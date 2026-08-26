Председатель правления турецкой судоходной компании «Трансбосфор» Мустафа Кан обвинил режим Зеленского в пиратстве

Турция начинает пожинать плоды своей «богатовекторности», как выразились бы на Украине. Дружба президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с нынешним украинским «просроченным» главарем бандеровского режима, сотрудничество Анкары и Киева в области производства вооружений и поставки для ВСУ турецких беспилотников и прочей военной техники с прочими составляющими начали выходить Турции боком.

Председатель правления турецкой судоходной компании «Трансбосфор» Мустафа Кан обвинил режим Зеленского в пиратстве и оценил ущерб, который ждет Турцию на протяжении ближайших трех месяцев, в 20 млрд. долларов США.

- Я считаю, что тем, кто спровоцировал и начал все это, была Украина. Даже не считаю, а знаю, - заявил глава очень крупной турецкой судоходной компании. - Сразу после саммита НАТО в течение 100 часов, то есть буквально за 3 дня, они атаковали конвой. Было поражено 35 судов. И хотя затонувших среди них нет, судно выходит из строя, плюс ты запугиваешь экипаж, и экипаж больше не хочет идти в этот регион. Я считаю, что это в некоторой степени пиратское нападение. То есть ты бьешь по судну под турецким флагом — да какое ты вообще имеешь право?

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Возмущение турка можно понять. Впору вспомнить возмущенное удивление царя Ивана Васильевича из одноименной пьесы Михаила Булгакова: «Так он, лукавый, презлым заплатил за предобрейшее?»

Именно так. А чего вы, господа турки, хотели от человека, который, будучи комиком, кривлялся на эстраде в съехавшей на сторону феске на голове и возвещал: «Эрдоган – усатый таракан!». Эрдоган, может, и постарался забыть, а комик помнит, и его наверняка тянет повторить эту реплику из той репризы,

Впрочем, шутки шутками, а вопрос действительно очень серьезный. Хотя Кан и сказал потом, что Россия «после Киева начала делать то же самое», основную часть вины за угрозу морскому судоходству в Черном море он возлагает на бандеровский режим украинского «просрочки». И речь идет не только о тех судах, которые уже подверглись ударам. Есть еще и масса косвенного ущерба, который украинские удары уже причинили. И этот ущерб на порядок перекрывает прямой от ударов по судам турецкого торгового флота.

Как и в Ормузском проливе, где авантюра Трампа парализовала судоходство, почти такая же картина сложилась и с Турцией. До начала «морской авантюры» Зеленского через Босфор и Дарданеллы проходили не менее 200 судов в сутки, а сейчас их число сократилось до 25-30 кораблей. По подсчетам Кана, только это уменьшает доходы Турции, поскольку она берет плату за транзит на 700-800 миллионов долларов США. Плюс к тому, в разы выросли страховки, без которых ни одна уважающая себя судоходная компания не отправит свое судно (и ни один капитан «торгаша» не выйдет в рейс) по маршруту. Дополнительно у турецких компаний уже возникли трудности с обновлением своего флота, поскольку выросли процентные ставки по кредитам, так как судостроение стало «зоной особого риска».

Турецкий президент, который обеспечил какую-никакую прибыль от продажи Украине беспилотников «Байрактар» и других грузов военного характера, явно не ожидал, что в ответ украинский «просрочка» нанесет его стране ущерб, исчисляемый десятками миллиардов долларов. 20 миллиардов, которые совсем не лишние для страны, чья экономика буквально стонет под грузом свалившихся на нее трудностей, конечно не завалят страну, но очень сильно осложнят ситуацию. Если кто не понял, это я про Турцию. Что касается Украины, то там никакой экономики фактически просто уже не осталось.

Друзей, Реджеп Тайипович, надо выбирать более тщательно. Про тех, кого Анкара стала считать своими друзьями, есть хорошая поговорка: «Избави меня, господи, от таких друзей, а с врагами я и сам справлюсь». Кстати, относится не только к Турции, но и ко всем, к нам тоже.

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