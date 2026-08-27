По словам эксперта, в День знаний ценится «вечная классика» – это гладиолусы, розы, хризантемы, астры. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как думаете, кого 1 сентября радует больше всех остальных? Распрощавшихся с отпуском учителей? Вряд ли. Школьников, которые наконец-то возвращаются за парты с опостылевших каникул? Увы, опять не угадали. А попробуйте-ка всмотреться в эти дни в сияющие лица продавцов в цветочных магазинах. Вот кто искренне боготворит День знаний! И неудивительно. Потому что даже первоклассники могут подсчитать: флористы получат в этот день (и накануне) тройную выручку. Потому что продажи цветов 1 сентября вырастают, по разным оценкам, как раз в 2-3 раза. Больше можно будет продать разве только 8 Марта.

СКОЛЬКО СТОИТ БУКЕТ НА 1 СЕНТЯБРЯ УЧИТЕЛЮ

Родители школьников – тертые калачи. Поэтому их следующий логичный вопрос: «А цены на цветы 1 сентября тоже вырастут втрое?» «Нет, и 31 августа, и 1 сентября цены будут точно такими же, как сегодня», - уверяли меня во всех московских цветочных магазинах, которые я обошел, собирая информацию для этой статьи.

Хотя цены, я вам скажу, и сейчас не маленькие. Эквадорские розы от 70 см стоят от 300 до 370 рублей. Кустовые – 270-300 рублей. И заметьте – это в магазинах, где цветами торгуют мелким оптом. В Москве нетрудно найти салоны, ценник в которых раза в полтора-два выше.

Составные букеты – тоже на любой вкус. Цены на них стартуют примерно с 2700 рублей.

- Медианный чек на цветы в этом августе составляет 3 250 рублей, это на 6% больше, чем годом ранее, -- рассказала «КП» руководитель отдела по привлечению и сопровождению селлеров цветочного маркетплейса Flowwow Вероника Перетягина.

В цветочных предлагают огромный выбор букетов - глаза разбегаются Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

То есть в среднем рост цен на цветы вполне укладывается в рамки инфляции.

- Средняя цена букета к 1 сентября в этом году колеблется в районе 2500–3500 рублей. Это тот компромисс между «красиво» и «не разорительно», который выбирает большинство, - объяснил «КП» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко. - Если родители хотят подарить розы с красивым оформлением, то такой букет – в коробке или корзинке – будет стоить в диапазоне 2500 – 7000 рублей. Премиальные букеты с импортными цветами - от 6000 -7000 рублей и выше.

КАКИЕ ЦВЕТЫ ПОДАРИТЬ

По оценкам флористов, большинство родителей школьников предпочитает сейчас именно монобукеты (то есть букеты, которые состоят исключительно из цветов одного вида).

- В прошлом году ко Дню знаний их выбирали в полтора раза чаще, чем авторские композиции. Как правило, такие букеты составляют из роз, хризантем, альстромерий, пионов или диантусов, - говорит Вероника Перетягина.

По оценкам Flowwow, к празднику заметно растет спрос на сезонные цветы — особенно на георгины и гладиолусы. В этом году букет из пяти гладиолусов обойдется в 2 715 рублей. За год цена на цветок выросла на 4%. А вот георгины подорожали значительнее — на 21%. Пять цветков будут стоить 2 740 рублей.

- За самый бюджетный вариант монобукета (пионы, розы, гладиолусы, астрометрии, ирисы) нужно будет отдать примерно 2000 рублей, - оценивает Петр Щербаченко.

Монобукет из нераскрывшихся пионов Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Если говорить о трендах, то, по словам эксперта, в День знаний ценится «вечная классика» – это гладиолусы, розы, хризантемы, астры. В числе модных актуальных цветов – гортензии, которые славятся своими крупными соцветиями (один цветок может заменить едва ли не целую композицию), и подсолнухи, будто наполняющие пространство вокруг солнечным светом. Если говорить о букетах, то тренд смещается к аккуратным вариантам - например, кустовые розы и герберы выглядят ярко и стоят не очень дорого.

