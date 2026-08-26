На Марс полетят сангвиники: почему холериков, флегматиков и меланхоликов не возьмут в космонавты

На марсианской станции должен быть сангвиник, у него должно быть укромное место, украшенное зелеными растениями. Фото: parihs/Shutterstock/Fotodom

Сангвиники, они же устойчивые экстраверты - общительные и уравновешенные - лучше других – холериков, флегматиков и меланхоликов - справятся со всеми «тяготами» длительных космических перелетов. Например, на Марс. К такому выводу пришли ученые из Института медико-биологических проблем Российской академии наук (ИМБП РАН). Они провели эксперименты, в которых смоделировали «комплексное воздействие факторов дальнего космического полета». Результаты опубликованы в рецензируемом журнале «Радиационная биология. Радиоэкология».

Трудности космической работы

«В межпланетных миссиях на первый план выступает так называемый эргономический риск, связанный с угрозой нарушений операторской деятельности космонавтов непосредственно в полете», - пояснял в свое время Александр Перевезенцев, доктор биологических наук (), первый автор научной статьи.

Угроза возникает тогда, когда межпланетный космический корабль покидает магнитосферу Земли, которая более-менее защищает космонавтов, трудящихся на орбите. В открытом космосе вместе с невесомостью – гипогравитацией, выражаясь научным языком, на них «обрушивается» еще и ионизированное излучение – и солнечное, и космическое - в виде разнообразных частиц. Все эти «факторы» и были воспроизведены – не в космосе, на Земле – на специальной установке, разработанной в ИМБП РАН. Включая гипогравитацию, которую имитировали, располагая испытуемых головой вниз.

Испытателями, которых научили проходить тесты на компьютерах, стали обезьянки – макаки-резусы. Им, как и людям свойственна манера поведения определенного типа – одна из четырех известных и распознаваемых. Кто есть кто зоопсихологи определили заранее, поделив участников экспериментов на сангвиников, холериков, флегматиков и меланхоликов.

Макака за «космической работой». Фото: Кадр видео.

Меланхолики, флегматики и холерики могут быть свободны. А вас, сангвиники, попрошу остаться

1. На сангвиников – подвижных и устойчивых к стрессам обезьян – «космические факторы» практически не действовали.

Люди-сангвиники тоже легко адаптируются к переменам и новым условиям.

2. У холериков (неустойчивые экстраверты, открытые к общению) – импульсивных и неуравновешенных обезьян – число попыток пройти тесты увеличивалось в два-три раза по сравнению с сангвиниками. При этом результаты были на 30-40% хуже.

Люди-холерики вспыльчивы нетерпеливы, склонны к резким перепадам настроения. Часто теряют самообладание.

3. Флегматики (устойчивые интроверты – «скрытые в себе»), спокойные, неторопливые и уравновешенные, довольно успешно проходили тесты, но периодически отлынивали от них.

Люди-флегматики способны долго выполнять монотонную работу, но медлительны, с трудом переключаются на новые задачи.

4. Меланхолики (неустойчивые интроверты) – обезьяны с повышенной чувствительностью и легко ранимой нервной системой – вообще отказывались работать и обучаться.

Люди-меланхолики быстро утомляются, склонны к тревожности, не уверены в себе, тяжело переносят критику, могут замкнуться в себе.

Сообразно полученным результатам российские ученые и рекомендовали: «включение в состав экипажей кандидатов-сангвиников».

Дополнительные эксперименты на крысах показали, что для длительных космических перелетов более всего подходят млекопитающие с «тормозным» типом высшей нервной деятельности. То есть, спокойные, не склонные к импульсивной реакции с минимумом лидерских качеств.

Как можно выразиться: спокойнее летишь – дольше будешь.

КСТАТИ

Избыток общения и сангвиника взбесит

Эксперимент в Антарктиде, который швейцарские ученые 10 месяцев проводили на уединенной станции «Конкордия», выявил главную, по их мнению, угрозу для межпланетных полетов. Она – не в космическом излучении, которое безусловно опасно. Коллектив способно погубить - довести до исступления - тесное общение с одними и теми же людьми в замкнутом пространстве.

Датчики, которыми были оснащены 12 полярников, фиксировали их взаимное расположение, давали понять, кто-где находится, с кем и сколько общается.

Итог: те члены экспедиции, которые чаще других вступали в контакты с коллегами, становились более агрессивными, меньше доверяли друг другу. У них существенно снижалась производительность. Как у обезьян-меланхоликов и флегматиков.

Опросы полярников, подкрепленные данными с датчиков, демонстрировали: социальные контакты и общение не избавляли от стресса. Наоборот, «бесили».

Исследователи, опубликовавшие результаты своих экспериментов в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), рекомендуют создавать космические корабли с укромными местами, где можно было бы отдохнуть от коллег.

И российские ученые полагают, что психологическая разгрузка экипажа крайне важна. Они предлагают создавать на борту «зеленые уголки» с декоративными или лекарственными растениями. Рекомендуют и специальные комплексы виртуальной реальности для «снятия стресса и поддержания эмоциональной стабильности». Тогда будет легче.

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