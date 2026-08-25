«Адские санкции» США против Ирана умирают, едва родившись: идут переговоры об их отмене

Не успел министр финансов США Скотт Бессент сказать о подготовке неких «беспрецедентные санкции из ада» против иранской экономики, как пошли сообщения, что не Тегеран, а Вашингтон отчаянно стремится к пресловутой «мирной сделке». Фото: REUTERS.

Не успел министр финансов США Скотт Бессент сказать о подготовке неких «беспрецедентные санкции из ада» против иранской экономики, как пошли сообщения, что не Тегеран, а Вашингтон отчаянно стремится к пресловутой «мирной сделке». При этом в качестве пряника предлагается обнуление для Ирана тех самых «адских» санкций, которые были только что с такой помпой заявлены американской стороной.

Глава МВД Пакистана Мохсин Накви сделал заявление для прессы: оказывается, он вместе с пакистанским военным руководством вышел на контакт с иранским президентом Масудом Пезешкианом и через этот канал передал Ирану мирные предложения Вашингтона. Al Arabiya утверждает: Трамп через пакистанцев предложил иранскому коллеге-президенту обмен — если Иран разблокирует Ормузский пролив и прекратит атаки союзных ему группировок в Йемене и Ливане, «адские санкции» так и не вступят в силу.

«Эта история еще раз показывает: нынешний санкционный пакет США против Ирана готовили непрофессионалы, которые буквально выполняли желания Трампа без учета имеющегося опыта отношений Соединенных Штатов с Исламской республикой и без всякого уважения к иранскому народу, — прокомментировал ситуацию для KP.RU ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. — Они не учитывают, что Иран почти 50 лет живет под санкциями всех западных стран, но все эти годы эта страна находила возможность прокормить себя и даже довольно успешно развиваться».

Трамп через пакистанцев предложил иранскому коллеге-президенту обмен — если Иран разблокирует Ормузский пролив и прекратит атаки союзных ему группировок в Йемене и Ливане, «адские санкции» так и не вступят в силу. Фото: REUTERS.

Долгов отметил, что в поручении Офису по контролю за иностранными активами (OFAC), которое недавно озвучил Скотт Бессент, Вашингтон грозил наказаниями за обслуживание иранских трансакций союзным США странам — Объединенным арабским эмиратам и Швейцарии.

«Зачем было это делать, если ОАЭ и так считают Иран врагом, а Швейцария давно признала, что банковская тайна на ее территории больше не соблюдается? — замечает востоковед. — Очевидно, что Иран найдет другие каналы и для торговли своей нефтью, и для приобретения ресурсов на свои оборонные нужды. Американцам не удастся прервать все торговые связи Ирана — его продукция нужна и Китаю, и множеству стран глобального Юга. Через них Тегеран все равно будет получать свои доходы».

Хотя в Иране продолжается рост инфляции, по мнению Долгова, этот рост не будет иметь даже того разрушительного для местных властей эффекта, который был вызван скачком инфляции на рубеже 2025–2026 годов. «В то время иранцы обвиняли в инфляции свои власти, и президент Пезешкиан даже извинялся за ошибки чиновников, — отмечает Долгов. — Теперь же у властей в Тегеране появилась прекрасная отговорка. Они обвинят в новом росте цен американские санкции — и население им поверит».

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