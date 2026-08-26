Экс-главком ВСУ Валерий Залужный и экс-министр обороны Украины Михаил Федоров. Фото: Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press, Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

После того, как Зеленский, отвечая на призыв уволенного им министра обороны Михаила Федорова провести в стране выборы, заявил, что в условиях войны «это цунами для государства, которое расколет Украину», вопрос, казалось бы, закрыт. Но тема выборов, которые по местной конституции в условиях военного времени формально проводить нельзя, остается на плаву.

KP.RU проследил, как на Западе говорят о возможности замены Зеленского до окончания конфликта и каких кандидатов на его место рассматривают в Европе и США.

ЧТО ФЕДОРОВ И ЗАЛУЖНЫЙ ГОВОРЯТ О ВЫБОРАХ НА УКРАИНЕ

Сначала сам Федоров в интервью украинскому «24 каналу» назвал мифом невозможность провести выборы в военных условиях, утверждая, что голосование можно «достаточно быстро организовать». Единственная преграда, по его словам, - коррупция.

И тут же другой возможный кандидат на соискание поста президента, посол Украины в Лондоне и экс-главком ВСУ Валерий Залужный подтвердил, пусть и не прямо, что выборы проводить надо. «Сегодня Украина подошла едва ли не ближе всего к состоянию, когда сомнения относительно дальнейшего пути могут пронизать – и уже начали пронизывать – общество, - написал он в колонке на сайте украинского радио NV. - А надписи «Чего ждать? И доколе?» будут множиться, словно скрижали, хотя уже и начертанные на картоне».

Западная пресса такие заявления оппонентов Зеленского могли и не заметить. Но делать это не стала, тем самым удерживая тему выборов на Украине в фокусе внимания.

Граждане Украины хотят перемен. Фото: Mykola Tys/Shutterstock/Fotodom

Неделю назад Politico утверждало, что, призывая провести выборы в условиях конфликта, Федоров «перебарщивает» - даже большинство его сторонников не согласны с ним. «Призыв к выборам может сыграть против Федорова, а не укрепить его политическое будущее», - написало издание. Но признало: «Люди хотят перемен».

Однако предостережение известного своей проукраинской позицией американского издания не вразумили возмутителей спокойствия – ни Федорова, ни Залужного.

ПОСОЛ, КОТОРЫЙ ПОСЛАЛ ПРЕЗИДЕНТА

Валерий Залужный вообще ведет себя вызывающе по отношению к киевской власти, отправившей его послом в Великобританию. Критиковать начальство самым разнузданным образом недопустимо даже для военного, назначенного дипломатом. Выйди в отставку – и выражайся как хочешь. Но он остается при должности, и никто из людей Зеленского даже цыкнуть на него не осмеливается.

Может, видят в нем второго, неформального посла Лондона в Киеве, а не наоборот? Тогда понятна его раскованность – он под политической охраной британских властей. Хотя и Зеленский под охраной британского спецназа, но - физической. К тому же у всякого первого лица должен быть дублер на случай непредвиденных событий.

Валерий Залужный вообще ведет себя вызывающе по отношению к киевской власти, отправившей его послом в Великобританию. Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

То, что Зеленский сегодня управляется из Лондона, а не Брюсселя, никем под сомнение не ставится. Хотя изначально, как считается, он был креатурой Демпартии США и глобалистских элит Евросоюза. Но то, что еще в 2020-м главарь киевского режима приезжал с визитом в Великобританию и нанес тайный визит в штаб-квартиру британской разведки MI6, говорит о многом.

Итак, Зеленский - детище и инструмент американских демократов и глобалистов Европы, оперативное управление которым осуществляет Лондон (а заодно и его физическую охрану). Залужный – дублер, который в Лондоне же и находится. А на кого ставят США при республиканской администрации?

ЗАЧЕМ МИХАИЛ ФЕДОРОВ ЕДЕТ В США

Уже объявлено, что Федоров вот-вот отправится с визитом за океан. С чего бы это? Оказывается, как он сам объяснил, поездка связана с его работой в фонде Восточной Европы, привлечением дополнительного финансирования и деловыми встречами. Также он планирует обсудить оборонные проекты и привлечение инвестиций. То есть, практически, уже отбирает хлеб у Зеленского.

Но с политикой, лукаво утверждает Михаил Федоров, это никак не связано. Никаких контактов с администрацией США не запланировано, никакой поддержки Дональда Трампа ему не надо. «Не знаю, откуда генерируются подобные новости. Это наш внутренний вопрос», - утверждал он в том же интервью «24 каналу». «Внутренний вопрос» - это проблемы, связанные с будущим страны, не без пафоса объяснял Федоров. «Нам никто не должен внешне навязывать или не навязывать... Мы должны решить, что делать».

Михаил Федоров уже практически отбирает хлеб у Зеленского. Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ага, уже не раз видели, как это здорово у украинцев получается. Вот только печенек подбросьте и деньжат подкиньте, и сами без вас прекрасно управимся.

Такой уход экс-министра в «несознанку» при вопросе о возможных целях его визита в США скорее подтверждает: что-то там точно есть. Просто политически неискушенный Федоров пока не поднаторел в маскировке истинных целей политика. Кстати, неслучайно отмечают, что ему как раз 35 лет – срок, когда по конституции Украины можно баллотироваться в президенты.

ЗЕЛЕНСКИЙ СНОВА КЛЯНЧИТ МИЛЛИАРДЫ

Кстати, а с чего это вдруг Зеленский внезапно стал требовать у своих спонсоров: «Нам нужно больше денег, гораздо больше»? Он заявил, что Украине не хватает 23,1 миллиарда евро для продолжения военных действий. И они нужны срочно. Новые миллиарды нужны на содержание военных, соцподдержку и закупки оружия, в том числе около 6 млрд - на авансовые платежи за поставки, которые должны быть осуществлены в начале 2027 года.

Откуда такая суета и спешка? Почему бы не допустить, что 23 миллиарда евро – это непредусмотренные раньше потери и ущерб от системных и разрушительных атак возмездия со стороны России.

Подвел Зеленский стоящую за ним Европу. Где брать деньги, она не знает, а Трамп свой кошелек для Киева прикрыл. Если Зеленский пробудет у власти еще два-три года, то в какую копеечку он вылетит для союзников! Вот и пришла мысль: а почему бы не измудриться и в условиях войны выборы не провести? И за кандидатами, как видим, дело не станет.

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