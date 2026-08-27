Дмитрий Киселев уходит в одиночное плавание: кто станет новым ведущим "Вести недели"

Дмитрий Киселев - ведущий телепередачи "Вести недели". Фото: ВГТРК

20 августа ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев начал прогрев. Он выложил в соцсетях загадочное дачное видео, на котором предстал почти охотником на привале: на фоне костра и запеченной в фольге картошки (аллюзия на ядерный пепел?!), облокотившись на березу и приобняв собачку породы мальтипу, замглавы ВГТРК прибил комара на лбу и сообщил: «В этот отпуск в Подмосковье все время думаю о своем новом проекте». На слове НОВОМ ведущий сделал фирменное интонационное ударение.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Конечно, аудитория всколыхнулась! Что еще за новый проект?! Ведь итоговый новостной выпуск на «России 1» Киселев бессменно ведет уже 14 лет — с 2012 года.

"Когда мне поступило предложение вести программу «Вести недели» я сказал: «С удовольствием!», но хотелось бы эту программу сделать более авторской, — признавался Киселев. — Нужно было искать новые формы, новые приемы для воскресной программы. И мы пошли на такое авторство. Зрители стали более активно подключаться к просмотрам. Смена модели позволила тексты заострить, сделать их более интересными, конфликтными, полемичными".

24 августа Дмитрий Константинович заинтриговал еще больше: выложил снимок из бассейна, где в очках, но без шапочки увлеченно гребет баттерфляем — любимым стилем главы нашего государства.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Публика зашепталась: «Неужели поплыл?», «Уходит в закат?!». И в тот же день грянула новость: Киселев уходит из «Вестей недели». Но не на пенсию, а в одиночное плавание — теперь будет вести сольную именную программу «Киселев», тогда как его место займет обросший медийным мясом и обстрелянный в эфире передачи «60 минут» Евгений Попов. «Вести недели» новый ведущий будет вести без жены Ольги Скабеевой.

Журналист, заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов на радиостанции "Комсомольская правда". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

"Поздравляю Женю Попова со взятой высотой! — благословил мэтр преемника. — «Вести недели» — нежный организм и в то же время большой творческий и гражданский вызов. Уверен, что с новым ведущим программа обретет новую энергию и новые краски. Успеха!"

Авторское шоу «Киселев» на «России 1» начнет выходить с 6 сентября по воскресеньям в 22.00. Итоговые «Вести недели» с Евгением Поповым будут как раз предварять новый проект и на той же кнопке останутся в неизменном слоте — воскресенье, 20.00.

Напомним, программа «Вести недели» впервые вышла в эфир в 2001 году: тогда в кадре появился Евгений Ревенко. В разное время ведущими выпуска становились Сергей Брилев, Андрей Кондрашов, Дмитрий Киселев.

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