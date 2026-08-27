Мороз боялась темноты, Бабенко не переваривает насекомых, а Ткаченко столкнулся с клаустрофобией: какие страхи у звезд

На съемках шоу «Форт. Возвращение легенды» Дарье приходилось прыгать с большой высоты. Фото: Пиар СТС

Уже 13 сентября состоится премьера второго сезона шоу «Форт. Возвращение легенды» на СТС. В новых выпусках программы, съемки которой прошли в форте «Император Александр I» в Кронштадте, примут участие 82 звезды! В роли ведущего, как и в первом сезоне — Александр Петров. Участники все так же будут испытывать себя на прочность — прыгать с высоты, плавать со змеями в аквариуме, стрелять из пушек, танцевать на тросах и многое другое. Для проведения испытаний понадобилось 6000 тараканов, 5000 сверчков, 3000 саранчи, 200 жаб и других «жителей» форта. А нам удалось расспросить у некоторых звезд про их реальные страхи.

Дарья Мороз

В 2004 году Дарье довелось поучаствовать во французском «Форт Боярде». Проект снимали в настоящей каменной крепости в Бискайском заливе у побережья Франции. Актриса помнит, что было очень сложно и экстремально.

Дарья Мороз. Фото: Пиар СТС

«Помню, что мне надо было нырять в подземные шахты на глубину 2-3 метра. Сначала нужно было проплыть, а потом вынырнуть, а там крышка… Я оказалась в своего рода саркофаге, где нужно было добыть ключ. В общем, у меня началась страшная клаустрофобия. Было очень сложно. У нас в команде был Игорь Бутман. Я тогда спросила: «Почему мы тебя не отправили туда? У тебя хорошая дыхалка, ты бы не испугался». Вот это было, наверное, самое сложное. Еще помню скользкую стену под 45 градусов, по которой надо было забираться. Казалось, что это не сложно. Но когда я вошла в комнату, то там текло какое-то масло, и я, как лягушка, распласталась на стене», — рассказала KP.RU Дарья Мороз.

Дарья Мороз. Фото: Пиар СТС

При этом в обычной жизни, по словам 42-летней актрисы, она боится только необратимого.

«Мы все чего-то боимся. Я помню, что в детстве в какой-то момент у меня началась боязнь темноты. Я пересмотрела, по-моему, «Робокопа», и там был герой, которого обливали радиоактивными помоями, и он превращался в страшного чувака. И я стала бояться темноты. Потом какое-то время я боролась с этим страхом. А сейчас к темноте я отношусь достаточно спокойно», — поделилась Мороз.

Артем Ткаченко

Артем Ткаченко. Фото: Пиар СТС

«Здесь страшнее всего попасть примерно на все испытания, связанные с водой, высотой и насекомыми. В детстве было даже не так страшно, как сейчас. Но есть за что бороться», — признался Артем Ткаченко.

Кстати, на съемках проекта Ткаченко пришлось прыгать с крыши форта. Также 44-летний актер и отец четверых сыновей не скрывает, что побаивается насекомых.

«Я боюсь самых простых — рыжих домашних тараканов», — добавил Ткаченко.

На съемках шоу «Форт. Возвращение легенды» Ткаченко пришлось погружаться в аквариум

Артем Ткаченко. Фото: Пиар СТС

Еще Артем случайно обнаружил, что у него имеется боязнь замкнутого пространства.

«Однажды на съемочной площадке, когда меня закрутили саморезами в колпаке в кабине самолета, оказалось, что у меня клаустрофобия», — признался Артем Ткаченко.

Алена Бабенко

Алена сразу призналась, что она «профессиональный трус», но при этом ей все интересно и любопытно. Потому она согласилась принять участие в экстремальном реалити. Возможно, сложные испытания помогут ей преодолеть какие-то страхи.

Алена Бабенко. Фото: Пиар СТС

«У меня много страхов. Я боюсь замкнутых пространств. Я страшно боюсь насекомых всяких ползучих. Я не представляю, как столкнусь со своими страхами. Но хочу поиграть, честно говоря. Я воспринимаю это как детскую игру. А ребенок обычно ничего не боится. Мне интересно, получится ли у меня справиться со своими страхами или нет», — призналась KP.RU Алена Бабенко.

Впрочем, в кино 54-летней актрисе с чем только не приходилось справляться.

«Как-то я прыгала в озеро. Позади меня падала горящая машина, облитая бензином. Все озеро было залито бензином… Но что ни сделаешь ради кино? Вот здесь примерно такая же ситуация — как будто я в кино», — добавила Алена.

Олеся Судзиловская

Олеся рассказала, что перед съемками проекта «Форт. Возвращение легенды» ей задавали вопросы по поводу ее фобий. 52-летняя актриса честно написала свои страхи на листе бумаги.

«А теперь думаю: они были в качестве чего? Чтобы понимать, что сделают со мной, или? Ну вот мы с ними (со страхами) и простимся. Вы знаете эту прекрасную теорию, что если пациента ввести в определенное состояние и довести до реперной точки, то можно избавиться от определённых состояний и страхов. И вот мы все эти реперные точки определим. Главное, чтобы мы не на каталке отсюда выезжали», — поделилась Судзиловская.

Олеся Судзиловская. Фото: Пиар СТС

По словам Олеси, ее самый большой страх тянется прямиком из детства.

«Когда-то мне сказали, что мне не надо петь. Не будем говорить, кто этак сказали. Но мне посоветовали: «Придешь в театр и сразу говори: это не мое. Даже если тебя попросят». Но судьба преподнесла мне испытание, связанное с пением. Самый большой страх артиста – забыть на сцене текст. У меня была страшная история, когда я стояла на сцене под портретом Чайковского. Напротив меня сидели Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Алла Крутая, Саша Буйнов со своей супругой, моей любимой Аленкой, родители, мой педагог по вокалу… Понимаете? К тому времени я делала это (пела) профессионально где-то полтора года. Тогда я думала, что даже просто текст не произнесу. Но Бог подарил такое испытание — оказаться на сцене консерватории с дебютом (в спектакле «И снова будет весна! Олеся Судзиловская дебютировала в качестве певицы, — прим. Ред.)», — рассказала актриса.

Олеся Судзиловская и Артем Ткаченко. Фото: Пиар СТС

Павел Деревянко

Павел Деревянко. Фото: Пиар СТС

А вот Павел Деревянко, которого другие участники команды негласно провозгласили капитаном, заявил, что ничего не боится.

«А чего бояться? Со мной такие подружки! Со мной мой кум дорогой, мой дорогой друг Артем Ткаченко (Деревянко крестный отец одного из сыновей Ткаченко, — прим. Ред.). Прекрасная компания, по-моему… Пока никаких страхов нет. Ну, может, появятся какие-то», — рассказал KP.RU Павел.

Павел Деревянко. Фото: Пиар СТС

Также актер, летом отметивший 50-летний юбилей, добавил, что его супруга Зоя всегда мысленно с ним.

«Зоя Сергеевна, моя любимая жена, сейчас находится в Иркутске в данный момент. У мамочки ее день рождения. Она поздравляет своих родных и близких. А мысленно она со мной, а я — с ней. Понимаете? И мы поддерживаем друг друга», — рассказал Деревянко.

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