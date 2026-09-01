400 и больше: как готовиться к ЕГЭ, чтобы получить максимум

Главное – составить план и не забывать о современных образовательных онлайн-технологиях. Фото: ESB Professional/Shutterstock/Fotodom

Хочешь в вуз? Готовься на все сто!

Приемная кампания-2026 в очередной раз подтвердила тенденцию, наметившуюся в последние годы: спрос на высшее образование растет вместе с конкуренцией за место на студенческой скамье.

— Средний балл сильно вырос, в том числе потому, что результаты ЕГЭ выросли в целом по стране, — рассказал на пресс-конференции, посвященной итогам приемной кампании, ректор МГТУ им. Баумана Михаил Гордин.

Его слова подтвердили и представители других вузов. Так, в МГИМО проходной балл на бюджет экономического факультета составил +30 к прошлому году. Цифры еще никогда не были настолько близки к максимальным — в РАНХиГС средний балл ЕГЭ в 2026-м достиг 97,62.

Проще говоря, сдать на 100 баллов один ЕГЭ — несомненно круто, но сейчас этого может не хватить, чтобы претендовать на бюджетные места в топовых вузах. В идеале максимальный (или хотя бы близкий к нему) результат надо показывать на каждом из экзаменов.

Реально ли это? Да, если правильно составить план подготовки и использовать все современные возможности, в том числе онлайн-образование.

— Формула успеха наших учеников — в грамотно разработанном личном плане и эффективно выстроенной системе занятий, — говорит генеральный директор «Школково» и преподаватель математики Максим Коваль. — Благодаря опыту высокобалльников мы ежегодно улучшаем методику преподавания. Также развиваем цифровые возможности платформы. Например, мы разработали умный чат-бот и автоматическую проверку сочинений с помощью ИИ.

ДАТЬ УДОЧКУ, А НЕ РЫБУ

Такой подход дает свои плоды: два года подряд ребята, которые занимаются на платформе, становятся рекордсменами ЕГЭ. Так, в прошлом году здесь подготовили 400-балльницу — тогда единственную на всю Россию. В этом и вовсе показали уникальный результат — впервые в истории ЕГЭ школьница, которая готовилась к экзаменам вместе со «Школково», набрала 500 баллов!

Кстати, большинство «мультистобалльников» в «Школково» (https://3.shkolkovo.online/) — ребята из небольших городов. И это тоже результат четкой стратегии платформы.

— Мы развиваем онлайн-образование для того, чтобы у детей из глубинки были равные возможности со школьниками из больших городов, — говорят в «Школково».

При этом здесь дают детям «удочку, а не рыбу» — не готовые ответы, а инструменты, чтобы находить решения самостоятельно. Ученик осваивает логику заданий, учится видеть закономерности и грамотно распределять время на экзамене. А дальше все зависит от самого школьника: от его дисциплины, умения возвращаться к сложным темам и разбирать ошибки. Также преподаватели помогают ученикам выйти за рамки подготовки к ЕГЭ: разобраться в предмете глубже, чем требует экзамен, и сформировать прочную базу для дальнейшего обучения. Благодаря этому абитуриент приходит в вуз подготовленным к сложной программе и получает преимущество на старте обучения.

Как это выглядит на практике, сколько времени надо, чтобы добиться самых высоких результатов и чем приходится порой ради них жертвовать? Собрали истории ребят — выпускников «Школково», которые практически идеально сдали экзамены по сложнейшим предметам: профильной математике, русскому языку, физике и информатике.

Светлана Овечкина, Волгоград

Сдала все четыре экзамена на 100 баллов. Поступила в ВШЭ.

Светлана Овечкина. Фото из личного архива.

Игорь Акимов, Москва

Круглый отличник. Набрал 398 баллов. Поступил в МГТУ им. Баумана.

Михаил Снежков, Тутаев, Ярославская область

Сдал ЕГЭ на 395 баллов. Поступил в МГУ.

Екатерина Краева, Москва

Золотая медалистка. На ЕГЭ набрала 391 балл. Поступила в МФТИ.

