Точный «выстрел» в сторону Земли: спящая группа солнечных пятен внезапно разразилась вспышками

Нежданно-негаданно на Солнце вновь заполыхали мощные вспышки, потенциально угрожающие Земле магнитными бурями. Возмутителем спокойствия стала группа пятен, которая полыхала несколько дней назад на краю дневной звезды, и должна была уже полностью израсходовать свою энергию, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Отвечаем на главный вопрос: будет ли магнитная буря, какая и когда.
Активная группа пятен под номером 4513 на прошлой неделе уже была в центре внимания. Находясь на солнечном краю, она показывала невероятную вспышечную прыть. Впрочем, полыхая с краю, Земли не достать. И, по всем прикидкам, энергия в ней заканчивалась.
Но в ночь на вторник, 25 августа, вспышки заполыхали снова. Теперь группа находится в самом центре видимого диска Солнца, и такое впечатление, что она специально копила остатки сил, чтобы «выстрелить» в нас.
— Считалось, что этот центр активности является мёртвым, потратившим всю свою энергию. Начавшаяся сегодня серия сильных взрывов опровергла это утверждение, — говорится в сообщении Лаборатории.
О чуде, конечно, и тем более о «замысле» против нас речи не идет. Энергия, как обычно, взялась из глубин Солнца, рассказал KP.RU руководитель Лаборатории Сергей Богачев:
— Другого источника нет. Активная область это как машина, механизм. Она всегда готова ко взрывам, только топливо надо залить. Таким топливом являются электрические поля. Условно, область включили в розетку, — сказал он.
Почти весь день оставался подвешенным вопрос, каковы будут последствия для Земли. Было неясно, сопровождаются ли вспышки (взрывы) выбросами плазмы. Без плазмы магнитной бури на Земле не будет.
К вечеру стало понятно, что, похоже, бури не миновать. Хотя ни одна из вспышек не достигла экстремального уровня, как минимум одна из них сопровождалась выбросом плазмы в сторону Земли.
— Как минимум край плазменного облака бьёт по Земле, хотя фронт, возможно, всё же пройдёт в стороне от планеты, — сказано в сообщении Лаборатории.
Возможно, нас ждет довольно мощная буря, впрочем, без чего-либо экстремального:
— Последствия удара не должны превысить уровня G3 (сильная буря третьего уровня по 5-балльной шкале). Это может стать самой сильной магнитной бурей за 1–2 месяца, но не более того, — сообщает Лаборатория.
Впрочем, пока точных математических моделей нет, как и непонятно, пробьют ли вспышки порог экстремального уровня.
На сайте Лаборатории прогнозируются бури 27—28 августа,. Итак, ожидаем в четверг-пятницу, впрочем, это неточно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Магнитные бури с 24 по 30 августа 2026 года: резкая активизация Солнца
Магнитная буря с ясного неба: как Солнце наносит скрытый удар по Земле