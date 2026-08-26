Дональд Трамп назвал поездку Рэтклиффа «рутинной». Фото: REUTERS.

Через сутки после вчерашнего молниеносного визита в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа его вояж прокомментировал президент США. И отверг несколько версий, который раньше озвучивала пресса. Дональд Трамп назвал поездку Рэтклиффа «рутинной». О том, насколько тут можно верить хозяину Белого дома, рассказал американист Владимир Васильев.

Трамп в прямом эфире ответил на вопросы журналиста Гленна Бека, ведущего популярной радиопрограммы на Premier Radio Network. Речь зашла и о поездке Рэтклиффа в Россию. Трамп сразу снизил градус ожиданий, назвав визит «довольно-таки рутинным делом», и добавил, что ему «жаль разочаровывать людей», ожидавших сенсаций.

Ведущий, сославшись на слухи, поинтересовался, не обсуждались ли «планы Путина проверить решимость НАТО», антииранские санкции или возможная атака России на Британию. «Ничего из перечисленного» - был краткий ответ.

Слегка коснулись темы Украины. И здесь Трамп фактически повторил свою известную позицию: «Мы очень усердно работаем, чтобы прекратить эту войну. Оба (Путин и Зеленский. - Ред.) на данный момент хотят, чтобы она закончилась. Возможно, что-то даст визит директора ЦРУ в Россию».

Джон Рэтклифф неожиданно прилетел в Москву. Фото: REUTERS.

Как понимать эти оценки американского лидера? Что за «рутина» заставила руководителя главного шпионского ведомства США неожиданно объявиться в Москве?

- Совершенно очевидно, что повод для приезда был важным и весьма срочным. Нарочитое стремление Трампа представить не объявленный заранее визит директора ЦРУ «обычным делом» выглядит нелепым, президент США лукавит, - полагает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. — Думаю, Рэтклифф встречался не только со своим российским визави - директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным, но и высокопоставленными представителями администрации Президента РФ. Недаром кортеж из аэропорта отправился в сторону Кремля.

- Рэтклифф мог привезти личное послание от Трампа?

- Не исключаю этого. Но главным было обсудить в личной беседе нечто требующее немедленного согласования. И тут я склонен верить Трампу в том, что предмет разговора не касался мифического намерения России напасть на кого-то из членов НАТО.

Сейчас очень тревожная ситуация назревает на Ближнем Востоке: Турция и Израиль в шаге от прямого военного столкновения на территории Сирии. Если учесть, что Турция, Саудовская Аравия и ядерный Пакистан только что заключили пакт о военно-политическом взаимодействии, да еще готовы притянуть к нему Иран, то может громыхнуть так, как никогда ранее даже в этом, привычном к войнам регионе.

Не исключаю, что если Тегеран присоединится к созданной антиизраильской коалиции, США могут задействовать против него тактическое ядерное оружие. Вот такой сценарий американцам, возможно, надо было срочно рассмотреть с Москвой. Совпадение или нет, но именно сегодня Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа.

26 августа самолет C-17 Globemaster, на борту которого, предположительно, находился директор ЦРУ США Джон Рэтклифф, приземляется недалеко от Риги. Фото: REUTERS.

- Тему Украины, суда по словам Трампа, тоже затрагивали?

- Безусловно. И тут Трамп мог предложить очередную сделку: например, прекратить поддержку Тегерана в плане предоставления ему полезной военной информации (американцы бездоказательно утверждают, что такая помощь имеет место — Ред.) в обмен на отказ США снабжать разведывательными данными киевский режим. А вот это они действительно делают.

Впрочем, я излагаю лишь свои предположения. Миссия Рэтклиффа носила секретный характер, так что утечек ждать не стоит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Подошли к опасной черте»: раскрыта возможная цель визита главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву

Зачем директор ЦРУ на самом деле прилетел в Россию: Пять версий и один намек