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, ЕГЭ: КОГДА НАЧИНАТЬ ПОДГОТОВКУ?

Нынешние выпускники советуют будущим как можно раньше определиться с тем, что именно они планируют сдавать. Это даст определенную свободу выбора: когда есть время, проще прикинуть разные стратегии, а значит не метаться в спешке. В идеале подготовка к ОГЭ в 9-классе может стать хорошей базой для ЕГЭ — если заранее продумать выбор предметов.

— В 9 классе я сначала хотел сдавать обществознание и историю, — вспоминает Игорь Акимов. — Месяц колебался, думал, рассуждал, а потом пришел к выводу, что мне ближе физика и информатика, которые еще и плотно связаны с математикой. С того момента я начал усиленно заниматься именно этими предметами. Дальше у меня было 3 года, чтобы понять, правильный ли я сделал выбор, — и в итоге я в нем уже не сомневался.

Игорь Акимов. Фото из личного архива.

Полноценную подготовку наши герои предлагают начинать именно с 10 класса. Конечно, это не значит, что уже 1 сентября всем десятиклассникам надо садиться и решать задания «со звездочкой». Суть в том, чтобы за два года сформировать хорошую базу знаний вместо того, чтобы пытаться выучить все за несколько месяцев до экзаменов. Этот, заключительный, этап оставьте для того, чтобы структурировать знания и «освежить» их — вспомнить, закрепить, отработать до автоматизма.

— К русскому языку я начала готовиться с 10 го класса: постепенно проходила теорию, решала варианты, писала сочинения, — приводит пример Светлана Овечкина. — Но под конец 11 го поняла, что теория начала забываться. Поэтому последние 2 месяца просто каждый день повторяла и вспоминала все правила.

Наши герои сходятся в одном: когда бы ты ни начал подготовку, без поставленных целей почти ничего не сработает. И не так важно, какая эта цель: получить высший балл, продемонстрировать свои знания или просто доказать, что ты — можешь.

— Я не стремился к «сотке», но у меня была конкретная цель — поступить в хороший вуз, — признается Михаил Снежков. — Я хотел сдать экзамены так, чтобы точно пройти, но не гнался за идеальными результатами. Начал готовиться в конце 10 класса.

Светлана, в свою очередь, не думала о результатах, но на каждый экзамен шла с настроем выдать максимум знаний. А вот для Екатерины Краевой ориентиром сразу стала «нижняя планка» — каждый экзамен сдать на 90 баллов, не меньше.

Екатерина Краева. Фото из личного архива.

— Благодаря тому, что я начала подготовку заранее, у меня уже была хорошая база, поэтому я справилась без каких-то серьезных перегрузок, — говорит она.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Ранний старт — это только первое слагаемое, но еще не гарантия успеха. Если готовиться к экзаменам хаотично, хватаясь то за одну тему, то за другую, и знания будут такими же хаотичными — неважно, два года вы их копите или два месяца. Для качественной подготовки к ЕГЭ важны четкая стратегия и умение грамотно распределять время.

— Сначала я проанализировал особенности каждого из экзаменов, понял свои слабые места, над чем стоит работать, — рассказывает Игорь Акимов. — Дальше действовал так: вижу, что сегодня нужно уделить больше внимания планиметрии, значит сажусь заниматься именно ею. Моя стратегия: заниматься не время от времени по 10 часов, а ежедневно по 2–3 часа.

О том, что в первую очередь надо все спланировать, говорит и Екатерина Краева. В отличие от многих других выпускников девушка смогла блестяще сдать ЕГЭ без помощи репетиторов — благодаря, в том числе, онлайн-школе «Школково».

— Я смотрела вебинары — в основном по темам, с которыми были трудности, — делится своей схемой подготовки Катя. — Для повторения были незаменимы видеоконспекты и «шпаргалки». Например, короткие ролики по физике — повторение за 5 минут — я несколько раз пересматривала перед пробниками, это реально помогало быстро освежить в памяти материал.

