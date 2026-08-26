Как попасть в главные шоу на ТВ и заработать: Два способа стать телезвездой без специального образования

На ТВ стартует новый сезон, а вместе с ним активный период съемок. Если хотите попасть в телевизор, то запомните правило: платить за участие в съемках должны вам. Фото: Shutterstock AI/Shutterstock/Fotodom

На ТВ стартует новый сезон, а вместе с ним активный период съемок. Если хотите попасть в телевизор, то запомните правило: платить за участие в съемках должны вам, когда просят деньги у вас в обмен на участие в телепроекте — это мошенники.

Бригадир одной их съемочных команд рассказал KP.RU новости из закулисья: «Гонорары для массовки за год не выросли, наоборот кое-где стали ниже — рублей на сто или двести, но все же. Самые высокие вознаграждения на ближайшие съемки для реальных героев программ на темы здоровья. Хорошие гонорары, в так называемых документальных проектах. Это реконструкция событий на актуальные темы — эксперты там реальные, а герои часто подставные — играют по сценарию. Проблема — многие хотят успеть везде: за сезон один человек может сняться в эпизоде криминального сериала, в ток-шоу о разводе, в документальном проекте для одного канала как жертва красоты, а для другого канала — уже как пострадавшая от экстрасенса. Поэтому в объявлениях о поиске массовки и героев пишут — только для тех, кто не снимался год или два. Но это предупреждение не останавливает...»

ГЕРОИ В ШОУ

Сейчас идет набор героев в новые проекты или новые сезоны уже популярных телешоу. Здесь несколько вариантов бонусов — пиар для творческих людей или тематические бонусы.

Показать таланты

Дети могут заявить о своих способностях и талантах в проекте «Синяя птица» на канале «Россия», если выберут, то будут и эфиры, и участие в концертах со звездами, а победитель получит приз в 1 млн. руб.

Взрослые сейчас имеют шанс попасть со своими концертными номерами на экраны в проекте «Наша новая музыка», приз — концерт в эфире Первого канала.

Изменить внешность

В новое шоу телеканала «Пятница!» под названием «Жертвы красоты» набирают тех, кто получил осложнение, некачественный результат после процедур косметологии и пластических операций — обещают все бесплатно исправить.

В «Модный приговор» на Первый канал берут женщин, которые в анкете напишут интересную историю о том, почему именно вам необходимо преображение, а также приложат фото в разных пока еще «старых» образах. На проекте вам сделают новую прическу, и подарят несколько комплектов одежды в новом стиле.

Новой ведущей программы «Новый день» на ТВ-3 станет Ольга Орлова, сейчас набирают героинь. Здесь ищут женщин, которым хотят не только измениться внешне (сделают новую прическу и макияж), но и разобраться с психологическими проблемами (специалисты помогут найти путь в новую жизнь — например, сменить профессию).

Найти пару

Кастинг легендарного шоу Первого канала «Давай поженимся!» имеет одно возрастное ограничение — от 18 и старше. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Для тех, кто планирует создать семью и готов искать жениха или невесту на глазах миллионов телезрителей есть два варианта. Проект «Пятницы!» под названием «Свадьба вслепую», где эксперты сватают похожих по интересам, взглядам на жизнь людей в возрасте от 25 до 40 лет. Кастинг легендарного шоу Первого канала «Давай поженимся!» имеет одно возрастное ограничение — от 18 и старше. В анкетах на эти шоу самое главное рассказать о себе интересно, показать продюсерам, что вы интересный для проекта герой. Ведущая этого проекта сваха Роза Сябитова рассказала нам: «Если кому-то кажется, что можно сделать губы побольше и тогда на вас обратят внимание, то это ошибочное мнение. Важна личная история. У нас программа про жизнь, поэтому мы ждем настоящие истории. Правда жизни в том, что зрителям лучше заходят драмы. Комедий у нас меньше, но они тоже встречаются...»

Сделать ремонт

Классный ремонт бесплатно можно сделать если ваша квартиру выберут для участия в шоу «Большие перемены» на канале «Россия» или «Квартирный вопрос» на НТВ. Ремонт делают в одной комнате, выбирают семьи с захватывающей личной историей. Не берут квартиры в новостройках и маленькие по метражу. Предпочтение — Москва и область, переделка может занять пару месяцев, на это время придется съехать, заранее придется согласится — ваши пожелания услышат, но как именно делать ремонт — решение остается за дизайнером и его командой.

