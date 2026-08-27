Обнаружено наиболее точное место погребения Иисуса Христа: оно совпадает во всех деталях с описанием в Библии

Христиане, похоже, поклоняются «правильному месту». Фото: artin1/Shutterstock/Fotodom

Священное для христиан место - храм Воскресения Христова в Иерусалиме, более известный, как храм Гроба Господня, как никакое другое достойно того, чтобы его почитать. Там, похоже, и в самом деле находится погребальная пещера, в которую положили снятого с креста Иисуса. Это показали масштабные раскопки, проведенные под полом храма. Они завершены. С предварительными результатами знакомит отчет, опубликованный в археологическом ежегоднике Liber Annuus францисканского НИИ Studium Biblicum Franciscanum в Иерусалиме.

Там положили Иисуса…

- Мы обнаружили множество высеченных в скале гробниц, расположенных на разной высоте, идентифицировали небольшие участки, на которых росли виноградные лозы и оливковые деревья, пастбища, следы человеческой деятельности, - сообщила руководитель исследований Франческа Романа Стасолла (Francesca Romana Stasolla), профессор христианской и средневековой археологии из Римского университета Сапиенца.

«На том месте, где Он был распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса...», повествует Евангелие от Иоанна (19:41).

«И сняв Его, обвил плащаницею и положил его в гробе, высеченном в скале», - сообщает в своем Евангелие Лука (23:53).

Не просто совпадение

Судя по археологическим находкам, место, где они были сделаны, своим ландшафтом и деталями оказалось удивительно похожим на то, которое описано в Библии. Скорее всего, именно там был распят, похоронен и воскрес Иисус Христос.

Раскопки, «углубившиеся» в самый старый слой, подтвердили, что задолго до рождества Христова – еще в железном веке - на священном ныне месте находилась каменоломня. Карьер был вырублен в склоне холма за древними стенами Иерусалима. Позднее там же стали устраивать гробницы – вырубать в скале.

Храм Гроба Господня скорее всего действительно находится над гробницей Иисуса. Фото: Nehuenpg/Shutterstock/Fotodom

Участки, на которых камень уже не добывали, местные жители засыпали землей, разделили невысокими стенами, создав площади для земледелия и скотоводства. Археологи обнаружили следы и того, и другого – пыльцу, остатки фруктов, бобовых и дикорастущих растений, которые позволили сделать вывод: имевшийся тут ландшафт представлял собой характерный средиземноморский, но постоянно там никто не жил. Из датировки археологических слоев и обнаруженной керамики следовало, что участки возделывали как раз в период, охватывающий время жизни Иисуса.

Из Евангелии от Иоанна (19:20) также известно, что Иисус был распят за пределами Иерусалима: «…потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города…».

Об этом же свидетельствует и Послание к евреям (13:12): «…Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне врат».

Итого: в одном месте сосредоточены, по сути, все элементы «головоломки» - и кладбище с высеченными в скале гробницами, и скала, на которой, по преданию, был распят Иисус, и возделанные земли, названные в Библии садом. И всё это расположено за пределами древних стен, но недалеко от города. Простое совпадение? Вряд ли.

Как строили храм и Кувуклию

Примерно через 40 лет после распятия Иисуса его гробницу основательно спрятали римляне. Император Адриан в целях борьбы с распространением христианства приказал построить над ней языческий храм. Вот что по этому поводу написал в свое время историк Евсевий Кесарийский в труде «Жизнь Константина», имея в виду императора Константина Великого, который в IV веке вместе со своей матерью Еленой организовал поиски гробницы Иисуса:

«Сию спасительную пещеру некоторые безбожники и нечестивцы умыслили скрыть от взора людей, с безумным намерением скрыть через это истину. Употребив много трудов, они навезли откуда-то земли и завалили ею всё то место. Потом, подняв насыпь до некоторой высоты, замостили её камнем, и под этой высокой насыпью сокрыли божественную пещеру. Окончив такую работу, им оставалось только на поверхности земли приготовить странную, поистине гробницу душ, и они построили мрачное жилище для мёртвых идолов, тайник демона сладострастия Афродиты, где на нечистых и мерзких жертвенниках приносили ненавистные жертвы».

В IV веке нашей эры по приказу Константина языческий храм снесли, священную пещеру откопали. Построили над ней храм Гроба Господня. А над самой гробницей расположили Кувуклию - своего рода часовню, стоящая над гробницей. Из дошедших до нас свидетельств следовало, что произошло это в 335 году.

Как показало датирование, которое провели греческие археологи из Технического университета в Афинах (National Technical University of Athens), сооружения над гробницей были возведены примерно в 330-340 году нашей эры – действительно, во время правления римского императора Константина. А это свидетельствует о том, что история, связанная с их появлением, скорее всего подлинная. Что, в свою очередь, подводит и к более волнующему выводу: под храмом расположено то самое ложе, на котором находился Иисус Христос, пока не воскрес на третий день.

Тем не менее профессор Стасолла осторожничает. По её мнению, окончательные выводы делать рано. Да, на месте, о котором доподлинно известно, что христиане почитали его с IV века нашей эры, найдены основные географические и физические объекты, описанные в Библии. Но со стопроцентной уверенностью утверждать, что гробница Иисуса находится именно там, все же нельзя. Прямых доказательств нет. Но то, что это не исключено - несомненно.

- Мы пока не можем с абсолютной точностью сказать, что место, где стоит храм Гроба Господня, это то самое место, где был погребен Иисус, однако у нас, безусловно, нет другого, которое бы столь же точно соответствовало ему, и у нас нет оснований отвергать подлинность этого места, – заявлял в свое время Дан Бахат (Dan Bahat), бывший главный археолог Иерусалима.

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