Для Михаила Снежкова незаменимыми стали квизы по русскому языку — они помогали запоминать ударения и сложные правила. А при подготовке к физике ключевой стала возможность решать задачи прошлых лет.

Михаил Снежков. Фото из личного архива.

— Когда я пришел на ЕГЭ, понял, что почти все типы задач уже видел и решал раньше, — говорит он.

Еще один стратегически важный совет: не стесняться того, что для подготовки нужна помощь. Самостоятельность — это здорово, но она должна быть подкреплена опытным наставничеством. Светлана Овечкина ощутила это на собственном опыте.

— Сначала я пробовала готовиться самостоятельно, но быстро поняла, что это не дает результатов, — и тогда присоединилась к курсу «Школково», — вспоминает выпускница. — Он помог мне структурировать информацию. А дальше уже наметила план подготовки, составила себе расписание. Структурированность и правильное распределение времени очень помогли готовиться эффективно.

КОНКРЕТНО

Возможности «Школково», которые сделали выпускников мультибалльниками:

1. Гибкая траектория обучения

«Школково» дает доступ к полной библиотеке материалов — это экономит время и дает возможность точечно работать над заданиями, в которых не уверен, а также позволяет изучать несколько разных тем параллельно.

«Я прорешивала задания и отмечала, где делаю ошибки. А потом целенаправленно разбирала эти моменты на вебинаре. Такой подход помог сэкономить время при подготовке».

Светлана Овечкина

2. Разные форматы под каждую задачу

Вебинары — чтобы разобраться в теме, квизы — чтобы закрепить правила и запомнить исключения, интенсив «Щелчок» — чтобы набить руку и научиться решать задания быстро, пробники — чтобы проверить реальный уровень знаний.

«Квизы здорово прокачивали: я постоянно повторял сложные слова и правила — и со временем все шло намного лучше. Плюс в них есть азарт, поэтому даже в последний месяц мог бы целый день их решать».

Игорь Акимов

3. Экспертная проверка

В «Школково» пробники проверяют реальные эксперты ЕГЭ — и в большинстве случаев делают это даже строже, чем на экзамене.

«Экспертная проверка дает четкое понимание прогресса. Особенно приятно, когда после непростой работы получаешь хороший балл — это значит, что действительно освоил тему».

Игорь Акимов

4. Комьюнити и поддержка

Можно задать вопрос, получить совет, увидеть, что другие сталкиваются с похожими трудностями. Поддержка работает на двух уровнях: практическом и эмоциональном. Кураторы помогают скорректировать план занятий, чтобы все успеть, а дружелюбная атмосфера снижает уровень тревожности.

«Мне очень помогло комьюнити “Школково”. Мы общались с ребятами, которые тоже готовились к экзаменам. Благодаря этому я чувствовала, что нахожусь внутри общей системы, а не осталась один на один с подготовкой».

Светлана Овечкина

5. ИИ-инструменты

В онлайн-школе разработали нейросеть, которая анализирует знания и поведение пользователя и непрерывно корректирует личный план обучения. Также разработчики запустили ИИ-проверку сочинений по русскому языку, чтобы ученик мог быстро и свободно получить детальную разбалловку по каждому критерию, аналогичную формату ЕГЭ.

«Я боялся искусственного интеллекта и, как оказалось, зря. Многие мои друзья и знакомые пробовали пропускать свои сочинения через нейросеть «Школково» и остались довольны. Это быстро, можно проверить сразу несколько работ подряд. И классно, что доступно для всех».

Игорь Акимов

УЧИТЕЛЬ, В ИМЕНИ ТВОЕМ…

Но сильная подготовка держится не только на учебниках и вариантах — огромную роль играет человек, который объясняет материал: его энергия, умение растолковать сложные темы простым языком, вовремя пошутить и поддержать. Именно вовлеченность и атмосферу, где не страшно ошибаться и задавать вопросы, так ценят те, кто готовится к экзаменам в «Школково».

