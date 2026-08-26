«Это будет сложный проект» Ваня Дмитриенко стал самым молодым наставником шоу «Голос» в истории

Ваня Дмитриенко стал самым молодым наставником шоу «Голос» в истории Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Всего лишь в 2018 году сибиряк Ваня Дмитриенко переехал в Москву — и поступил в продюсерский центр «Республика KIDS», а также в музыкальный колледж им. Гнесиных. А в 2020 году произошел взрыв — блондин опубликовал в соцсетях фрагмент песни «Венера-Юпитер», потом был полноценный сингл, клип — и молниеносная популярность. Стало понятно: этот краш тут надолго.

Потом был «Вечерний Ургант», «Алые паруса», а затем после небольших клубов, ломившихся от юных поклонниц, чувственный вокалист перешел к дуэтам с суперзвездами («Тату», Григорий Лепс и др.), крупнейшим рекламным контрактам и стадионам — и летом 2026 года стал самым молодым исполнителем, собравшим в «Лужниках» аудиторию в 70 тысяч человек. Каждая из тех, кто подпевал 20-летнему артисту, мечтала оказаться, прежде всего, на месте Анны Пересильд — зазнобы Дмитриенко, которая уже носит кольцо, похожее на обручальное.

Понятное дело, Первый канал не мог пропустить такого (впрочем, еще несколько лет назад приглашал Ваню петь в Новогоднюю ночь). И взял в наставники детского «Голоса». До этого столь молодых музыкантов в красных креслах не появлялось. На днях начнутся съемки 13 сезона этой версии шоу, где Дмитриенко займет место рядом с опытными профессионалами.

Красные кресла наставников шоу «Голос». Фото: Первый канал/Юрий Феклистов

— Мне важно будет дать детям мощную профессиональную прокачку, — считает Ваня. — Родители везут конкурсантов из разных городов, в том числе издалека. Хочу, чтобы ни у кого ни на секунду не возникло мысли о напрасно потраченных силах и времени. Надеюсь дарить радость тем, с кем доведется работать на «Голосе». И сам приобрету опыт. Предвижу, что эмоционально это будет сложный проект. Работа с детьми требует тонкого подхода, но сам формат музыкального соревнования предполагает принятие непростых решений.

Компанию Ване составят в этом году:

- Полина Гагарина — как бы это ни звучало, ветеран шоу «Голос», этот сезон станет одиннадцатым по счету для певицы (включая и взрослые, и детские версии)

- Аида Гарифуллина, уже сидевшая в красном кресле, но не одна — а с супругом Алексеем Воробьевым, участником «Евровидения-2011» (16 место)

Полина Гагарина Фото: Первый канал.

Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Таким образом, в новом детском «Голосе» будет сразу четыре наставника вместо трех (до этого в парном кресле работали Владимир Пресняков и Наталья Подольская — было весело).

— Я очень ждала момента, когда вновь стану наставником именно этого проекта, — призналась Гагарина. — Дети — моя главная любовь и надежда. Я уверена, что если суметь подсветить их талант и лучшие качества, они расцветут в невероятных, талантливых, больших артистов. Их доверие – мой главный стимул, а сознание того, что в моих силах поделиться с ними всем, что сама умею, и направить их по пути роста — большая ответственность, но и счастье.

Музыкальные редакторы отобрали чуть больше сотни молодых артистов в возрасте от 7 до 14 лет. Фото: Первый канал/Юрий Феклистов

После тщательного отбора из нескольких тысяч заявок музыкальные редакторы отобрали чуть больше сотни молодых артистов в возрасте от 7 до 14 лет. Их и увидит публика. Ребята приехали со всех уголков страны — и не только нашей: из Луганска и Южно-Сахалинска, Алматы (Казахстан) и Минска (Белоруссия), Владикавказа и Ульяновска, Одинцово и Находки, Мытищ и Петербурга, Челябинска и Красноярска — и многих других городов.

Ведут проект Яна Чурикова и Валя Карнавал. В эфире Первого канала новый сезон детского «Голоса» появится уже этой осенью.