Киев снова говорит по-русски: Языковые инженеры Украины признали поражение

Русский язык так и не удалось изгнать из повседневной жизни украинцев, несмотря на старания национал-патриотов. Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

В украинском сегменте соцсетей разлетелось видео блогера, который, сохранив антироссийский тон, всё же произнес слова, от которых официальному Киеву должно быть неуютно: столица снова говорит по-русски. Открыто - на улицах, в школьных коридорах, в переписках, в стримах и коротких видео. Русский, по его наблюдению, перестал быть исключением в публичном пространстве, наоборот исключением всё чаще кажется украинская речь. Украинские СМИ приводят и его объяснение: дело не только в привычке, а в глобализации, соцсетях и массиве русскоязычного контента, который давно живет по законам охвата, а не по распоряжениям из кабинетов.

Оказалось что русский можно убрать из официальной таблички, но куда труднее убрать из семейных разговоров на кухне, подростковых мемов, голосовых сообщений и дворовых шуток. Поэтому это не спор о привычном “языковом вопросе” из чиновничьих отчетов. Это вопрос о пределах власти: может ли государство командовать не только вывесками и эфирами, но и тем, как человек шутит, переписывается, говорит с близкими и слышит самого себя.

Главный цензор оказался слабее школьной перемены

Самая неудобная правда для языковых инженеров обнаружилась в школе. Там, где официальная риторика должна была, по идее, победить окончательно.

По данным Уполномоченного по защите государственного языка, в апреле–мае 2025 года Госслужба качества образования Украины совместно с языковым омбудсменом провела третий цикл мониторинга соблюдения языкового законодательства в школах. В Киеве, по оценкам учеников, 24% учителей на уроках и 40% на переменах используют негосударственный язык, среди самих школьников картина еще жестче: 66% говорят на нем на уроках, 82% - на переменах. Лишь 18% столичных школьников заявили, что говорят исключительно по-украински.

В среднем по Украине, по тем же данным, цифры ниже, но тоже показательны: 40% учеников используют негосударственный язык на уроках, 52% - на переменах. И это уже не “одна бабушка сказала на лавочке”. Это мониторинг, который украинские же структуры обсуждают как проблему.

На уроках школьники говорят на украинском, а за стенами класса переходят на русский - так удобнее общаться. Фото: Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

71% - цифра, которую не спрячешь под вышиванку

Дальше - еще болезненнее для официальной линии. Министерство культуры Украины сообщило о результатах исследования Gradus. 71% украинцев продолжают потреблять русскоязычный контент, 18% делают это ежедневно, а самой уязвимой группой названы подростки 14–17 лет. Исследование проводилось Gradus по заказу Минкульта Украины при поддержке БФ “МХП-Громаді”

Важно: в украинской официальной интерпретации это подается не как идеологический выбор, а как вопрос доступности и привычки. То есть даже власть признает: люди смотрят, слушают и выбирают русскоязычное не потому, что каждое утро тайно читают политические трактаты, а потому что так работает рынок контента. Там, где есть качество, темп, привычная интонация, мем, музыка, сериал, стрим, - туда и идет аудитория.

Алгоритмы не знают, что им велели забыть русский

В старом мире язык можно было пытаться удерживать школьной программой, газетной полосой, эфирной сеткой и табличкой на учреждении. В новом мире язык живет в рекомендациях. Он всплывает в ролике, который прислал друг. В нарезке со стрима. В песне, которую подкинул плейлист. В комментарии под мемом. В голосовом сообщении от родственника из Варшавы, Праги, Берлина или Одессы.

Митинги против русского языка, похоже, не дали результата. Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Именно поэтому тезис блогера о “борьбе с ветряными мельницами” оказался таким цепким. У него простая, почти донкихотская правда: государство машет копьем в сторону языка, но попадает не в великана, а в облако данных. Контент уже не стоит на границе с паспортом. Он перелетает ее через экран.

В украинских официальных материалах прямо говорится: ответом на русскоязычный контент должно стать создание «сильной украинской альтернативы». Минкульт связывает исследование Gradus с программой “Тисячовесна”, на которую, по заявлению министерства, направляются 4 млрд гривен для создания украинского культурного продукта.

И это признание дорогого стоит. Потому что если бы административного нажима было достаточно, не понадобились бы миллиарды на конкуренцию с контентом. Не понадобилось бы объяснять подросткам, почему им нужно смотреть “правильное”. Не понадобилось бы тревожиться из-за того, что 71% аудитории все еще регулярно потребляет русскоязычное.

Но рынок смыслов устроен жестоко. Его нельзя переименовать приказом и зацементировать постановлением. Нельзя заставить подростка смеяться над тем, что не смешно, или слушать то, что не цепляет.

И, может быть, именно в этом главный итог: русский язык на Украине не “воскрес”. Он и не умирал. Просто теперь его снова стало слышно громче. Так бывает с реками подо льдом: сверху долго кажется, что все застыло, но под коркой идет течение. А потом лед трескается - и вода сама показывает, куда ей течь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Киев загнал себя в тупик, объявив войну верующим: тысячи украинцев идут крестным ходом на защиту Почаевской лавры от беса Зеленского