Скончалась легенда музыки кантри Долли Партон Фото: REUTERS.

Американская певица, автор песен и актриса Долли Партон, которую называли «королевой кантри», ушла из жизни 25 августа 2026 года в возрасте 80 лет. Она скончалась в своём доме в Нэшвилле, штат Теннесси, в окружении близких. Причиной смерти стал рак, сообщили представители певицы американским СМИ.

Президент США Дональд Трамп, которому нравилось творчество Партон, в память о ней распорядился приспустить государственные флаги на всей территории Соединенных Штатов и в посольствах по всему миру, в том числе в России, сроком на одну неделю. А в Нью-Йорке небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг подсветили в любимый розовый цвет исполнительницы.

KP.RU вспоминает яркие факты из биографии Долли Партон.

КТО ТАКАЯ ДОЛЛИ ПАРТОН: ГЛАВНОЕ ИЗ БИОГРАФИИ ПЕВИЦЫ

«Очень грустно сообщать, что Долли Партон, одна из величайших кантри-певиц за всю историю, ушла из жизни. Это настоящая утрата для миллионов людей», — написал Трамп в Truth Social.

Родившаяся 19 января 1946 года в крошечном поселении Локуст-Ридж в Теннесси, Долли Ребекка Партон была четвёртой из двенадцати детей в бедной фермерской семье. За свою карьеру, охватившую почти семь десятилетий, она выпустила десятки альбомов и написала более трёх тысяч песен. Часть композиций занимала первые места в американских кантри-чартах.

Долли Партон на сцене, 1968 год Фото: REUTERS.

Среди самых известных — Jolene, Coat of Many Colors и, конечно, I Will Always Love You, получившая новую мировую славу в исполнении Уитни Хьюстон. Партон была отмечена 11 премиями «Грэмми», тремя «Эмми» и почётным «Оскаром» в 2025 году.

НЕОБЫЧНЫЕ ФАКТЫ О ДОЛЛИ ПАРТОН

ГОНОРАР КУКУРУЗНОЙ МУКОЙ

Долли Партон родилась в семье настолько бедной, что у её родителей не было денег расплатиться с врачом, принимавшим роды. Вместо денег они отдали доктору мешок кукурузной муки. Сама Партон всегда с гордостью рассказывала о своём скромном происхождении и повторяла слова матери: «Богатство не измеряется долларами».

КРЕСТНАЯ МАТЬ МАЙЛИ САЙРУС

Долли стала крёстной матерью другой известной американской певицы Майли Сайрус в 1992 году. Выбор певицы связан ее дружбой с отцом Майли, Билли Рэем Сайрусом, начавшейся с совместных гастролей в 1990-х. Партон даже снималась в эпизодах сериала «Ханна Монтана», где, повторив реальность, сыграла крестную мать персонажа Майли.

ПОРТРЕТЫ НА ВОЕННЫХ САМОЛЕТАХ

Эффектная блондинка Партон была настолько любима военными, что ее портрет появлялся на бортах американских самолетов. Его наносили на KC-135 Stratotanker и A-10 Thunderbolt ещё во время войны в Персидском заливе. А в сентябре 2004 года на авиабазе Национальной гвардии Макги-Тайсон в Теннесси певица лично представила роспись носовой части самолёта с собственным портретом, который получил прозвище «Мисс Долли». Исполнительница расписалась на рисунке и выступила перед лётчиками.

Статуя певицы в штате Теннесси. Фото: REUTERS.

УГРОЖАЛА САДДАМУ ХУСЕЙНУ

В 1991 году во время визита в Форт-Худ в штате Техас Долли забралась на плечи армейского майора рядом с двумя танками M-1 и выкрикнула угрозы в адрес иракского правителя:

«Саддам Хусейн, тронешь хоть одного из моих парней — и увидишь, что будет!». Восторженные военные в ответ скандировали имя певицы и носили ее на руках.

ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ВЫСШЕЙ НАГРАДЫ

Долли Партон — единственный человек, который трижды отклонял Президентскую медаль Свободы, высшую гражданскую награду США. В первый раз — при администрации Трампа, сославшись на болезнь мужа. Во второй раз — также при Трампе, из-за пандемии COVID-19.

В третий раз — уже при Байдене, чтобы избежать обвинений в симпатиях демократам (ведь до этого дважды отказала иконе Республиканской партии).

Долли Партон на телепремьере, 2018 год Фото: REUTERS.

«Я не могу принять эту награду. Первый раз - мой муж был болен, потом я не смогла приехать на ее вручение из-за ковида. Теперь мне кажется, что, если я приму ее, это будет иметь политическую окраску», — объясняла она.

В браке с Карлом Томасом Дином Партон прожила почти 60 лет. Он руководил компанией по асфальтированию дорог. Карл умер весной прошлого года - для Долли это стало огромным ударом.