взрослого населения в мире. Россия не исключение. И хотя казино и салоны игровых автоматов у нас разрешены только в нескольких резервациях, зато по всей стране процветают букмекерские конторы. Проблему лудомании хотя бы частично и должен решить самозапрет на азартные игры. Закон был принят еще в конце 2025 года. А вступает в силу с 1 сентября 2026-го. Рассказываю, как он будет работать.

Как установить самозапрет на азартные игры в России в 2026 году

Все просто. Нужно подать заявление в Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ). Сделать это можно двумя способами:

- Через портал «Госуслуги» - самый быстрый и удобный вариант;

- Через любой МФЦ («Мои документы») - независимо от вашей прописки.

В заявлении указываете срок, на который отказываетесь от азартных игр. Минимальный срок - 12 месяцев. Больше можно, меньше - нет.

Также в заявлении нужно указать реквизиты банковского счета. Зачем? На этот счет вернут деньги, которые вы уже поставили, но еще не отыграли, а также ваши выигрыши, если они есть.

Как будет работать самозапрет на азартные игры с 1 сентября

Допустим, вы установили самозапрет. Ваши данные попадают в специальный закрытый реестр лиц, отказавшихся от азартных игр. Этот реестр ведет ЕРАИ, и он не публикуется в открытом доступе.

Кто имеет к нему доступ? Только организаторы азартных игр - букмекерские конторы, казино, тотализаторы, а также надзорные органы.

Допустим, вы приходите в букмекерскую контору. Кассир или система видит, что вы в реестре. В этом случае организатор обязан вам отказать. Ему запрещено:

- Принимать от вас ставки;

- Выдавать вам выигрыши;

- Переводить вам деньги на счет;

- Выдавать игровые жетоны или фишки;

- Предоставлять доступ к личному кабинету на сайте;

- Направлять вам рекламные и маркетинговые рассылки.

Суть самозапрета в том, что операции с вами считаются юридически ничтожными. То есть, если букмекер по ошибке или намеренно примет у вас ставку, вы можете через суд потребовать возврата проигранных денег.

Суть самозапрета в том, что операции с вами считаются юридически ничтожными. Фото: RSplaneta/Shutterstock/Fotodom

Можно ли отозвать самозапрет на азартные игры

Важный нюанс! Это не та кнопка, которую можно нажать «на пробу». Досрочно отозвать заявление невозможно. Снять самозапрет вы сможете не раньше, чем через 12 месяцев после его установления.

То есть, если вы 1 сентября этого года подадите заявление, то вернуть себе право играть вы сможете только 1 сентября следующего года. И никак иначе.

Что такое лудомания и чем поможет самозапрет

Лудомания - это не просто «я азартный человек и люблю поиграть». Ставки на тот же спорт делают многие. Особенно те, кто разбирается в спорте, увлекался конкретным видом в детстве или часто смотрит игры и трансляции. Лудомания - это клиническое расстройство, при котором человек теряет контроль над своим поведением. Он проигрывает зарплату, квартиру, влезает в долги, разрушает отношения с близкими. Теперь у таких людей появляется легальный способ сказать себе «стоп». Нажмете эту «кнопку» - и все легальные букмекеры, казино и тотализаторы будут обязаны вас игнорировать.

Примечательно, что подобный закон уже несколько лет действует в Беларуси. Там игорный бизнес разрешен по всей стране. И это стало проблемой. Самозапрет помог ее частично решить. Что интересно, написать заявления лудоманов убеждают родственники. Условно – жена за шкирку приводит в местный МФЦ заигравшегося мужа и заставляет его подписать самозапрет. С этого дня двери в казино и залы игровых автоматов для него закрыты.

Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку:

- Тысячи людей подвержены этой болезни - игромании. Если хотя бы 1% из них воспользуются этой возможностью, это будет неплохо. Надо смотреть, где люди под влиянием эмоций делают неоправданные шаги, и давать им законодательную возможность ограничить свои эмоции с помощью закона.

А что насчёт онлайн-казино и нелегальных площадок?

В этом главный подвох. Самозапрет действует только на легальные букмекерские конторы, казино и тотализаторы. На нелегальные онлайн-казино, зарубежные площадки и «серые» сайты он не распространяется.

Поэтому эксперты предупреждают: самозапрет - это инструмент для тех, кто хочет остановиться. Для тех, кто не хочет, он не панацея.