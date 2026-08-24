Как производственные задачи становятся проверкой для будущих инженеров

Теперь в центре внимания — практические навыки будущих инженеров и то, как они соотносятся с актуальным запросом промышленности.

На производстве появляются новые цифровые системы, беспилотные решения, робототехника и технологии автоматизации. Вместе с ними меняются задачи, которые предприятия ставят перед инженерами.

Фундаментальная инженерная подготовка остается основой профессии. При этом конкретные технологии, оборудование и производственные процессы требуют новых практических навыков. Этот дополнительный слой подготовки необходимо регулярно сверять с тем, что происходит в промышленности. Межвузовские соревнования проводились и раньше, затем их реализация была приостановлена. Сегодня Конкурс возвращается с другой задачей.

Цель Конкурса — независимая оценка практических навыков студентов инженерных вузов через решение реальных производственных задач. Участвовать могут студенты 3–6 курсов инженерных специальностей, а содержание соревнований формируется с участием промышленности.

Не перестроить, а донастроить

Промышленному предприятию важно понимать, какие задачи способен решать будущий сотрудник и насколько его практические навыки соответствуют современным производственным процессам. Вуз, в свою очередь, получает дополнительную информацию о компетенциях, которые становятся востребованными по мере развития технологий.

Конкурс становится одной из площадок, где эти запросы встречаются.

Промышленные партнеры отвечают за содержательную основу заданий. Именно предприятия знают, с какими процессами, оборудованием и технологиями столкнется молодой специалист после выхода на работу. АРПМ перерабатывает этот производственный запрос в конкурсное задание, разрабатывает его структуру, методику и систему оценки.

Такая проверка позволяет точнее увидеть конкретные практические навыки, которые уже сформированы у студентов и которые можно дополнительно развивать.

«Для нас важно, что Конкурс позволяет связать актуальный запрос промышленности с конкретными задачами и измеримыми навыками. По результатам мы получаем фактический срез — какие компетенции у студентов уже сформированы, а какие направления требуют дальнейшего развития», — рассказывает генеральный директор Агентства развития профессионального мастерства Мария Елкина.

Восемь компетенций под задачи промышленности

Новый подход заметен уже при выборе компетенций. В 2026 году Конкурс охватывает восемь компетенций разных сфер современной инженерии.

«Инженер по автоматизации производства», где участники работают с системами управления технологическими процессами. «Инженер промышленных мехатронных систем», где задания связаны с проектированием мехатронных устройств для гибких производств, в том числе промышленных экзоскелетов.

Две компетенции находятся на стыке инженерии и других отраслей:

«Геномная инженерия» предполагает работу с генетическим материалом, от его анализа до создания генетических конструкций и оценки результатов модификаций. «Инженер умного промышленного агрокомплекса» объединяет автоматизацию управления микроклиматом и автономную робототехнику для сельскохозяйственной логистики.

Отдельный блок связан с автономными и роботизированными системами. Компетенция «Инженер по комплексным автономным системам» предполагает применение беспилотных авиационных систем для промышленного мониторинга, геодезии и работы с пространственными данными. Участники компетенции «Инженер-робототехник» занимаются проектированием и эксплуатацией роботизированных производственных ячеек.

В «Реверсивном инжиниринге» задача состоит в восстановлении проектной документации по готовому устройству, определении принципов его работы и создании функционирующего аналога на современной элементной базе. «Цифровизация производства» посвящена внедрению информационных систем в производственные и управленческие процессы и работе с данными для принятия решений.

Все восемь компетенций связаны с конкретными инженерными задачами, которые возникают по мере технологического развития промышленности.

Какие компетенции оказались самыми массовыми

В первом цикле перезапущенного Конкурса участвуют 305 студентов из 19 вузов 11 регионов — от Москвы до Красноярска. Университеты выбрали разные модели участия. Часть вузов сосредоточилась на одной компетенции, другие заявили студентов сразу в нескольких.

Самой массовой компетенцией стала «Цифровизация производства» — 94 участника. Далее идут «Инженер умного промышленного агрокомплекса» — 48 участников и «Инженер по комплексным автономным системам» — 46 участников.

Первые данные показывают, что наиболее массовыми стали компетенции на стыке инженерии, цифровых систем, автоматизации и автономных технологий. Одного цикла пока недостаточно, чтобы говорить об устойчивых тенденциях, но само распределение участников уже представляет интерес.

В дальнейшем данные нескольких циклов позволят смотреть уже на динамику. Можно будет увидеть, какие компетенции набирают больше участников, какие новые задачи предлагает промышленность и как меняется состав предприятий-партнеров.

При таком подходе набор компетенций может развиваться вместе с запросом промышленности, а не оставаться однажды зафиксированным перечнем.

Задачи из реального производства

Главное отличие обновленного Конкурса проявляется в содержании заданий.

В их основе лежат задачи, максимально приближенные к тем, которые инженеры решают в реальной профессиональной среде. К разработке содержания привлекаются индустриальные партнеры, представители предприятий участвуют и в оценке результатов. На Финале предусмотрены единые схемы оценки по каждой компетенции, цифровая фиксация результатов и процедуры урегулирования спорных оценок.

Предприятие получает возможность оценить будущего специалиста шире, чем это позволяют указанные в резюме навыки, опыт или сам факт получения диплома. Здесь можно увидеть, как студент работает с профессиональной задачей, принимает решения и применяет знания на практике.

Для студента Финал становится возможностью не только проверить свои навыки, но и получить первый опыт взаимодействия с профессиональной средой.

«Финал задуман как точка входа студента в профессиональную среду. Соревновательная часть дополняется мастер-классами индустриальных партнеров, встречами с работодателями и карьерными форматами. Участник получает возможность показать свои навыки в практической задаче, познакомиться с представителями предприятий и увидеть возможные траектории дальнейшего профессионального развития», — отмечает заместитель генерального директора Агентства развития профессионального мастерства Евгения Нероди-Гречка.

Так соревнование становится еще одной точкой соприкосновения будущего инженера с профессиональной средой до окончания вуза.

Критерии эффективности конкурса

Первый год обновленного Конкурса должен показать, насколько такой механизм работает на практике.

Для АРПМ результат не сводится к числу участников или проведенных соревнований. Среди критериев Мария Елкина называет реальные стажировки и практики участников на предприятиях, дальнейшее трудоустройство, возвращение промышленных партнеров и вузов в следующий цикл и подключение новых участников.

При этом география 19 вузов пока не дает оснований судить о распределении кадрового спроса всей российской промышленности. Часть университетов уже давно взаимодействует с АРПМ или знакома с прежним межвузовским форматом.

Промышленным предприятиям также требуется время, чтобы включиться в Конкурс. Их участие предполагает содержательную работу над заданиями, предоставление экспертов и дальнейшее взаимодействие со студентами.

Поэтому результаты первого цикла важны прежде всего как проверка самого механизма и основа для его дальнейшей донастройки.

Первая контрольная точка

Финал Конкурса пройдет с 29 сентября по 3 октября 2026 года в Саранске.

Здесь впервые в одном событии будут объединены восемь инженерных компетенций, практические задания, студенты из разных регионов, представители университетов и индустриальные эксперты.

После Финала появятся первые результаты, по которым можно будет оценивать уже не только победителей соревнований.

Гораздо важнее понять, насколько точно производственный запрос удалось перевести в измеримую инженерную задачу и какую обратную связь по итогам Конкурса получили предприятия, студенты и вузы.

Если этот механизм будет работать из года в год, смысл Конкурса окажется значительно шире определения победителей.