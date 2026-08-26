Леонид Агутин сделал жесткое заявление об уехавших из России дочерях: вот что сказал

Леонид Агутин высказался о внуках Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

У Леонида Агутина две дочери от разных женщин. Старшая наследница артиста Полина весной отметила 30-летие. Младшей Елизавете этой зимой исполнится 28 лет. Обе девушки давно уехали из Росси и живут за границей, причем в разных концах планеты. Полина поселилась в Великобритании, а Елизавета - в Америке. Ни одна из наследниц певца пока не замужем. Агутин, меж тем, давно хочет внуков.

Леонид Агутин признался, что с нетерпением ждет, когда станет дедом. Однако дочери Полина и Елизавета не торопятся обзаводиться детьми. "У меня уже роль дедушки какая-то должна быть. Предстоит ли эта роль в жизни? Я очень надеюсь! Я уже замучился ждать!" - внезапно заявил исполнитель.

После чего рассказал о разговоре с дочками. "Чтобы стать дедушкой, надо, чтобы дети это сделали. А дети все что-то себе жизнь устраивают, карьеру. Я говорю: «Вы взрослые уже женщины! Хватит!» Моим уже по возрасту пора начинать это делать", - откровенничал 58-летний Леонид в Казани на фестивале "Новая волна".

От Анжелики Варум у певца есть дочь Елизавета Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Певец также поделился комментарием о выступлении супруги Анжелики Варум на творческом вечере Раймонда Паулса. Певица выбрала хит "Я вышла на Пикадилли". По его словам, жена не советовалась с ним при выборе песни. Он узнал, что Варум будет петь именно этот хит, когда она попросила его помочь с новой аранжировкой.

"Она мне просто дала песню и сказала: «Сделай мне аранжировку, чтобы все было как у Вайкуле, но не танго». Сделал что смог", - рассказал он.

Напомним, что у Агутина есть дочь от прошлых отношений с балериной Марией Воробьевой. Минувшей весной Полина отметила 30-летие. Дочери Елизавете от Варум этой зимой исполнится 28 лет.

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