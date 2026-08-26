Украинцев сейчас больше тревожит приближающаяся зима Фото: REUTERS.

Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский, как утверждают в Киеве, посетил позиции ВСУ на Александровском направлении и снял селфи на фоне стелы на въезде в Запорожье.

- Хана місту! – единодушно отреагировали на этот жест Верховного наркокомандующего Украины его сограждане, припомнив, как Зеленский точно так же снимался у стел на въездах в Авдеевку, Красноармейск (Покровск), Бахмут и другие города, освобожденные российской армией. А куда деваться, против традиции не попрешь.

Впрочем, у рядовых украинцев сейчас тревоги совсем другого рода, и на судьбу Запорожья, по большому счету, многим наплевать. Зато приближающаяся с каждым днем зима несет в себе все больше и больше тревог. И главная тревога заключается в том, что украинские регионы не могут приготовиться к этому времени года, которое, похоже, станет для населения Незалежной непрекращающимся стихийным бедствием. Тем более, что, как пишут украинские ТГ-каналы, которые не подлизывают Зеленскому, по состоянию на конец лета правительство выделило всего 35 млрд. гривен на работы по подготовке к зиме. А ведь планы были гигантские – начинали с обещания выделить на эти цели 260 млрд. гривен, потом планку снизили до 160 млрд, затем срезали бюджет этих работ вдвое, а закончили на 35 миллиардах. Всего, уточняют на Украине, по состоянию на середину августа (с апреля), на эти нужды из резервного фонда государственного бюджета было направлено 27,6 млрд. грн. Теперь добавили еще 7 млрд. гривен. В сумме получилось меньше 1 млрд. долларов, где-то около 777 миллионов баксов. Кошкины слезки. Кушайте, не обляпайтесь, и ни в чем себе не отказывайте.

Но что характерно, на той же Украине уверены, правительство выделило столько, сколько местные власти в состоянии освоить. Если бы дали больше, то все, что сверху, местные власти наверняка бы попилили и украли. Мало кто задумывается, сколько разворовали из выделенных 35 миллиардов, но то, что разворовали, это факт.

В общем, спасение замерзающих – дело рук самих замерзающих. Как ранее эта формула применялась для утопающих.

На этом фоне власти в соседней Польше, кажется, озабочены условиями зимовки украинцев больше, чем их собственное правительство в Киеве.

Руководитель политического кабинета министра иностранных дел Польши Агнешка Хоманьска в эфире польского TVP World заявила, что Варшава очень озабочена тем, как украинцы будут переживать зиму.

- Нам нужно убедиться, что Украина готова продержаться всю зиму. С одной стороны, речь идет о военной помощи и пакетах военной поддержки, которые туда направляются. С другой — о том, что европейские государства, по сути, оплачивают функционирование украинской государственности, - заявила она и подчеркнула, что «будущая зима будет тяжелым испытанием» для украинцев. - Одной из главных проблем станет газоснабжение, и перед властью (Украины) стоит задача не дать людям замерзнуть насмерть. И поднимать этот вопрос в ноябре или декабре, будет уже слишком поздно.

Поляки боятся, что зимой к ним нахлынут украинские беженцы Фото: REUTERS.

Озабоченность польских властей понять можно. Куда бросятся спасаться украинцы, если начнут массово не просто мерзнуть, а замерзать в своих квартирах насмерть? Ответ очевиден – к соседям, у которых тепло и сухо. Но Польшу такой вариант совершенно не устраивает.

- Мы рассматриваем все возможные сценарии, но наиболее вероятный вариант — это рост числа внутренне перемещенных лиц внутри самой Украины. То есть, люди из восточных регионов будут перемещаться в западные, - выдала свой прогноз и главную надежду польских властей высокопоставленная чиновница МИДа Польши и попыталась ободрить украинцев. - Существует мнение не только в министерстве, но и в целом в повестке дня наших союзников, что, если Украина сможет пережить эту зиму, она, возможно, сумеет выиграть в конфликте.

Заметьте, не когда, а если… Слабенькая какая-то надежда теплится в поляках. И совершенно безосновательная. Не насчет переживет, а по поводу «выиграть в конфлике». Столько необходимых условий, а как их выполнить, непонятно.

На месте польских властей пора готовить лагеря для беженцев с Украины, где им не позволят замерзнуть и накормят горячим супом, а не надеяться на то, что, «если бы мыши стали ежиками»…

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