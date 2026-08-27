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Политика27 августа 2026 6:48

Семь звеньев одной цепи за один удар: разбор массированной атаки на Украину 27 августа

Коц: ВС РФ уничтожили семь звеньев одной цепи ВПК Украины за удар 27 августа
Александр КОЦ
Итоговая ведомость ударов ВС России по Украине 27 августа 2026 года впечатляет.

Итоговая ведомость ударов ВС России по Украине 27 августа 2026 года впечатляет.

Фото: REUTERS.

Не успел Зеленский похвастать, что добыл небольшую партию ракет к системам ПВО Patriot, как прилетели «Герани» и баллистика принимать у них экзамен.

Итоговая ведомость ударов ВС России по Украине 27 августа 2026 года впечатляет. Военкор KP.RU Александр Коц подробно разбирает список пораженных целей в Киеве, Одесской область, Запорожье и Кривом Роге.

Удар по Киеву - крупнейший склад и цех сборки дронов

По «Сан-Парку» прилетело второй раз за месяц. 11 августа в этом киевском офисно-складском комплексе накрыли до 15 тысяч FPV-дронов с тепловизорами — вместе со станциями управления и комплектующими. Прошло две с лишним недели — и Минобороны снова называет его крупнейшим центром хранения и распределения ударных FPV. Успели набить заново. Хозяйственные. Ну, значит, и разгрузили заново.

Кроме того, в Киеве под удар попал цех сборки барражирующих «Хорнетов». Значит, в столице налажена крупноузловая сборка американских дронов. Была.

В Борисполе — комплекс «Александровский», где складировали комплектующие для беспилотников большой и средней дальности. Пять дней назад там же, под Борисполем, «Искандеры» разобрали четыре десятка большегрузов, переоборудованных под перевозку и пуск дальнобойных дронов. Ещё раньше — «Укрспецсистемы» с крупноузловой сборкой, «Маяк», «Радиоизмеритель», «Файер Пойнт».

Киевская агломерация — штаб-квартира украинского дроностроения, и по ней теперь ходят как на работу.

Удар по Запорожью и Кривому Рогу

Дальше — металл. Запорожье и Кривой Рог. Криворожский комбинат уже вставал после удара 16 августа — тогда пресс-служба сама признала частичную остановку производства. Теперь добавили и туда, и в Запорожье. Без проката нет ни корпусов, ни боеприпасов, ни «мангалов» на технику.

Кременчугский НПЗ — тоже второй заход за две недели. Показательна формулировка: завод работал ещё и на перевалку нефтепродуктов, поступающих из-за рубежа. Своей переработки уже не хватает — возят чужое. Возили.

Одесские порты

Ну и порты. В Одессе и Черноморске за ночь — минус 24 хранилища с военным имуществом. По Рени на Дунае молотят весь август: 7-го, 13-го, когда там сидел пункт управления ВМС, 21-го. Сегодня — снова разгрузочная инфраструктура и ГСМ. В Ильичевке — цех сборки дронов и производство селитры. Плюс — и это, пожалуй, главное — энергетика, питающая порты. Кран без электричества — ржавый памятник былой роскоши. Порт без энергии не принимает, не разгружает и не отправляет.

Итого: производство, хранение, распределение, сырьё, топливо, ввоз, энергия. Семь звеньев одной цепи за один налёт. Работаем дальше.

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