Как попасть: заполнить анкеты для участия в разделе кастинги на официальных сайтах телеканалов.

ГЕРОИ ДЛЯ МАССОВКИ

Массовку за гонорар набирают на ТВ и в сериалы, также для героев без опыта и актерского образования есть подработка в документальных проектах и рекламе. Больше платят в сериалах и рекламе. Вариантов в сезон (сентябрь — май) много, добавляются ежедневно. Важно подойти по типажу, направить видео и фото, иногда самопробу: если утвердят, то получите приглашение на съемку. Иногда публикуют фото — чтобы кандидаты понимали типаж, который ищут. Из актуальных предложений для героев без опыта и актерского диплома на начало сентября есть разные варианты. В массовые сцены исторического сериала о Куликовской битве набирают мужчин и женщин на роли посадских жителей в возрасте 16 — 45 лет: требования — так как снимают 14 век, то никакого маникюра, тату и прочего антуража 21 века; гонорар за дневную смену 3 тыс. руб., за ночную смену — 4 тыс. руб. Для рекламы банка приглашают молодежь в возрасте от 20 до 40 лет — гонорар 20 тыс. руб. за съемочный день. Для реконструкции событий в докпроект разыскивают «двойника» Дмитрия Диброва — гонорар 4 тыс. руб. В другой документальный фильм ищут главную героиню, которая сыграет должницу по кредитам — гонорар 5 тыс. руб.

На ТВ началась съемка развлекательных шоу, куда набирают массовку, то есть зрителей в зал. Требования похожи: аккуратный внешний вид, одежда яркая, но без эмблем, надписей, полосок и клетки, с собой иметь паспорт, воду и перекус, полный съемочный день продолжается от восьми до двенадцати часов.

На новый сезон «Голос. Дети» (Первый канал) зовут зрителей в зал в возрасте от 18 до 55 лет, подростков от 12 лет с родителем, оплата — 1 тыс. 500 руб. В этот раз в проекте наставники — Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина, ведущие — Яна Чурикова и Валя Карнавал.

На ТВ началась съемка развлекательных шоу, куда набирают массовку, то есть зрителей в зал. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В новый сезон шоу «Ну-ка, все вместе!» с ведущими Николаем Басковым и Сергеем Лазаревым массовку на весь день приглашают за гонорар 1 тыс. 100 руб. Придется слушать концертные номера звезд, участников, и юмористические перепалки Баскова и Лазарева. Подобные съемки всегда возможность увидеть закулисье телевизионной и звездной жизни, а вот сделать фото с ведущим — чаще всего не дают, а в зале вообще надо отключить телефон, иначе выгонят без гонорара.

А вот в ток-шоу придется не только громко хлопать по команде «бригадира», но и возмущенно «гудеть» и «улюлюкать»: на «Пусть говорят» и «Мужское/женское» за гонорар в 1 тыс. 100 руб. На съемки «Малахов» («Россия») заманивают новой студией с удобными диванчиками: совершеннолетним зрителям до 36 лет обещают 1 тыс. руб, от 37 лет до 60 лет — 700 руб. Шоу с Тимуром Еремеевым «За гранью» (НТВ) обещает массовке 700 руб.

Самые высокие гонорары в медицинских программах. Если стать одним из героев программы, то можно заработать до 5 тыс. руб. — в программах «О самом главном» или «Мясников» («Россия») нужно иметь на руках выписки, обследования, подтверждающие тот диагноз, который необходим для эфира. То есть вы подтверждаете, что у вас варикоз или сахарный диабет второго типа, а в ответ получаете консультацию врача и гонорар. Главное — не святится в эфирах чаще чем раз в два года. Зрители в зале «О самом главном» получает 1 тыс. 300 руб. плюс 600 руб. за вопрос врачу.

Что только не снимают в ближайшие недели! Для «России» — «Аншлаг» (гонорар 700 руб) и «Пятеро на одного» (1 тыс. 100 руб.). Для НТВ — «Ты супер!» (зрителей зовут за 800 руб.). Информация обновляется несколько раз за день.

Как попасть: следить за объявлениями на сайтах massovki.net и массовкимосква.рф, в сообществах «телепропуск», «кастинги съемки массовки» в социальных сетях.

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