Зеленский повязан европейским кредитом по рукам и ногам

Зеленский по привычке занялся попрошайничеством, пользуясь большим скоплением европейских гостей Фото: REUTERS.

Лишь позавчера… И нет, это не популярная в 70-х годах советская эстрадная песня, хотя в какой-то степени новая песня ничуть не хуже, а еще круче. В общем, лишь позавчера украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский, отмечая День Незалежности свидомой постсоветской Украины распинался, что твой щегол, рассказывая, какая Украина самостоятельная, независимая, состоятельная, и что она может и то, и другое, и третье, и нет на свете того, чего она бы не смогла. Впечатление, правда, изрядно подпортило попрошайничество, которым Зеленский по привычке занялся, пользуясь большим скоплением европейских гостей. Привычка, второй характер, как говорят.

Но буквально на следующий день, то есть вчера 25-го августа из Брюсселя донеслось такое, что всем окончательно стало ясно – независимый и гордый попрошайка «просроченный» Зеленский, даже если пойдет в туалет, чтобы, образно выражаясь, вытереть задницу должен просить разрешения попользоваться туалетной бумагой у Евросоюза.

Представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе, как сообщило агентство ТАСС, отвечая на вопрос журналиста, может ли Киев использовать оставшиеся от выделенного Евросоюзом и поученного Украиной кредитного транша закупить американские противоракеты для ЗРК Patriot, раскрыл всю схему использования европейского кредита при закупке вооружений для ВСУ.

Представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари. Фото: European Commission

- Надо четко различать. Сначала Еврокомиссия утверждает контракты. Только потом выделяет деньги. Под то, что переведено вчера, были одобрены всего семь контрактов. Прежде чем Еврокомиссия переведет деньги - вы знаете правила - Еврокомиссия должна получить все контракты от Украины, которые Украина подписала с соответствующими операторами военной промышленности. Потом мы анализируем эти контракты, потом мы утверждаем их, и только потом мы выделяем деньги, - рассказал Уйвари механизм использования денег и раскрыл подробности, были ли заявки на Patriot в уже одобренных контрактах. - Впервые в рамках программы на €90 млрд. мы одобрили главным образом противобаллистические средства, также ракеты и радары. Отвечая на ваш вопрос, мы не можем комментировать детали этих контрактов, они конфиденциальны, но я могу сказать, что в этом транше нет изъятий из правила «покупай европейское», это означает, что все оружие будет произведено только в ЕС или на Украине.

По словам представителя Еврокомиссии, в этом году ЕК хочет предоставить Киеву €28 млрд только на закупки оружия, а на данный момент Украина, в общей сложности, уже прислала в Еврокомиссию контракты на оружие на сумму €22 млрд. Шесть млрд. евро еще остается в запасе. И теоретически Киев мог бы запросить закупку боеприпасов для американских ЗРК Patriot (противобаллистические ракеты – это как раз средства ПВО и ПРО – прим. авт.), но никаких подобных заявок от украинских властей до сих пор не поступало. Более того, все, что Киев просит сейчас одобрить, касается ударных вооружений, которые необходимы для обстрелов России.

Но при таком механизме, когда Еврокомиссия (ЕК) сначала должна одобрить контракт, а потом выделить деньги исключительно для закупок вооружений по одобренным контрактам, И при таком раскладе ЕК может и не одобрить закупки ракет РАС-3 для Patriot. Вот возьмет и не одобрит, и что тогда Зеленский сделает? Наверное, пойдет просить эти ракеты у других. Ведь, как подчеркнул все тот же Уйвари, никаких исключений из правила «покупай европейское» Киев не получал и раньше.

Классический развод лохов по-европейски – стимулировать собственный ВПК, перекладывая деньги из одного кармана в другой, а должна за это будет Украина. При таком раскладе требование Макрона формализовать принцип «покупайте европейское» не столь уж и необходимо. Все равно все, вплоть до последней мелочи должна одобрить ЕК. А ракеты для Patriot Зеленский может попробовать купить на пожертвования или кредиты, которые пойдут мимо выделенных Евросоюзом 90 млрд. евро.

В общем, Зеленский после посещения туалета сможет воспользоваться туалетной бумагой (уж извините за сравнение), но только той, что ему одобрит Европа, которая ее и продаст втридорога. Не зря он истерил с одной из трибун в своем выступлении: «дайте на право тратить наши деньги, как нам надо». Только это деньги не его, а потому требовать он может только у своей Олены.

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