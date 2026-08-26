Собака Оскара Кучеры загрызла шпица. Две разные версии одного ЧП: «Я пыталась разжать челюсти, собака прокусила мне палец...»

Американский булли семьи телеведущего и актера Оскара Кучеры загрызла шпица. Фото: Ольга ЮШКОВА / соцсети.

Собака семьи телеведущего и актера Оскара Кучеры загрызла шпица. Это ЧП обсуждается с одной версией происходящего — пострадавшей стороны, так как семья Кучеры пока не комментирует ситуацию. Сейчас стороны в очередной раз пробуют договориться между собой, консультируются с юристами.

Сайт KP.RU узнал версию двух сторон конфликта и получил комментарий юриста. Версии сторон противоречат друг другу. Жена Оскара Кучеры в неофициальном общении говорит, что переговоры с хозяйкой шпица шли неделю — она хотела «миллионы», когда о сумме компенсации не договорились, тогда Татьяна Романова и опубликовала пост в соцсети о гибели своего шпица.

ВЕРСИЯ ПЕРВАЯ: ХОЗЯЙКИ ШПИЦА

В загородном отеле в Тверской области отдыхали семьи с детьми, некоторые были с домашними питомцами. Семья Романовых заехала в отель 16 августа — на небольшие каникулы: мама, папа, 5-летняя дочь и две собаки породы шпиц. 17 августа глава семейства вышел на территорию отеля с двумя собаками на руках, в этот же момент там прогуливалась жена артиста Оскара Кучеры — Юлия с собакой породы американский булли. А теперь — внимание. Далее у пострадавших будет своя версия ЧП, которая отличается от версии Кучеры.

Татьяна Романова показала фото со шпицем Фаби того периода, когда собака была щенком и ее только купили. Фото: СОЦСЕТИ.

Мужчина вышел на прогулку, он нес на руках двух собак Фаби и Черри. Хозяйка шпицев Татьяна Романова сообщила в соцсети: «Муж держал девочек (речь о собаках — прим. авт.) на руках. На него бросился американский булли, выхватил Фаби из рук и вцепился в нее. Я пыталась разжать челюсти, пришлось использовать палку, собака прокусила мне палец...»

Хозяева повезли Фаби в ветеринарную клинику — но в Торопце сказали, что состояние собаки тяжелое и отправили в Великие Луки: туда шпица не довезли, Фаби умерла.

Романова пишет в соцсетях: «Вернувшись в отель, мы узнали, что хозяйка булли Юлия Кучера, жена Оскара Кучеры — уже уехала. На следующий день Юлия сказала, что не признает своей вины. Мы ждали «простите». Но услышали, что Фаби якобы сама спровоцировала собаку и сама запрыгнула ей в зубы. Я считаю, что ответственность должна понести хозяйка собаки, находившейся на территории отеля без намордника».

Шпиц Фаби. Фото: СОЦСЕТИ.

Шпицу Фаби было шесть с половиной лет. Говорят, что Татьяна уже приглашена на ток-шоу одного из федеральных каналов. Ранее она планировала подавать иск о компенсации вреда, пока иск не подан.

ВЕРСИЯ ВТОРАЯ: ЮЛИИ КУЧЕРА

Юлия Кучера с детьми, в том числе с 16-летней дочерью Алисией отдыхали в семейном загородном отеле. С ними приехала собака породы американский булли Луна. Луна — любимица семьи Кучеры уже два года, в июле у нее появилось 9 щенят, которые семья пристраивала «в добрые руки» бесплатно. Продажей щенков Кучера не занимались (хотя некоторые, увидев фото щенков с соцсетях обвинили звезду и в этом). Оскар так объяснил появление щенков: «Собаке девочке надо обязательно один раз родить для здоровья».

Оскар Кучера сейчас не в Москве — на съемках, на звонки не отвечает. Его жена Юлия Кучера переживает случившееся, и пока отказывается от официальных комментариев. Но женщина общается в соцсетях.

Оскар и Юлия Кучера завели собаку породы американский булли два года назад. Фото: СОЦСЕТИ.

Сайт KP.RU публикует фрагмент неофициального общения Юлии Кучеры в социальных сетях, где она излагает свою версию ЧП: «Моя собака не нападала и была на поводке, а их шпиц был без поводка, и выпрыгнул из рук хозяина, который сзади подошел ко мне очень близко. Место было без людей! Переговоры были неделю, но суммы выставлены в миллионах! В полицию написано заявление Татьяной, но там нет состава преступления. Хозяйка шпица исказила факты специально и кривит душой. Соболезнование ей принесены ни один раз и при свидетелях. Никаких детей не было в эпицентре. Только я и ее муж! И потом присоединилась моя дочь подросток и незнакомый мне мужчина, который помогал. Весь отель помогал ей и мне. Я не скрывалась, а уехала с кусанными ранами и с подростком в панической атаке. Я пыталась связаться с Татьяной, но она не брала на меня трубки только в этот день. Потом со второго дня переговоры шли при свидетелях! Хозяйка знала кто я и решила идти таким путем — вместо человеческого общения она хотела либо необоснованно огромные суммы либо вот такой путь...»

Один из очевидцев ЧП пишет: «Булли не нападала. Шпиц был без поводка, вырвался из рук хозяина и первым подбежал к булли...» Вывод один: в общественном месте собак нужно выгуливать согласно правилам. Шпиц был без поводка. Собака Кучеры на поводке, но без намордника. Нарушение правил выгула и стало причиной происшествия.

Луна — американский булли семьи Кучера. Фото: СОЦСЕТИ.

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

Адвокат Валерий Панасюк рассказал KP.RU: «По закону животные у нас являются имуществом (как бы это не звучало). Ответственность за собаку несет ее собственник (хозяин). Закон говорит следующее — выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юридических лиц. Исключается возможность свободного не контролируемого передвижения животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных; необходимо обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования; не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органом местного самоуправления для выгула животных и соблюдать иные требования к его выгулу. Выгул потенциально опасной собаки без поводка и намордника запрещен. Собственник животного будет отвечать за весь вред, который причинен другой собаке, ее владельцам. Если будет подан иск, то — оплачивать стоимость собаки, услуги ветеринара (если были оказаны) и т.д.»

В общественных местах хозяин должен выгуливать собаку на поводке и в наморднике. Намордник не требуется для щенков до 6 месяцев, для собак мелких пород, для собак-поводырей, для собак, которые находятся в спецконтейнере или на руках у владельцев.

В утвержденном в РФ списке пород собак потенциально опасных для жизни и здоровья человека есть, к примеру, порода булли кутта. Порода американский булли — в этот список не входит, но это не снимает ответственность с хозяев, которые вывели ее на прогулку без намордника. Считается, что американский булли — собака компаньон, породу селектировали на основе американских стаффордширских терьеров и американских питбультерьеров, также в родстве породы бульдоги. Например, в Москве намордник должен был надет на любую собаку вне зависимости от ее веса и роста при появлении с ней в магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах, в транспорте. На территории семейного отеля, где случилось ЧП, собаки также должны выгуливаться в намордниках.

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