Также учителям стали чаще дарить сладости, подарочные сертификаты и растения в горшках, которые простоят дольше букета. По словам Вероники Перетягиной, из десертов часто дарят клубнику в шоколаде (около 3000 рублей), а среди комнатных растений популярны флорариумы (5 000 рублей) и орхидеи (4 600 рублей).

КАК СЭКОНОМИТЬ

- Совет простой не покупать первый попавшийся готовый букет в магазине у метро утром 1-го сентября, - говорит Петр Щербаченко. - Там не только цены могут быть заоблачными, но и качество цветов сомнительным. Лучше заказать заранее в проверенном месте на цветочной базе или на маркетплейсе, где цены демократичнее.

Впрочем, продавцы цветочных магазинов, как я писал выше, уверяют, что поднимать ценники в праздник не планируют и дефицита цветов 1 сентября не ожидают. Но в цветочном маркетплейсе нам все-таки порекомендовали оформить предзаказ – и не только ради экономии.

— Это позволит вам выбрать цветы из более широкого ассортимента, избежать очередей и зафиксировать выгодную цену, - советует Вероника Перетягина. - Как правило, предзаказ в магазинах доступен уже за неделю до праздника, при этом доставку лучше оформлять на вечер 31 августа — букет останется свежим, а утром родителям не придется думать о доставке. Чтобы помочь цветам сохранить свежесть, мы рекомендуем поставить их в прохладное место вдали от отопительных приборов. Также может быть полезно добавить удобрение для букетов, и не забудьте подрезать дома стебли на 1–2 см.

ЧТО МОЖНО ДАРИТЬ УЧИТЕЛЯМ ВМЕСТО ЦВЕТОВ

Учителя запоминают все!

А точно педагоги бывают рады цветам 1 сентября? Может, это уже давно пережиток прошлого и надо дарить что-нибудь другое?

- Нет, не пережиток! – развеяла мои сомнения школьный учитель, психолог и социальный педагог Марина Крапивная. - Традиция есть традиция, прийти домой без цветов 1 сентября будет обидно любому учителю. Другое дело, что все должно быть в разумных пределах. Обычно бывает, что классному руководителю несут кучу букетов, а простому предметнику - ни одного. В итоге один выбрасывает букеты на помойку, потому что их просто некуда ставить, а второй чувствует себя обделенным. Родители первоклашек обычно особенно стараются, чтоб их чадо было с букетом, это же обязательный атрибут для фотографий. А вот в старших классах уже можно договариваться: например, подарить общий букет классному руководителю и хотя бы по цветочку - тем учителям, у которых нет классного руководства.

- А что важно в цветах для учителя? Размер букета, его цена? И, кстати, учителя запоминают, кто им подарил цветы, а кто нет?

- Думаю, что выражу общее мнение: важен не размер букета, а его красота и со вкусом подобранное оформление. Насчет того, запоминают ли учителя, кто и что подарил, поверьте: учителя запоминают ВСЕ! А что не запоминают - то записывают! (Смеется.)

Важен не размер букета, а его красота и со вкусом подобранное оформление Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

А вот насчет тренда дарить не цветы, а что-нибудь съедобное, Марина Крапивная предостерегает:

- Лучше деликатно обговорить такие вещи с учителем заранее или уточнить у знающих людей. Кто-то возьмет в подарок конфеты с удовольствием, а кто-то гордо скажет, мол, взяток не беру. Это может быть неприятно и детям, и родителям.

КОНКРЕТНО

Какую сумму вы потратите на цветы для учителей в День знаний в этом году?

(Опрос для родителей)

До 1000 рублей 21%

1000 – 2000 рублей 12%

2000 – 3000 рублей 10%

3000 – 5000 рублей 5%

5000 – 7000 рублей 1%

7000 – 10000 рублей 1%

Больше 10000 рублей 5%

Не буду дарить цветы 1 сентября 45%

Опрос проводился в соцсетях «Комсомольской правды». В опросе приняли участие 900 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В России впервые за 10 лет подешевели сборы в школу: как такое может быть

Родители могут взять выходной на 1 сентября: Минтруд разъяснил, как это сделать

Отложить деньги на ребенка и получить налоговый вычет: С 1 сентября вступают в силу новые правила