Форум креативных индустрий пройдёт в рамках ВЭФ-2026 1 сентября, фото: фонд Росконгресс

1 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026) во Владивостоке пройдет Форум креативных индустрий. Участники из России, Китая, Индии, Индонезии, ОАЭ, Северной Кореи и других стран обсудят развитие креативной экономики, международное сотрудничество, инвестиции в интеллектуальную собственность и новые форматы контента. Ключевая тема - роль креативных индустрий в развитии территорий, особенно Дальнего Востока.

«Креативные индустрии становятся одним из ключевых факторов развития территорий, создавая новые возможности для предпринимательства, международного сотрудничества и привлечения талантов. Для Дальнего Востока, который активно укрепляет связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, этот потенциал имеет особое значение. Форум креативных индустрий на площадке ВЭФ позволит объединить представителей государства, бизнеса и экспертного сообщества для выработки решений, способствующих развитию человеческого капитала, продвижению российских креативных продуктов и укреплению международных гуманитарных связей», - заявил советник президента России и секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

Программа включает более десяти сессий, в том числе пленарное заседание «Креатив как стратегия: экономика смыслов и международного влияния» и сессию «От грантов к капиталу: как сделать креативную экономику объектом инвестиций». Обсудят экспорт креативной продукции, использование ИИ для создания контента и роль медиа в развитии регионов.

Отдельная сессия посвящена рынку микродрам - коротких вертикальных сериалов. В Форуме примут участие представители власти, бизнеса и международных организаций. Форум пройдет 1-4 сентября на кампусе ДВФУ. Главная тема ВЭФ: «Дальний Восток - развитие во благо людей». Организатор - Фонд Росконгресс.

«Сегодня креативные индустрии - это не только культура и творчество, но и полноценный сектор экономики, который создает рабочие места, формирует новые рынки и способствует развитию регионов. Поэтому в центре внимания Форума окажутся вопросы, связанные с инвестициями, экспортом интеллектуальной собственности, развитием человеческого капитала и международным сотрудничеством. Особую роль здесь играет Дальний Восток – территория, где встречаются российский культурный код, быстрорастущие рынки Азии и новые возможности для международной кооперации», - отметила замдиректора Фонда Росконгресс Елена Маринина.