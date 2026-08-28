«Пищевой шум»: когда еда не выходит из головы

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Позавтракали — а мысли уже об обеде. Прошли мимо кофейни — и вдруг захотелось выпечки, хотя минуту назад не было и намёка на голод. В последние годы у этого состояния появилось название — «пищевой шум»: непрекращающийся внутренний диалог о еде, который в 2025 году учёные впервые попытались формально определить и измерить. Одновременно пациенты, получающие медикаментозную терапию сахарного диабета и ожирения, всё чаще описывают непривычную «тишину» в голове. Разбираемся, где граница между нормальным аппетитом и навязчивыми мыслями о еде, что на них влияет — и почему современная терапия ожирения, судя по всему, умеет их приглушать.

Пищевой шум: новое название для знакомого состояния

«Пищевой шум» вошел в научный язык во многом из опыта самих пациентов. Люди описывали состояние как непрерывный внутренний диалог о еде: планирование следующего приема пищи, повторяющиеся мысли о конкретных продуктах, сомнения — есть или не есть — даже при отсутствии выраженного физического голода. В последние годы исследователи начали работать с этим состоянием, чтобы изучить его природу и даже измерить степень его проявления.

Само выражение пока не стало официальным диагнозом и не входит в перечни заболеваний. Но наука уже пытается описать его точнее. В 2025 году группа исследователей во главе с Эмили Дюрандар и Дэвидом Эллисоном в статье, опубликованной в журнале Nutrition & Diabetes, предложила определять «пищевой шум» как устойчивые мысли о еде, которые человек воспринимает как нежелательные или тягостные и которые способны причинять вред, в том числе мешать повседневной жизни. В том же году появились и первые валидированные опросники, оценивающие, сколько времени такие мысли занимают, насколько трудно их контролировать и мешают ли они заниматься другими делами.

При этом важно не превращать новое понятие в универсальное объяснение любого переедания. Мысль о еде перед обедом — нормальна. Желание торта на празднике — тоже. Проблема начинается там, где еда занимает непропорционально много внимания и человек чувствует, что вынужден снова и снова вести внутренние переговоры: есть или не есть, сколько можно, что будет потом и почему так трудно остановиться.

Голод и не только

Обычный голод — физиологический сигнал: организму нужна энергия. Его формируют сразу несколько систем. Желудок и кишечник сообщают о поступлении пищи, жировая ткань — о запасах энергии, поджелудочная железа — об изменении уровня глюкозы. Мозг собирает эти сигналы и регулирует чувство голода и насыщения.

Но человек ест не только потому, что «села батарейка». Еда — еще и источник удовольствия, привычный способ снять напряжение, часть общения и один из самых доступных видов вознаграждения. Поэтому желание съесть что-то может возникнуть вскоре после полноценного приема пищи. Запах кофе, изображение пиццы в приложении доставки, привычка брать снеки к сериалу — все это способно запустить ожидание награды раньше, чем организм действительно попросит калорий.

Ученые называют такую реакцию чувствительностью к пищевым стимулам. Наш мозг эволюционно настроен замечать еду. В условиях, когда пищу еще нужно было искать, способность быстро реагировать на ее вид и запах повышала шансы выжить. Проблема в том, что сегодня эти сигналы звучат почти непрерывно — это «кричат» витрины и, конечно, реклама.

Почему одни могут забыть о шоколадке, а другие — нет

Чувствительность к еде у людей различается. На нее влияют наследственность, накопленный опыт, привычки, сон, стресс, предыдущие попытки похудеть и особенности работы систем, регулирующих аппетит. Поэтому один человек спокойно пройдет мимо печенья, а другому придется несколько раз сознательно подавлять желание взять «вкусняшку».

При ожирении эти механизмы могут работать особенно «успешно». Это заболевание связано не только с количеством съеденных калорий, но и с изменениями в регуляции голода, насыщения и пищевого поведения. Именно поэтому современные клинические рекомендации рассматривают ожирение как хроническое заболевание, а не проявление слабой воли.

Диета — наиболее распространенный способ решения проблем с весом. Но и самый сложный: чем сильнее дефицит энергии, тем более значимой становится пища для мозга. Человек может начать чаще замечать ее вокруг, подробнее планировать приемы пищи и сильнее реагировать на запахи и изображения. Замкнутый круг: пытаясь максимально ограничить доступ к еде, пациент вынужден думать о ней все больше. Многие не выдерживают и срываются.

