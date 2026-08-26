KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Фото: Александр Полегенько/ТАСС

KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко — о главном на 27 августа:

1. Новости с передовой: освобождены Писаревка и Неженка, дороги на Краматорск перерезаны

2. Девять пассажиров автобуса Лисичанск - Стаханов погибли при ударе дрона ВСУ

3. Трамп о поездке Рэтклиффа: «Из этого может что-то получиться»

4. Первый залп «Фламинго» по Крыму: все три ракеты сбиты, пусковая выжжена «Искандерами»

5. Bloomberg: Москва готовит удары по правительственному кварталу Киева

6. Билецкого** и Прокопенко бросили спасать Славянск и Краматорск

7. Зеленский наградил Маска орденом Свободы - после отказа по Starlink

8. В Тернополе толпа взбунтовалась против ТЦК - в город вывели бронетехнику

9. Сгорел крупнейший склад Wildberries, в Липецкой области погиб подросток

10. Под Добропольем солдаты ВСУ сдаются в плен по QR-коду

11. За Мудрую начали вносить залог

12. Оружейный тайник под Берлином собирал украинец

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 27 АВГУСТА

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за минувшие сутки.

Группировка «Север» освободила Писаревку в Сумской области и накрыла украинские бригады у Толстодубово, Садков и Кияницы. Потери противника - до 240 военнослужащих, танк и 14 автомобилей. Для ВСУ, по оценке военного ведомства, существенно ухудшилась обстановка у Юнаковки.

«Запад» продолжал наступление в Харьковской области и ДНР: до 210 человек, два бронеавтомобиля HMMWV, 17 пикапов и станция РЭБ за сутки.

«Южная» группировка работала по узлам обороны у Славянска и Дружковки - более 215 военнослужащих противника, 25 автомобилей и четыре орудия. Военкоры сообщают: обе дороги на Краматорск перерезаны, разведгруппы ходят рейдами по ближним тылам ВСУ.

Самые тяжёлые сутки противнику снова выдал «Центр»: более 365 человек, бронемашина «Козак», орудие и израильская контрбатарейная РЛС RADA. После взятия Анновки - её военкоры называют «ключами от Доброполья» - перерезана трасса Доброполье - Краматорск, гарнизон города изолируется огнём.

«Восток» освободил Неженку в Запорожской области - свыше 345 военнослужащих потерь ВСУ за сутки, две бронемашины.

«Днепр» отработал по Орехову и Малокатериновке: до 30 человек, 32 автомобиля, гаубица Д-30 и три станции РЭБ. Отдельно поражены наземные роботизированные платформы, на которых ВСУ пытались возить боекомплект в Орехов, - война дронов дошла и до подвоза.

Всего за сутки противник потерял на шести направлениях около 1400 военнослужащих. Поражены объекты логистики, склады боеприпасов, топливная, портовая и транспортная инфраструктура, цеха сборки и хранилища беспилотников в 141 районе. Расчёты ПВО сняли с неба 798 дронов самолётного типа, 12 управляемых авиабомб, снаряд HIMARS и три крылатые ракеты «Фламинго». Вечером военное ведомство сообщило и об ударе по Измаилу: в дунайском порту уничтожены сухогруз с грузом военного назначения и три топливных резервуара - морская серия идёт шестые сутки без пауз.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 27 АВГУСТА

Дальше - самые яркие новости вокруг СВО на Украине за минувшие сутки.

Что оставил после себя C-17

Директор ЦРУ Рэтклифф провёл в Москве меньше суток - его C-17 ушёл на Ригу ещё вечером, и до границы американский борт сопровождал российский Ту-214ПУ, самолёт из президентского авиаотряда. Итоги визита стороны выдали дозированно. Песков: «контакты между спецслужбами», встречи с Путиным не было, президент проинформирован, «о результатах говорить рано». Трамп: поездка «обычная, рутинная» - «но из этого может что-то получиться. Мы делаем всё, чтобы закончить этот конфликт».

Пауза, о которой Вашингтон просил Киев, обрела точные рамки: с 24 по 26 августа удары по Москве, Петербургу и северу России прекратились - «полурутинный» визит сопровождался вполне конкретными мерами предосторожности.

Директор ЦРУ Рэтклифф провёл в Москве меньше суток - его C-17 ушёл на Ригу ещё вечером Фото: REUTERS.