— Все учителя хотят учить — это видно, — подчеркивает главную особенность занятий в онлайн-школе Игорь Акимов. — Они любят свое дело. И мне больше всего понравилось, что они стараются разрядить обстановку: на вебинаре могут и пошутить, и сгладить напряжение. Особенно нравилось, когда преподаватель физики Артем Витальевич брал на стрим своего котика Симбу, весь чат улыбался.

Тот самый вдохновляющий котик Симба и его хозяин – преподаватель физики Артем Кондрашкин. Фото из личного архива.

В такой атмосфере — когда немного посмеялись, но при этом и прошли материал — даже сложные темы становятся понятнее.

Позитивную атмосферу отметили и другие наши герои. Кому-то она даже помогала расслабиться.

— Чтобы отвлечься, я смотрела на «Щелчке» утренние и вечерние вебинары от многих преподавателей, — рассказывает Екатерина Краева. — Ещё заходила в чат: там преподаватели делились не только советами, но и интересными историями из жизни. Особенно мне нравились сообщения Татьяны Александровны Коваль — она и про подготовку подсказывала, какие вебинары лучше смотреть.

Наставники в «Школково» – на одной волне со своими учениками, даже внешне! На снимке — Татьяна Коваль, преподаватель русского языка. Фото из личного архива.

Помогали и кураторы: они не только составляли вместе с учениками индивидуальный план, но и поддерживали ребят в чатах.

— Максим Олегович как-то сказал, что ребята, даже если у них случался спад, потом восстанавливались и снова набирали обороты, — говорит Игорь Акимов. — И уровень знаний рос просто с какой-то невероятной скоростью.

ГОРЕТЬ, НО НЕ ВЫГОРАТЬ

Про спад Игорь говорит неспроста. 1–2 года интенсивной подготовки — нагрузка, которая способна вымотать даже взрослого человека. Для старшеклассника она становится настоящим испытанием: нужно не просто готовиться к экзаменам, но справляться с тревогой, учиться управлять временем. А еще — делать непростой выбор: отказаться от хобби, сократить общение с друзьями… в общем, убрать из расписания то, что раньше было важной частью жизни.

— Я до 11 класса занималась танцами, рисовала, учила дополнительно английский, — говорит Светлана Овечкина. — Но в последний год на это все времени уже не было. Только этим летом смогла вернуться к занятиям.

— Я играю в футбол и профессионально занимаюсь шахматами, — добавляет Игорь Акимов. — В 10 классе еще удавалось совмещать, а в 11 пришлось сократить число тренировок, в турнирах меньше участвовать. Надо было расставить приоритеты.

Когда есть цель: поступить на бюджет, переехать в большой город — этот выбор воспринимается как необходимый, но все равно не легкий. Неудивительно, что порой ребятам приходится вытаскивать себя из пучины уныния буквально за шиворот.

— В 11 классе после олимпиадного сезона я понимала, что у меня не будет призовых мест из-за обидных ошибок, — вспоминает Светлана. — В тот момент было так тяжело, что я вообще ничего не могла делать. Потом осознала, что впереди еще ЕГЭ, а до экзамена осталось всего два месяца. Это понимание стало мотивацией вернуться к учебе. Я хотела хорошо сдать экзамены и показать, что вся подготовка к ним не была напрасной.

Моменты снижения работоспособности, упадка сил и мотивации могут возникнуть у любого выпускника – нагрузка и правда велика. Но с этим можно справиться. Фото: NK_Studio.TH/Shutterstock/Fotodom

С похожей ситуацией столкнулся и Михаил Снежков. Он вспоминает: зимой, меньше чем за полгода до экзаменов, понял… что просто ничего не может делать.

— Было странно, вроде силы есть, а мотивации ноль, — говорит Михаил. — Просто лежал, смотрел в потолок. Думаю, все из за того, что до этого почти не отдыхал: четыре предмета — это большая нагрузка, надо было чаще делать паузы.

Мише хватило силы воли, чтобы, сделав небольшую передышку, вернуться к подготовке. Но порой этого бывает недостаточно — нужны какие-то внешние «якоря», на которые можно переключиться.