Запреты, стресс и недосып повышают уровень шума

«Просто не думай о еде» — совет примерно такой же эффективный, как предложение вырастить новый зуб тому, кто его потерял. Чтобы соблюдать строгие ограничения, необходимые для похудения, приходится постоянно контролировать себя. А это тяжело.

Стресс добавляет еще один слой давления. В напряженной ситуации мозг особенно чувствителен к быстрым способам получить удовольствие или облегчение, а пища дает такое вознаграждение быстро. Недосып тоже имеет значение. В рандомизированном исследовании, которое в 2022 году провела группа ученвых во главе с Эсрой Тасали (опубликовано в JAMA Internal Medicine), у взрослых с избыточной массой тела, которые обычно спали меньше 6 с половиной часов, увеличение продолжительности сна в реальных бытовых условиях сопровождалось уменьшением потребления энергии. Это не означает, что сон сам по себе лечит ожирение, но показывает, насколько тесно режим дня связан с пищевым поведением.

Где заканчивается «пищевой шум» и начинается расстройство иного рода

Постоянные мысли о пище нельзя автоматически объяснять ожирением. Иногда за ними стоят состояния, при которых человеку требуется отдельная помощь. Особенно важно обратиться к специалисту, если человек регулярно теряет контроль над количеством съеденного, испытывает выраженное чувство вины после еды, пытается «компенсировать» ее голоданием, рвотой или изнуряющими тренировками либо если мысли о весе и еде заметно мешают работе и отношениям.

Такие признаки могут встречаться при расстройствах пищевого поведения. И здесь цель №1 — не снизить цифру на весах, а разобраться в причине. Психологическая или психиатрическая помощь в таких ситуациях не заменит лечение ожирения, но при необходимости станет частью комплексной терапии. В любом случае «пищевой шум» помогает пациенту точнее описать врачу свои ощущения. Не просто «я часто ем», а «я часто думаю о еде». Но сам термин, повторимся, это не диагноз, а лишь шаг к нему.

Как кишечник разговаривает с мозгом

Одно из главных открытий современной терапии ожирения связано с тем, что аппетит регулируется не только мозгом. После еды кишечник выделяет гормоны, которые сообщают организму: питательные вещества поступили, можно снижать поиск пищи и усиливать чувство насыщения. К таким гормонам относятся ГПП-1 и ГИП. Они участвуют в контроле уровня глюкозы и передаче сигналов насыщения. На этих физиологических путях основано действие современных препаратов для лечения сахарного диабета 2-го типа и ожирения — семаглутида и тирзепатида. Препараты влияют на сигналы насыщения и прием пищи. Именно поэтому на фоне терапии пациенты не только быстрее наедаются, но и меньше думают о еде. Вещества, созданные для лечения сахарного диабета, оказались эффективными и для длительного снижения веса.

Один из показательных примеров — опрос более 500 пациентов в США, принимавших семаглутид для снижения веса: его результаты в 2026 году опубликовала в журнале Advances in Therapy команда исследователей под руководством Тимоти Арнаута. До начала лечения о постоянных, не отпускающих мыслях о еде сообщали 62% опрошенных, после начала терапии — только 16%, то есть почти в четыре раза меньше. Но это лишь первые попытки измерить силу навязчивых мыслей о еде: методики еще будут совершенствоваться, как и сами лекарства.

В России среди препаратов на основе семаглутида доступны, например, Оземпик, Велгия Эко, Квинсента и др.; на основе тирзепатида, — Мунджаро, Тирзетта и др. Но это рецептурные лекарственные средства: выбор конкретной терапии, показаний, дозы и продолжительности лечения относится к компетенции врача.

Аппетит должен приходить

Название «пищевой шум» удобно, но у него есть ловушка: может показаться, будто задача современной фармакологии — полностью выключить интерес к еде. Это не так. Нормальный голод необходим, а цель лечения ожирения — не сделать человека безразличным к пище, а помочь восстановить более управляемую регуляцию аппетита.

Именно поэтому терапия оценивается не по тому, перестал ли пациент вообще хотеть есть. Может ли он остановиться после достаточной порции? Уменьшаются ли навязчивые мысли и эпизоды переедания? Улучшаются ли показатели здоровья? Вот вопросы, которые показывают, дает ли терапия нужный эффект.

