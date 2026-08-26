Киев загнал себя в тупик, объявив войну верующим: тысячи украинцев идут крестным ходом на защиту Почаевской лавры от беса Зеленского

Десятки тысяч верующих украинцев прошли крестным ходом в Почаевскую лавру. Фото: pravlife.org

Почаевской лавре - святыне, пережившей империи, войны и государственный атеизм, - киевская власть отвела месяц на каноническое самоотречение. От монастыря требуют выйти из Украинской православной церкви и документально подтвердить разрыв связей, которые чиновники объявили доказательством подчинения Москве. Пока в киевских кабинетах по указу Зеленского оформляют эту казуистику, к стенам обители движется стотысячный крестный ход - без официального разрешения, единого штаба и организатора, которому можно было бы вручить «пидозру» в госизмене и отправить в окопы.

Это вам не студентки с картонками в защиту уволенного экс-министра обороны «русореза» Федорова. Тут все серьезней.

Государственная машина, прикрывшись формулой «национальной безопасности», подошла к Почаеву с требованием, которого обитель не знала за пять столетий своей истории. Монахов не заставляют менять догматы, календарь или язык службы. Им предлагают более изощрённую операцию: остаться православными, но выйти из собственной Церкви - и представить государству надлежаще оформленный акт церковного разрыва.

На измену отвели 30 дней.

И в эти же августовские дни по раскалённым дорогам Подолья к Почаевской горе через сотни километров идут люди. С хоругвями, иконами и детьми. Это не «несанкционированная акция», как шипят в офисах областных администраций Украины. Это живое тело Церкви, которое невозможно загнать в рамки полицейских протоколов.

Православные верующие идут в Почаевскую лавру. Фото: NurPhoto / Contributor/gettyimages

АНАТОМИЯ ТРАВЛИ

Крестный ход вышел из Каменца-Подольского 19 августа, после литургии в праздник Преображения. В начале пути насчитывали около пятисот человек, через несколько дней украинские СМИ сообщали уже о нескольких тысячах. Затем - о 55 тысячах. Наконец, речь пошла о сотне тысяч. Полиция официальной переписи не проводила, но сама дорога видна: колонна растянулась по обочине, пополняясь у сёл, небольших городов и придорожных храмов. Как река ручейками.

До Почаева - примерно 250 километров. Хмельницкая область, затем Тернопольская, ночлеги на полу при сельских церквях, августовский зной, коляски, пожилые женщины, мужчины с рюкзаками, хоругви над медленно движущимся людским потоком. В лавру рассчитывают войти 28 августа, к празднику Успения Пресвятой Богородицы.

Рядом идёт полиция. Получается безупречный образ нынешней украинской действительности: государство не признаёт Крестный ход законным массовым мероприятием - и одновременно вынуждено охранять его на всём протяжении маршрута.

Каменец-Подольская епархия ещё в 2024 году на всякий случай сообщала, что в условиях войны официально не благословляет паломничество. Ход, однако, не исчез. Он научился обходиться без канцелярии.

Чтобы привлечь кого-то к ответственности, киевским властям нужен субъект: человек или организация, которые созвали колонну и отвечают за неё. Субъекта установить не удалось. Каждый паломник повторяет полицейским одну и ту же фразу: «Я иду сам». Украинская власть, привыкшая хватать и запугивать, столкнулась с традицией, у которой нет телефонного номера и адреса для повестки. Замглавы департамента Хмельницкой ОВА Черевченко с формулировкой, достойной античной трагедии, признала бессилие режима: «Люди идут. Ну как вы их остановите?».

У этой осторожности есть предыстория. В 2022 году на галицком участке путь паломникам перекрывали местные пробандеровски настроенные жители. После другого шествия уже нынешним летом тернопольские активисты требовали объяснений из-за молитв на русском языке и символики, в которой они усмотрели «нарративы государства-агрессора». Поэтому нынешнее полицейское сопровождение - не знак благосклонности власти, а признание того, что попытка силой перекрыть дорогу способна произвести конфликт гораздо крупнее самого крестного хода.

Он совершается много лет и никогда не объявлялся акцией в защиту лавры. Тем сильнее политический смысл нынешнего совпадения. Пока Киев требует отделить Почаев от УПЦ, прихожане УПЦ идут к Почаеву пешком.

Фото: NurPhoto / Contributor/gettyimages

ПРЕСТУПЛЕНИЕ КАНОНОВ

Пока толпа молится, в кабинетах Госслужбы по этнополитике (по сути, филиала политического сыска) Украины не дремлют. Они выдали предписание: за 30 дней монастырь обязан выйти из Киевской митрополии УПЦ.

