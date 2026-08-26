Кто не курит и не пьет экономику спасет: Сколько денег теряет страна из-за наших с вами вредных привычек

Перекуры - простой в работе и вред для экономики Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

«Бросай курить, вставай на лыжи - и вместо рака будет грыжа», - примерно так известную песню «Отпетых мошенников» переделали народные стихоплеты. Но ученые и экономисты с такой трактовкой не согласны. Курение, пьянство, а также ожирение гораздо сильнее бьют по нашему здоровью, чем неумеренный ЗОЖ.

Проблема еще и в том, что вредные привычки влияют не только на наше с вами здоровье, но и на экономику всей страны. И это резко повышает градус дискуссии. Ведь теперь это не личное дело, а государственное!

Сколько же страна теряет из-за наших слабостей?

НЕ ДО ЖИРУ

Потери от лишнего веса:

0,6% ВВП

Почти каждый вечер у нас дома одно и то же. Я хочу слопать после ужина что-нибудь сладенькое, а жена осуждающе смотрит и упрекает: «Ну зачем ты ешь на ночь эти печеньки?!» Я театрально вздыхаю, а когда она отворачивается, все равно их съедаю. Втихаря.

Но ученые из Высшей школы экономики недавно обнародовали интересное исследование по поводу лишнего веса. И теперь круассан не лезет в рот. Оказалось, что годовые потери российской экономики от ожирения составляют 70 млрд рублей в год. А если учесть потери в будущем, то цифра вообще колоссальная - 1,25 трлн рублей. Это если посчитать, сколько всего хорошего и полезного могли бы сделать люди, умершие раньше времени от болезней, связанных с избыточным весом.

В прошлом году ВВП России составил 214 трлн рублей. Таким образом, 1,25 трлн - это 0,6% нашей экономики.

- Ожирение повышает риск инфаркта, инсульта и диабета - это расходы на лечение и выплату пособий по нетрудоспособности. Эффективность работы ниже, чем у того, кто не обременен болезнями, связанными с избыточным весом. При этом ранняя смерть в трудоспособном возрасте лишает экономику выпуска продукта, который человек создал бы за оставшиеся годы жизни и работы, - объяснил «КП» старший преподаватель кафедры финансового и инвестиционного менеджмента Финансового университета при Правительстве РФ, старший научный сотрудник Института управленческих решений и консалтинга Александр Кудряшов.

А еще авторы исследования выяснили, что 73% всех экономических потерь из-за лишнего веса приходится на долю сильного пола. Это объясняется тем, что мужчины больше зарабатывают и при этом чаще умирают в трудоспособном возрасте.

Так что в следующий раз, когда решите на ночь съесть тортик, подумайте несколько раз. Ведь этим самым вы не только прибавляете себе лишние сантиметры где-нибудь в районе талии, но и вредите благополучию страны. Не объедайте экономику, ей и так непросто!

КСТАТИ

Есть страны, которыекуда сильнее нашего страдают отожирения.

Так, экономика США из-за проблем населения с лишним весом теряет около $1,7 трлн в год.

Это больше 5% ВВП.

По недавней оценке Всемирной федерации по борьбе с ожирением, к 2035 году совокупный ущерб глобальной экономики от избыточной массы тела и ожирения может превысить $4 трлн в год (около 3% мирового ВВП). А по прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития, до 2050 года избыточный вес и связанные с ним болезни сократят ожидаемую продолжительность жизни на планете в среднем на три года. Это еще сильнее ударит по экономическому росту.

РАБОТА РАБОТОЙ, А ТАБАЧОК - БРОСЬ!

Потери от курения:

до 2,4% ВВП

Свою любовь к сладкому я оправдываю тем, что не страдаю другими вредными привычками. Например, никогда не курил. А ведь пристрастие к табаку приносит куда больше проблем экономике.

- Потери работодателей в России, связанные с курением, составляют 443 млрд рублей (в год). Они обусловлены перекурами, отсутствием на рабочем месте и снижением производительности труда, - заявил недавно замглавы Минздрава Евгений Камкин.