— Было тяжеловато: накапливалась усталость, хотелось уже поскорее сдать эти ЕГЭ, — честно говорит Игорь. — Но я говорил себе, что не надо торопить время. Старался грамотно распределять нагрузку: два часа занятий — полчаса отдыха. Не зацикливался только на учебе: гулял, играл в футбол, хоть и меньше, чем раньше, общался с друзьями. Держал в голове, что ЕГЭ пройдет, а жить дальше нужно будет.

Для Екатерины Краевой главной мотивацией, которая не давала выгорать, было само поступление — в топовый вуз, на бюджет.

— Во многих классных московских университетах очень высокий конкурс, там даже на платное отделение бывает сложно поступить, — говорит она. — С высокими баллами ЕГЭ я могла позволить себе рассматривать больше интересных вариантов.

А еще поддержкой и мотивацией могут стать люди — как родные и близкие, так и те, кто готовится к ЕГЭ или готовит к нему. Наших героев поддерживали родители, учителя, друзья.

— Мне повезло в том, что у меня была физико-математическая школа, — говорит Катя. — Было с кем обсудить и задания, и пробники. А еще у меня был ориентир: знакомый работает крутым программистом в крутой компании — я тоже так хочу.

КСТАТИ

Даже если выпускник уверен в своих знаниях, подвести его может моральный настрой. Металлоискатели, камеры в углах классов — сама атмосфера, в которой проходят экзамены, не настраивает на спокойствие. А чем больше нервничаешь, тем больше допускаешь ошибок.

— Это все давит намного сильнее, важна ментальная подготовка, — вспоминает Михаил Снежков. — Особенно сложно было на математике. Мне помогло, что я прошел курс «На порядок выше» — его ведет сам директор «Школково», Максим Олегович Коваль. Это 25 небольших роликов для поддержки морального состояния — как готовиться поэтапно, какие перерывы делать, о медитации — чем она будет полезна и так далее.

Директор «Школково» Максим Коваль. Фото из личного архива.

КАК ДОСТИЧЬ ЦЕЛИ И НЕ СЛОМАТЬСЯ: 9 ПРАКТИЧЕСКИХ СОВЕТОВ ОТ ВЫПУСКНИКОВ:

• Определи четкую цель. Вместо «хочу 100 баллов» выбери что то реальное: «поступить в конкретный вуз», «переехать в другой город». Так проще решать, на чем сосредоточиться.

• Составь план и время от времени его обновляй. Распиши, какие темы нужно пройти и когда. Раз в пару недель вычеркивай то, что уже освоил, и добавляй новые пробелы.

• Учись оформлять ответы так, как ожидают проверяющие и требуют критерии оценки задания. В физике, математике и информатике важно не только решить задачу, но и понятно расписать ход мыслей. Тренируйся писать так, чтобы любой человек с первого раза понял логику.

• Решай не только простые, но и сложные задачи. Легкие дают уверенность, а сложные готовят к неожиданным формулировкам на экзамене. Обязательно разбирай ошибки.

Всегда оставляй время на проверку. На пробниках и на самом экзамене выдели для этого хотя бы час: сначала быстро прогляди первую часть, потом внимательно проверь вторую. Часто баллы теряют из за мелких недочетов.

Убери то, что отвлекает. В период активной подготовки ограничь соцсети, чаты и видео. Помогают простые приемы: таймер, отключенные уведомления или трекер времени.

Будь на связи с теми, кто тоже готовится. Подойдут собеседники в чатах «Школково», одноклассники или друг, с которым можно делиться прогрессом. Когда видишь, что другие тоже стараются, легче не сдаваться.

Не забывай отдыхать. Старайся спать 7–8 часов, делай короткие перерывы, гуляй. Все это помогает мозгу восстанавливаться и не дает выгореть.

Не бойся. Старайся не поддаваться общему давлению: чем больше ты думаешь, как тебе страшно, тем сильнее переживаешь. Если готовишься — все получится!

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