Закон допускает и дополнительную отсрочку - до 60 дней, если для исполнения необходимо собрать полномочный церковный орган. Но она предоставляется не автоматически, а по мотивированному обращению. Даже эта оговорка лишь растягивает календарь: требование выйти из УПЦ остаётся прежним.

Наместнику лавры митрополиту Владимиру и Духовному собору предстоит принять трудное решение. От него самого тоже отдельно требуют заявить об отказе от должностей в органах Русской православной церкви и подтвердить прекращение полномочий и связей с ней.

Этому предшествовало «исследование», в котором Государственная служба обнаружила «три признака аффилированности Почаевской лавры с РПЦ». Документ устроен как обвинительное заключение, хотя в нём не предъявлено ни одного опасного действия.

По сути - это донос. Он сводится к тому, что Почаев является частью УПЦ. Просто факт принадлежности. Ни переводов денег, ни шпионажа, или диверсий - ничего. Только каноническая связь. Третий пункт и того хлеще: Московская Патриархия до сих пор числит наместника Владимира в своей комиссии. Но Киев не приводит ни одного протокола, ни одного голосования, ни одного действия. Есть только запись в московском реестре, которую украинская пропаганда раздувает до масштабов «преступления против государства».

Если бы государство добивалось лишь устранения формальной записи, вопрос исчерпывался бы публичным отказом митрополита Владимира от российского назначения. Однако предписание требует гораздо большего: вся лавра должна покинуть Киевскую митрополию УПЦ. Речь идёт уже не о должности в московском списке, а о принудительном рассечении канонической церковной структуры. УПЦ давно, еще в мае 2022 года, провозгласила независимость от Москвы в управлении. Но этого мало. По мнению киевских властей, недостаточно быть просто независимым - нужно публично проклясть, отречься и вывернуться наизнанку, доказав свою лояльность новому политическому культу.

Официальный Киев повторяет как мантру, что монастырь не заставляют менять веру. Это словесная ловкость. Для обители принадлежность к Церкви, послушание своему предстоятелю и евхаристическое общение — не регистрационные подробности. Церковь определяется не только догматами и богослужебным языком, но и тем, с кем её верующие составляют единое церковное тело.

КОМУ ДОСТАНУТСЯ ДРЕВНИЕ СТЕНЫ?

На передачу УПЦ Свято-Успенской Почаевской лавры дали 30 дней. Фото: Сенцов Александр/Фотохроника ТАСС

Сам по себе спор о канонах - это дымовая завеса. За ней - банальный передел собственности. 12 гектаров земли, 18 архитектурных шедевров. Договор с государством подписан до 2052 года. Но кому сейчас интересны договоры, когда есть «патриотическая целесообразность»?

На лакомый кусок уже облизываются. ПЦУ (Православная церковь Украины, созданная по указанию Госдепартамента США президентом Порошенко и стамбульским «вселенским» патриархом, опекается СБУ) еще в марте 2023-го зарегистрировала клон - «свою» Почаевскую лавру во главе с неким «митрополитом» Нестором. Этому персонажу не терпится въехать в исторические покои. Рядом суетятся западенские греко-католики. Все сбежались на запах чужого добра.

Сценарий написан как под копирку с Киево-Печерской лаврой: сначала выдавливают монахов, потом устраивают обыски с автоматчиками, затем заводят уголовные дела, и, наконец, в святые стены заходят «раскольники» под аплодисменты Запада.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Канонический спор имеет вполне материальный адрес. Основной комплекс Почаевской лавры формально принадлежит государству: управляет им Министерство культуры, на балансе здания находятся у Кременецко-Почаевского историко-архитектурного заповедника. Монастырь пользуется ими по безвозмездному договору 2003 года, заключённому на 49 лет - до 2052-го. Это 12 гектаров и 18 сооружений: Успенский и Троицкий соборы, колокольня, келейные и архиерейские корпуса.

Если дело пойдет так и дальше, прогноз неутешителен, но реален. Выгонят всех. Начнется жесткая зачистка. Сначала наместника и братию обвинят в «подрыве государственности», затем опечатают корпуса. Паломников начнут разгонять, крестные ходы - запрещать уже с применением силы. Кости нацистов, пытавшихся отнять лавру в середине XX века, уже давно сгнили в земле, но их идеи пустили новые всходы в киевских кабинетах.

Однако у этой травли есть обратная сторона. Лавра пережила польскую шляхту, униатов, большевиков и хрущевские гонения. Каждый раз власть, ставившая свою печать на приговорах Почаевской лавре, уходила в архив истории, а монахи возвращались.

Киев сегодня загоняет сам себя в исторический тупик-гильотину. Они объявили войну не горстке «агентов Москвы», а миллионам своих граждан, для которых вера - это не строка в уставе. Заставляя УПЦ «выйти» из себя самой, они рубят сук, на котором сидит вся украинская государственность, и без того трещащая по швам.

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