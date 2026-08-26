Зюганов: фашизм расползается по Европе, как раковая опухоль

Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

…- Геннадий Андреевич, здравствуйте. Это радио «Комсомольская правда», Александр Гамов, помощник товарища Зюганова.

- Товарищ Зюганов - у аппарата!

- Спасибо. Вот мы с вами недавно из Тулы отправляли гуманитарный мощный конвой. И теперь новый стартовал из совхоза имени Ленина такой же, если не больше, конвой. Скажите, пожалуйста, с чем это связано, что вы стали чаще связываться, извините за тавтологию, с фронтом?

- Нет, Саш, это совершенно очевидно. Сейчас идет довольно массированное, энергичное наступление наших войск, вытеснение нацистско-бандеровских формирований с оккупированных российских территорий.

В общем, мы видим, что сейчас не просто нужна помощь и поддержка - самая энергичная, со стороны всех, кто живет в нашей стране… Всех патриотических сил, которые понимают, что нацизм-фашизм, как раковая опухоль, начинает расползаться по Европе.

А он уже дважды вверг мир в очень большую войну.

А с другой стороны, в Туле, там 106-я знаменитая десантная дивизия, мои друзья. Я их хорошо знаю, в свое время со Стародубцевым мы возрождали эту уникальную область. Тогда шахты остановились, заводы не работали. Даже на Куликово поле перестали ездить. Вот восстанавливали.

И максимально поддержали наших ребят - десантников, военно-промышленный комплекс. Возрождали… Имей в виду, Саш, десантники - это бойцы первого боя. Они противнику, врагу смотрят в глаза. Это люди, которые требуют особой заботы, особой подготовки и исключительно оперативной поддержки.

Если ты на поле боя это не чувствуешь, если у тебя тылы отстают, то это очень плохо.

Поэтому мы в Туле непосредственно встретились с теми, кто там, на фронте, работает, кто командует, и - вот прямо из Тулы отправили.

- А из совхоза Ленина…

- А отсюда мы отправили 159-й наш гуманитарный конвой.

- Что он в себя включает?

- 18 двадцатитонников (речь о большегрузных фурах. - А.Г.). И одних только мотоциклов 35 штук, машины, дроны, генераторы…(связь неожиданно прерывается, через 15 секунд - снова ее восстанавливаем.)

…- Алло! Что-то прервалось, Геннадий Андреевич.

- (смеется) Да, у нас враг не дремлет. Да, отправили сейчас этот огромный конвой – 18 двадцатитонников, 35 мотоциклов, машины. В том числе даже поддержали подводную лодку «Можайск»…

- Да? А это как?

- А было их командование, они попросили, они там прикрывают Ленинградский регион максимально. И все, что нужно, все абсолютно, там и лекарства, и продовольствие, и учебники. И уже осень наступает, все, что связано с теплой одеждой.

Я хочу поблагодарить, вчера вся страна собиралась дружно, энергично и очень достойно. Встречался с руководством разных подразделений, они смотрят телевизор и говорят: вот ваши – молодцы. А то, говорят, подъедут к государственному складу, нагрузят и говорят: вот вам помощь. А у нас люди собирают - и пионеры, и комсомольцы, и женщины, и офицеры, Союз офицеров, и ученые.

Вчера концертная бригада приехала, Надя Крыгина, она заслуженная артистка, вместе со своими ребятами. И «День Победы», и «Славянку» спели. Как положено на фронте, - поддержка, помощь. И обеспечить новые Победы..

- У вас же и программа называется Победой.

- А Победа требует сплоченности, энергичной работы, поддержки на фронте, единства фронта и тыла и строгого выполнения установок президента. Новейшие технологии, дружная работа. И все делать для того, чтобы страна имела мировые темпы и уверенно двигалась вперед. Без этой Победы ни у кого ни счастья, ни мира над головой не будет.

- Спасибо огромное, товарищ Генеральный секретарь. Мы гордимся вами.

- Ты смотрел репортажи про нас по ТВ? Я-то ничего не видел.

- Классно все показывали, подробно, как вы с командирами обнимались. И подробно - ваши заявления, и просто вот парень этот молодец, который освещает вас, такой белобрысенький. Комсомолец, по-моему.

- Ладно.

- Спасибо, Саш. Завтра будет у меня встреча с блогерами.

- О, давайте осветим.

- Это любопытно.

- А во сколько?

- Она будет в два. Связывайся с нашими, они подскажут. Это же - новое поколение.

- А Зюганов же тоже блогер?

- Я не блогер. Я журналист российского масштаба и внештатный спецкор «Комсомольской правды».

- Все, спасибо. Я тогда узнаю и обязательно сделаю. Удачи вам!

- Ура!