Мама Тимати оправдалась за свои слова про сына: «Он меня отлично понял»

Мама Тимати объяснила, почему назвала сына педагогической ошибкой Фото: социальные сети.

Рэпер Тимати отметил 43-летие еще в середине августа на Мальдивах. Рядом с артистом в день рождения были его близкие: возлюбленная Валентина Иванова, их общая дочь Эмма, дети рэпера от прошлых отношений Алиса и Ратмир, а также мама Симона Юнусова. Вот только без скандалов не обошлось, причем в первую очередь досталось именно маме.

Симона тогда решила необычно поздравить рэпера. В своем послании она собрала самые разные стороны его характера, назвав сына одновременно своей «безусловной любовью», «нескончаемым волнением и радостью», а также «педагогическим провалом и гордостью». Среди прочего Симона вспомнила его трудоголизм, любовь к красивым подаркам и способность забывать важные даты. «Как такие полярные вещи могут уживаться в одном человеке?!» — задалась вопросом мама артиста.

Тимати с детьми. Фото: социальные сети

Спустя полторы недели Симона все-таки ответила на вопрос о том самом поздравлении, которое многие восприняли уничижительно. Пользователь поинтересовался, почему она назвала сына «педагогической ошибкой». По словам матери рэпера, послание было адресовано непосредственно Тимати, а необычная форма поздравления связана с семейными традициями.

Юнусова объяснила, что окружающим не стоит воспринимать ее слова буквально: речь шла о, так сказать, внутрянке, которую не суждено понять подписчикам. «Это поздравление было адресовано ему, в каждой семье есть свои «фишки», он меня отлично понял», — ответила Симона.

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