При этом препараты не одинаково действуют на всех и могут вызывать нежелательные реакции, наиболее часто — со стороны желудочно-кишечного тракта. Есть противопоказания и ситуации, в которых конкретное средство не подходит. Самостоятельно начинать лечение, менять дозу или использовать рецептурный препарат только ради подавления аппетита нельзя.

Лекарства — часть комплексного лечения

Если еда действительно занимает слишком много места в мыслях, врачу важно знать не только текущий вес пациента. Имеют значение динамика массы тела, окружность талии, давление, уровень глюкозы и липидов, сопутствующие заболевания, принимаемые лекарства, сон, история диет и особенности пищевого поведения.

Российские клинические рекомендации по ожирению предусматривают и немедикаментозное, и медикаментозное лечение. В декабре 2025 года Всемирная организация здравоохранения впервые выпустила отдельные рекомендации по долгосрочному применению препаратов, воздействующих на ГПП-1, при ожирении у взрослых. При этом ВОЗ специально подчеркивает: лекарства рассматриваются как часть комплексного лечения вместе с питанием, физической активностью и сопровождением специалистов.

Это принципиальная смена подхода. Вопрос звучит уже не «почему человек не может просто меньше есть?», а «какие биологические и поведенческие механизмы мешают ему регулировать питание и что из них можно изменить?».

Когда нельзя медлить

Крупный систематический обзор 249 исследований показал: после окончания программ по снижению веса часть потерянных килограммов постепенно возвращается, причем чем больше было первоначальное снижение массы тела, тем быстрее в среднем шел последующий набор. Это не обесценивает питание и движение — они остаются основой лечения, — но объясняет, почему при ожирении одних диет некоторым пациентам оказывается недостаточно.

Медикаментозная терапия сегодня уже не рассматривается как «последний шанс», к которому переходят лишь после многих попыток неудачных диет. Российские клинические рекомендации позволяют назначать препараты для лечения ожирения при индексе массы тела 30 кг/м² и выше. При ИМТ от 27 кг/м² такая возможность также предусмотрена, если есть факторы риска или заболевания, связанные с избыточным весом, — например, артериальная гипертония, дислипидемия, предиабет, сахарный диабет 2-го типа или синдром обструктивного апноэ сна. Более того, при наличии хотя бы одного осложнения рекомендации допускают подключение фармакотерапии сразу, одновременно с изменением питания и физической активности.

Это не означает, что каждому человеку с ИМТ выше определенной цифры врач обязан выписать препарат. Решение остается индивидуальным: учитываются состояние здоровья, риски, предыдущие попытки снизить вес, противопоказания и цели лечения.

Что можно сделать самому

Не каждый «пищевой шум» требует лекарства. Но постоянные мысли о еде — повод наблюдать за собой внимательнее, а не закручивать гайки диет и ограничений.

Полезно начать с нескольких вещей. Наладить регулярное питание без огромных пауз, после которых голод становится трудно контролировать. Проверить сон: хронический недосып усиливает восприимчивость к пищевым стимулам. Не держать постоянно перед глазами продукты, которые автоматически запускают перекусы. Отследить, в какие моменты особенно хочется есть — при реальном голоде, скуке, тревоге или усталости. Если эпизоды потери контроля повторяются, обсудить их со специалистом.

А при ожирении имеет смысл отказаться от идеи, что медицинская помощь нужна только тому, кто «совсем не справился». Ожирение — хроническое заболевание, и решение о выборе лечения должен принимать врач. Для одного человека основой станет изменение питания и активности, для другого потребуется работа с пищевым поведением, для третьего — медикаментозная терапия, а чаще всего эффективная стратегия складывается из нескольких элементов.

Главное, что изменилось за последние годы, — само объяснение проблемы. Постоянные мысли о еде больше не обязательно трактовать как доказательство слабой воли. «Пищевой шум» пока остается новым научным понятием, и исследователям еще предстоит выяснить, насколько самостоятельный это феномен и как лучше его измерять. Но уже известно достаточно, чтобы усвоить: аппетит — это результат работы сложной биологической системы. И современная медицина учится не подавлять ее силой, а регулировать.