Первый залп «Фламинго» по Крыму: все три ракеты сбиты, пусковая выжжена «Искандерами»

Хвалёная украинская крылатая ракета впервые массированно пошла на Крым: ночью над Чёрным морем у Севастополя расчёты ПВО сняли три «Фламинго». Жертв и разрушений нет

Ответ по «гнезду» прилетел в те же сутки и был несоизмерим: по пусковой площадке «Фламинго» у Федоровки в Харьковской области отработали два «Искандера» и семь «Гераней» - объёмное горение накрыло сорок тысяч квадратных метров. Вторая уничтоженная стартовая позиция за три дня.

Под Добропольем сдаются по QR-коду

Вокруг Доброполья происходит то, что в военных учебниках называют изоляцией гарнизона, а в жизни выглядит проще. Над позициями ВСУ разбросали около ста тысяч листовок с QR-кодами - инструкцией по сдаче в плен. Работает: командир расчёта беспилотников сообщает о «массовых случаях», первых сдавшихся уже показали. Солдат наводит камеру телефона на листовку - и войны для него больше нет, сдача в плен дошла до бесконтактных технологий

Обстановку объясняет карта: Анновка взята, трасса на Краматорск перерезана, город обрабатывает авиация. Тем временем в Гомельской области завершился обмен «10 на 10» при посредничестве Минска - и омбудсмен Лантратова анонсировала следующий, «достаточно крупный».

Билецкого** и Прокопенко бросили спасать Славянск - награда нашла фронт

Зеленский объявил о двух «обновлённых группировках» в Донецкой области. Командовать поставлены основатель «Азова»* (организация признана террористической и запрещена в РФ) Билецкий**(внесен в реестр террористов и экстремистов) - тот самый, что три дня назад получил из рук президента звезду Героя, - и командир азовского корпуса Прокопенко. До Славянска российским позициям местами осталось тринадцать километров.

В Киеве манёвр назвали «усилением позиций». Когда самых раскрученных командиров с самыми мотивированными частями снимают и бросают затыкать фронт - значит, затыкать больше нечем. Резерв из знаменитостей по определению последний: за ним в очереди никого.

Предыдущую крепость - «Азовсталь» - Прокопенко оборонял образцово: до последнего подвала и до собственного плена. Теперь ему вручают последний крупный узел ВСУ в Донбассе. Опыт у командира, спору нет, уникальный - весь вопрос, какую именно его часть Киев рассчитывает повторить.

Дрон ВСУ ударил по рейсовому автобусу: девять погибших

У автобуса Лисичанск - Стаханов был обычный дневной рейс: пятнадцать пассажиров, дорога между Золотым и Первомайском. Украинский дрон ударил прицельно - по гражданской машине на гражданской трассе. Восемь человек погибли на месте. Девятой стала двадцатилетняя девушка: врачи боролись за неё в реанимации и не смогли спасти, её мать ранена. Госпитализирована и восемнадцатилетняя пассажирка, остальным помощь оказали на месте.

Следственный комитет возбудил дело о теракте. Вечером тех же суток ракеты прилетели в центр Донецка - повреждён торговый центр «Донецк сити» в плотно заселённом квартале, трое пострадавших, среди них ребёнок.

По центру Донецка ударили британскими Storm Shadow

Вечером тех же суток ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка - англо-французскими крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP-EG. Основной урон пришёлся на квартал у торгового центра «Донецк-Сити». Пушилин предъявил доказательства сразу - фотографии обломков с маркировкой. Ранены восемь человек: девочка десяти лет, четырнадцатилетняя школьница, две женщины и четверо мужчин.

Storm Shadow - именно то изделие, чьи чертежи Бернем три дня назад в Киеве пообещал передать Украине для собственного производства. Обещание, выходит, уже предъявлено - в виде обломков посреди донецкого квартала. Storm Shadow - высокоточное оружие: куда навели, туда и попало. В случае с торговым центром это не смягчающее обстоятельство, а отягчающее: промахов у этой ракеты не бывает.

Девять пассажиров автобуса Лисичанск - Стаханов погибли при ударе дрона ВСУ. Фото: предоставлено силовыми ведомствами

Сгорел крупнейший склад Wildberries, в Липецкой области погиб подросток

Ночь на 26 августа стала продолжением войны со складами. В Котовске под Тамбовом выгорел логистический центр Wildberries на сто тысяч квадратных метров. В Липецкой области после падения дрона загорелся жилой дом - погибли два человека, среди них четырнадцатилетний подросток. В Краснодаре тем же днём умерла в больнице девочка - четвёртая жертва атаки 24 августа, ей тоже было четырнадцать.

