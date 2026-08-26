«Ты меня позоришь!»: Виктория Боня отругала дочь за дорогой браслет, а та в ответ попросила ее «не пиликать»

Звезда «Дома-2» Виктория Боня устроила дочери разбор полетов после совместного похода в ювелирный бутик. Фото: социальные сети.

Звезда «Дома-2» Виктория Боня устроила дочери разбор полетов после совместного похода в ювелирный бутик. 14-летняя Анджелина выбрала браслет за 1,5 тысячи евро, хотя, по словам телеведущей, они заранее договорились о покупке украшения за 600 евро. Девочка объяснила свой выбор желанием выглядеть дорого, Боня же возмутилась на камеру, что дочь поставила ее перед фактом прямо перед кассой.

Виктория не скрывала эмоций, когда увидела цену выбранного украшения. Телезвезда заявила, что школьнице придется научиться ценить небольшие покупки, прежде чем переходить к действительно дорогим вещам. «Анджелина, я тебя отправила за браслетом за 600 евро. Ты зачем меня позоришь? Мы с тобой договорились, так некрасиво! Я на 600 евро согласилась, а ты меня подставляешь! Это очень дорого! Ты несовершеннолетняя, тебе нужно научиться ценить маленькие вещи, и только потом покупать большие», — сказала Боня.

Дочь попыталась успокоить маму и обняла ее, попросив ее «не пиликать». При этом Анджелина объяснила, что хочет выглядеть дорого, как сама Виктория. В качестве примера школьница привела кузину, у которой, по ее словам, целая коллекция брендовых вещей и украшений. Боня от такой перспективы явно не пришла в восторг: «Ужас, не дай Бог!»

Фото: социальные сети

Особенно телеведущую задело то, что окончательный выбор, как она утверждает, стал для нее неожиданностью. «Ты специально перед кассой поставила меня перед фактом», — возмутилась Виктория.

Анджелина в ответ попыталась доказать, что могла бы выбрать вариант значительно дороже. По словам девушки, вместо браслета она могла взять часы за 40 тысяч евро, но сознательно отказалась от такой покупки. Виктория явно осталась недовольна семейным шопингом, свое видео она подписала фразой: «Дашь палец, откусит ногу».

Ранее Боня рассказывала о жуткой истории, из-за которой ей пришлось вызвать полицию. По словам Виктории, неизвестный мужчина несколько раз приходил к ее дому, кричал и пытался попасть на территорию через забор. Фотографию незнакомца она передала правоохранителям и предупредила, что повторное появление возле дома, где находится ее несовершеннолетняя дочь, может иметь серьезные последствия.

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