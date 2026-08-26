Отложить деньги на ребенка и получить налоговый вычет: С 1 сентября вступают в силу новые правила

Нововведение явно рассчитано на семьи с детьми, которые уже сейчас думают о будущем и готовы откладывать деньги на долгий срок. Фото: av_antropov/Shutterstock/Fotodom

Каждый родитель знает: дети — это счастье плюс бесконечные траты. Кружки, развивающие центры, спортивные секции, репетиторы, обучение в вузе… Но деньги на все это можно откладывать буквально с рождения малыша. А с 1 сентября 2026 года вступают в силу важные изменения — увеличивается лимит налогового вычета по взносам в рамках долгосрочных сбережений — с 400 тысяч до 500 тысяч рублей на родителя, если его средства вкладываются в пользу ребенка до его совершеннолетия (или до 24 лет, если чадо учится очно).

Чтобы получить максимальный вычет, нужно, чтобы это были взносы по различным сберегательным инструментам — пенсионным, страховым или инвестиционным (например, в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), добровольного страхования жизни или по индивидуальному инвестиционному счету (ИИС)).

Важный нюанс: лимит в 500 тысяч рублей действует на каждого родителя. То есть в семье, где оба родителя копят на детей, максимальная сумма для вычета может составить 1 млн рублей в год.

Лимит в 500 тысяч рублей действует на каждого родителя. Фото: StockLite/Shutterstock/Fotodom

Руководитель Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф» Дмитрий Модель приводит три наглядные ситуации.

1. Родитель внес 400 тысяч рублей на свой счет и еще 50 тысяч — на счет ребенка. Итого вложено 450 тысяч. Поскольку в этой сумме присутствуют «детские» взносы, лимит увеличен, и налоговый вычет можно получить со всей суммы — с 450 тысяч рублей.

2. Родитель внес 300 тысяч на себя и 200 тысяч на ребенка. Итого 500 тысяч. Повышенный лимит позволяет учесть все 500 тысяч. Это максимум, больше не дадут.

3. Родитель внес 450 тысяч только на себя, на ребенка не копил. В этом случае повышенный лимит не применяется. Вычет дадут только с 400 тысяч рублей. Остальные 50 тысяч для налоговой льготы не учитываются.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОВЫШЕННЫЙ ВЫЧЕТ

Тут есть важный нюанс, который многие могут проглядеть. Получить вычет с повышенного лимита в 500 тысяч рублей можно только одним способом — подать налоговую декларацию в ФНС по окончании года.

То есть если вы вносили взносы в 2026 году, подавать декларацию можно не раньше 2027 года. А если вы оформляете вычет в том же году через работодателя (то есть вам просто перестают удерживать налог с зарплаты), то применяется стандартный лимит — 400 тысяч рублей. Повышенный — только через декларацию.

ПЯТЬ ВАЖНЫХ ПРАВИЛ, ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ ВЫЧЕТ

Дмитрий Модель обращает внимание на пять обязательных условий.

1. Количество договоров. По каждому инструменту одновременно может действовать не больше трех договоров. Не более трех ПДС, не более трех договоров страхования жизни, не более трех ИИС. Если у вас их больше, льгота не сработает.

2. Минимальный срок. Минимальный срок договора — 10 лет. Но для тех, кто заключил договоры с 2024 по 2026 год включительно, действует переходный период — достаточно 5 лет. С 2027 года минимальный срок будет каждый год увеличиваться на один год, пока к 2031 году не достигнет 10 лет.

3. Досрочное расторжение. Если вы расторгнете договор раньше минимального срока без уважительной причины (например, не для перевода средств в другой фонд и не для оплаты дорогостоящего лечения), всю сумму полученного налогового вычета придется вернуть государству. И еще заплатить пени. Это не шутка: деньги, которые вы уже вернули из бюджета, придется отдать обратно.

4. Общий лимит по всем инструментам. Лимит в 500 тысяч для родителей применяется ко всем инструментам совокупно. То есть если вы вложили 200 тысяч в ПДС и 300 тысяч в страхование жизни, в сумме это 500 тысяч — и вычет можно получить именно с общей суммы, а не с каждого инструмента по отдельности.

5. Нельзя получить больше, чем вы заплатили налогов. Вернуть можно только ту сумму, которую вы уже перечислили в бюджет за год. Если вы заплатили 40 тысяч, больше вам не дадут, даже если по расчетам выходит 65 тысяч.

Внимательно изучите все правила, чтобы не потерять налоговый вычет. Фото: Prostock-studio/Shutterstock/Fotodom

СКОЛЬКО ДЕНЕГ ВЕРНУТ

Тут все зависит от вашей ставки НДФЛ. Дмитрий Модель приводит такие цифры.

При ставке 13% (стандартная для большинства россиян) максимальная сумма возврата составит:

— при лимите 400 тысяч рублей — 52 тысячи рублей;

— при повышенном лимите 500 тысяч рублей — 65 тысяч рублей.

При ставке 15% (такую сумму кто зарабатывает от 2,4 млн до 5 млн рублей в год):

— при лимите 400 тысяч рублей — 60 тысяч рублей;

— при лимите 500 тысяч рублей — 75 тысяч рублей.

Для тех, кто попадает под более высокие ставки прогрессивной шкалы (до 22%), сумма возврата будет пропорционально выше. Но главное ограничение — размер уплаченного вами НДФЛ за год, напоминает эксперт.

КОМУ ЭТО ВЫГОДНО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

Нововведение явно рассчитано на семьи с детьми, которые уже сейчас думают о будущем и готовы откладывать деньги на долгий срок. По сути, государство говорит: «Копите на детей — мы вернем вам часть налогов». И если раньше максимальный возврат составлял 52 тысячи рублей в год, то теперь для родителей он может вырасти до 65 тысяч (а для высокодоходных — до 75 тысяч и более).

Разница в 13 тысяч рублей — это, возможно, не космическая сумма, но, как говорится, копейка рубль бережет. Тем более, что вычет можно получать каждый год в течение всего срока действия договора. А это 5 или даже 10 лет. Умножаем 13 тысяч на 10 — получается 130 тысяч дополнительных рублей из бюджета. За эти деньги можно, например, оплатить ребенку год занятий с репетитором или купить хороший ноутбук для учебы. А если на детей копят оба родителя, эта сумма будет вдвое выше.

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