Пострадавшего доставляют в безопасное место на экскаваторе Фото: REUTERS.

По меньшей мере 22 человека погибли, а 384 туриста числятся пропавшими без вести после внезапного наводнения и схода селевых потоков в граничащем с китайским Тибетом районе Непала, сообщает местная пресса.

НАВОДНЕНИЕ В НЕПАЛЕ РАЗРУШИЛО МОСТЫ И ПОСЕЛКИ

Катастрофа произошла утром 26 августа в районе реки Бхоте-Коши в непальском округе Расува. Потоки воды обрушились на населённые пункты Тимуре, Сьяфрубеси и Расувагадхи.

Масштаб разрушений оказался огромным. Вода и грязевые сели снесли дома, рынки, полицейские посты, таможенную инфраструктуру, мосты и участки дорог. По данным The Kathmandu Post, полностью разрушен 42-километровый участок трассы, связывающий Бетравати с пограничным переходом Расувагадхи; вместе с ним были смыты несколько бетонных мостов.

Поврежденные здания после наводнения в Непале Фото: REUTERS.

Здания покрылись грязью после наводнения в Непале Фото: REUTERS.

Местные издания описывают последствия катастрофы рядом с Расувагадхи как сплошную полосу разрушений: целые поселения оказались уничтожены за считанные минуты.

ПРИЧИНЫ НАВОДНЕНИЯ В НЕПАЛЕ

По предварительным данным, около 8:37 утра в тибетской части региона произошло землетрясение магнитудой 4,4. Оно могло спровоцировать сход ледово-каменной лавины или крупного оползня, который перекрыл русло реки Лхенде. После накопления воды естественная плотина могла прорваться, вызвав внезапный гигантский поток в направлении Непала. Исследователь из Университета Катманду Риджан Бхакта Каястха считает наиболее вероятной именно версию с ледовой лавиной.

Удар стихии пришелся на один из важнейших туристических и паломнических коридоров между Непалом и Тибетом.

Спутниковые снимки показывают сход ледово-каменной лавины или крупного оползня, после которого случилось наводнение в Непале Фото: REUTERS.

Непальский совет по туризму сообщил о 384 людях, с которыми потеряна связь: 291 иностранце и 93 своих гражданах. Среди пропавших — группы, направлявшиеся в Тибет на паломничество, а также туристы, путешествовавшие по горным маршрутам. Данных о том, что среди них были россияне, нет.

По информации The Kathmandu Post, около 390 паломников должны были пересечь границу через Расувагадхи именно в день катастрофы. Большинство из них составляли граждане Индии.

ПОЧЕМУ В НЕПАЛЕ ТАК МНОГО ТУРИСТОВ

Расува — один из самых притягательных для путешественников районов центрального Непала, здесь находится национальный парк Лангтанг. Регион славится гималайскими пейзажами, ледниками и озёрами.

Одно из главных мест притяжения — озеро Госайнкунда на высоте 4380 метров. Для индуистов это священное место, поэтому сюда приезжают тысячи верующих.

Еще один фактор популярности региона — близость Лангтанга к Катманду. До административного центра Расувы Дхунче можно добраться транспортом из столицы Непала, а затем идти горными маршрутами.

СПАСАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

После катастрофы правительство Непала задействовало армию и полицию, спасатели работают одновременно на земле и с воздуха, однако разрушенные дороги и мосты серьёзно осложняют доступ к пострадавшим районам.

Правительство Непала задействовало армию и полицию, спасатели работают одновременно на земле и с воздуха Фото: REUTERS.

По данным Onlinekhabar, в спасательной операции участвуют 13 вертолётов, и военных, и частных. Пять крупных больниц в Катманду перевели в режим готовности для приёма тяжелораненых.

Правительство открыло горячую линию для информации о пропавших, организует размещение людей, потерявших дома, и обещает бесплатное лечение пострадавшим.

К спасательным работам подключился и Китай: последствия стихии затронули тибетскую сторону. Две страны обмениваются информацией, чтобы понять масштаб случившегося и помочь жертвам.