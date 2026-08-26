Вернулась на Украину и сильно похудела: София Ротару развеяла главный миф о себе

София Ротару вернулась на Украину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

София Ротару несколько лет назад перебралась жить в Европу. Певица обосновалась на вилле на Сардинии. А недавно стало известно о возвращении артистки из Италии на Украину.

Поклонники обсуждают свежее фото Софии Ротару. Народная артистка ведет закрытый образ жизни и редко появляется на публике. Известный украинский продюсер Сергей Перман, который когда-то работал с Ани Лорак, опубликовал снимок с ней в ее особняке под Киевом в Конча-Заспе.

Певица находится в своем доме под Киевом Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Продюсер датировал фото 24 августа, указав на локацию. "Очаровательная! Киев", - подписал фотографию Перман. Таким образом оказался развенчан миф о том, что София Михайловна не выезжает из Европы.

Ротару предстала перед публикой в повседневном виде. Публика отметила, что 79-летняя знаменитость сильно похудела, а ее руки, предательски выдающие возраст, она пыталась прятать за спиной.

Ранее младшая сестра певицы Аурика рассказывала, что Ротару много времени посвящает бытовым радостям. "Она в Киеве, в Конча-Заспе, в своем доме. Занимается тем же, чем и я: сад, огород", - говорила Аурика.

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