Но это только прямые потери организаций. Мониторинг экономического положения и здоровья населения от Высшей школы экономики установил, что макроэкономические потери от курения в России составляют около 800 млрд рублей в год. Сюда добавляется еще и «упущенная прибыль» для экономики от того, что заядлые курильщики живут на 6 - 8 лет меньше тех, кто совсем не курит. В Президентской академии оценивают косвенные потери в 0,9% ВВП - это 1,9 трлн рублей в год. В Московской школе управления «Сколково» потери экономики от курения оценили еще выше - 2,4% ВВП (5,1 трлн рублей).

Интересно сколько денег можно сэкономить благодаря отказу от вредных привычек? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

РЮМКУ ЗАГЛУШИТЬ - БЮДЖЕТУ НАВРЕДИТЬ

Потери от алкоголя:

до 5% ВВП

Главный враг экономики среди всех вредных привычек - это пьянство. Потери от спиртного Всемирная организация здравоохранения оценивает от 2 до 5% ВВП. По данным ООН, в России потери нужно считать по верхней планке (5% ВВП - это 10,7 трлн рублей). Наши ученые считают по нижней (2% ВВП - 4,3 трлн рублей). В любом случае цифра большая.

Объяснения потерь следующие - алкоголь ухудшает концентрацию, реакцию, память и другие функции мозга. В итоге пьющий человек больше ошибается, чаще пропускает работу.

В масштабах страны это означает упущенную выгоду: меньше товаров и услуг производится тем же количеством людей за то же время. Кроме того, алкоголики живут значительно меньше людей, которые знают меру.

- Частое потребление крепких напитков укорачивает жизнь в среднем на 9 - 10 лет. А вот умеренное потребление алкоголя не оказывает статистически значимого эффекта, - подсчитала Ирина Денисова, профессор Российской экономической школы.

По ее словам, исследования показывают: страны, где удалось снизить уровень злоупотребления алкоголем, со временем демонстрируют более устойчивый и высокий рост ВВП. Так что главное - не перебарщивать. Редкие бокал вина или кружка пива вряд ли испортят экономическую статистику. За это, мне кажется, стоит выпить!

ШКУРНЫЙ ВОПРОС

Береженого банк бережет

Сколько денег можно сэкономить благодаря отказу от вредных привычек.

Мое любимое упражнение - считать, сколько я сэкономил благодаря тому, что не курю и почти не выпиваю. Объем рынка алкоголя в России составляет 4,5 трлн рублей. Еще 1,5 трлн приходится на табак. Итого - 6 трлн рублей. Делим на все взрослое население за исключением пенсионеров и несовершеннолетних (около 75 млн). И получаем, что на две вредные привычки один трудоспособный россиянин тратит около 80 тысяч рублей в год.

Но это в среднем. Ведь в статистику входят и те, кто не курит и не пьет вовсе. Поэтому смело удваиваем цифру. И получаем уже 160 тысяч рублей экономии в год. За 10 лет это 1,6 млн рублей. По сути, первоначальный взнос по ипотеке на однушку в среднем российском городе.

Правда, увлечение здоровым образом жизни вместо курения и употребления алкоголя - это тоже не про экономию. Спросите жену любого триатлониста, как много денег ее муж тратит на экипировку и сколько времени проводит на велодорожке, в бассейне и на пробежке.

Но эти затраты - прямые инвестиции в свое здоровье и физическую форму. Чего не скажешь о расходах на сигареты, выпивку и сладости…

ИТОГО

Финансовое похмелье

Если суммировать «экономический эффект» вредных привычек, то окажется, что из-за них наша страна теряет ежегодно от 3 до 8 процентов ВВП. Истина, как всегда, где-то посередине - около 5% (от 10 до 11 трлн рублей). Правда, циничные финансисты здесь добавят, что реальный экономический ущерб окажется меньше. Ведь вредные привычки своих граждан государство давно научилось монетизировать при помощи акцизов. Которые приносят двойную выгоду: и казна пополняется с удвоенной скоростью, и народ начинает отказываться от вредных привычек, чтобы сэкономить деньги.

По прогнозам Минфина, в нынешнем году акцизы принесут казне около 1,3 трлн рублей (см. «Только цифры»). Это чуть больше 0,6% ВВП. Поэтому, как ни крути, потери от вредных привычек остаются серьезными.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

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