Всего за ночь расчёты ПВО сняли 426 беспилотников над шестнадцатью регионами, десять - на подлёте к Москве. Ограничения вводили девять аэропортов.

Тернополь взбунтовался против ТЦК

В Тернополе толпа отбила у сотрудников ТЦК задержанного мужчину и разбила их служебную машину. Чтобы вывезти военкома из окружённого людьми квартала, в город пришлось вводить спецназ и военную технику. Заметим, где это происходит: Тернополь - Западная Украина, регион, который все четыре года считался главной опорой мобилизации. Подобные стычки за месяц случались в Виннице, Львове, Одессе и Кропивницком. Но бронетехника против собственных горожан понадобилась впервые.

К вечеру полиция завела дело на участников - у одного из военкомов сотрясение. Прокуратура одновременно начала проверку самого ТЦК: законно ли задерживали. Виноватые, надо полагать, найдутся. Не тронут только причину - систему, которая раз за разом сводит горожан и военкомов в одном дворе.

За Мудрую скидываются - самый гуманный суд в мире

Прокуратура оценила свободу Мудрой в 150 миллионов гривен - суд уценил до 20. Микитасю двумя днями раньше срезали с 200 до 30. Подсудимую итог не впечатлил: часть денег есть, сообщила она прямо в зале, остальное - «попросим друзей». Друзья не подвели: к ночи внесена часть суммы, имена залогодателей не раскрываются. В деле, где судят за внесение залога отмытыми деньгами, анонимная складчина на новый залог - это, строго говоря, рецидив. Следствию остаётся приобщить квитанцию к материалам дела. Депутат Гончаренко тем временем объяснил, откуда в схеме деньги: наличные на залог Галущенко, передавал Мудрой лично Миндич - кошелёк всей «плёночной» империи. Пьеса при этом ставится не для украинцев - для западных доноров: смотрите, машина работает. Присмотревшись, доноры разглядят и сюжет: одних отрывают от бюджетного корыта ради места для следующих. Бюро уже готовит новые экспертизы - по Ермаку и, впервые, по Арахамии. Сериал не думает заканчиваться. Меняются только серии - и суммы залогов.

Оружейный тайник под Берлином собирал украинец

Немецкое расследование лесного тайника с оружием под Берлином дошло до первого установленного фигуранта - и им оказался 24-летний гражданин Украины Вадим С., живший в Польше. По данным Der Spiegel, осенью прошлого года он приехал в Берлин рейсовым автобусом, забрал два свёртка с пистолетами, закопал их в лесу, сфотографировал место и отправил координаты неизвестным. Маршрут восстановили по его же телефону.

Следствие держится за версию, что курьер «мог работать на группу, связанную с российскими спецслужбами», - но эту цепочку ещё предстоит доказать, а установленное звено пока одно, и оно с украинским паспортом. Вторая такая история за неделю: в Лейпциге, напомним, следователи прорабатывают украинский след дронов с гексогеном.

Конструкция для европейских газет выходит неудобная: «российский след» приходится искать, а украинский курьер приехал на автобусе и сам заархивировал свой маршрут в телефоне. Чем ближе решения о деньгах для Киева, тем чаще у таких находок будет неудобная национальность.

Зеленский вручил Маску орден Свободы

Финальный аккорд суток - наградной. Зеленский подписал указ о награждении Илона Маска орденом Свободы - «за защиту жизни и свободы человека». Того самого Маска, который неделей раньше отказался открыть Киеву Starlink для наведения ударов вглубь России - из опасения ядерной эскалации.

Сначала у владельца Starlink просили разрешение - получили отказ, теперь заходят с другого фланга, через тщеславие. Орден - это не благодарность за прошлое, а аванс за будущее: Киеву нужно, чтобы кавалер передумал.

Западная пресса прочла жест без сантиментов - Bloomberg и Washington Post прямо называют награждение лоббированием доступа к Starlink. Сам кавалер к ночи не произнёс ни слова. Человека, которого не убедил Белый дом, теперь предстоит убеждать куску эмали на ленте: ставка смелая - но других, судя по этой неделе, у Киева не осталось.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ

**Внесен в России в реестр террористов и экстремистов

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