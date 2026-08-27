Новый премьер-министр правительства Украины Сергей Корецкий подтвердил, что Россия не била по жилому сектору. Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как совершенно обоснованно недавно подмечали украинцы в Сети, мол, смотрите, как только у Зеленского «закинчились ракеты ППО» (ПВО), так резко уменьшилось количество попаданий русских ракет по жилому сектору украинских городов. Но тут вчера Зеленский выступил с сообщением, что Украина получила партию, совсем небольшую ракет для ЗРК «Пэтриот» и немножко других ракет ПВО. Похоже, европейские партнеры прислали. И украинцы снова приуныли. И как в воду глядели.

Сегодня утром украинская пропагандистская сеточка снова заныла: «Русня ударила по… Русня нанесла удар по …» и так далее. Вместо многоточия можно подставлять что угодно, жилой дом, супермаркет, школа, детский садик. Это уже не так важно. И какое отношение к реальности имеет, тоже не имеет никакого значения. Главное – чтобы были развалины. Идеально – трупы. Но не в камуфляже. А то украинская пропаганда все время палится на каких-то мелочах: то двухъярусные армейские кровати на складе супермаркета, то специфические ящики из-под боеприпасов с маркировкой, то пусковые для беспилотников в фурах для перевозки продуктов, или мужики с автоматами и в камуфляже в детском садике. Вчера вон даже с самим украинским «просроченным» главарем бандеровского режима прокололись так, что весь мир сейчас ржет.

По сюжету беззаветно храбрый Верховный наркокомандующий Украины сделал селфи у стелы на въезде в Запорожье, куда приехал, демонстрируя свою смелость, от которой впечатлительные благовоспитанные барышни (если на Украине остались еще таковые, в чем автор очень сильно сомневается) падают в обморок в заботливо подставленные мужские руки. А оказалось, что все это фуфло голимое, потому что в один момент ближе к концу ролик вдруг откуда ни возьмись за плечом Зеленского возникают из ниоткуда грузовик и легковая машина, которые еще и дергаются вместо того, чтобы ехать, как положено нормальным автомобилям.

Зеленский записал видео у стелы на въезде в Запорожье. Вот только запись оказалась фейком.

- Хромакей! – взвыли довольные пользователи Сети. И пожелали Зеленскому для начала поменять криворукого монтажера на более профессионального. Чего еще желали, тут говорить не будем, потому что мы – приличное СМИ, а не соседский забор, где уместны такие надписи. Можно подумать, что Зеленского первый раз ловят на записи на фоне зеленого экрана в студии…

Что же касается ударов, которые были нанесены прошедшей ночью и утром, то все завывания украинских пропагандистов, по сути, опроверг не кто иной, а сам новый премьер-министр правительства Украины Сергей Корецкий.

- Под российские удары сегодня попала критическая инфраструктура в нескольких областях. Зафиксированы серьезные разрушения, - сообщил премьер Корецкий и рассказал, что российская атака ракетами и дронами затронула Киев, Киевскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Сумскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую и Полтавскую области. Тем самым глава правительства Украины зафиксировал, что российские ударные средства прилетали совсем не по квартирам, а совершенно по иным объектам. По каким, можно прочитать в сводке минобороны РФ.

В общем, чем меньше у Зеленского ПВО/ПРО, тем меньший ущерб несет мирный сектор украинских городов. И это уже даже не тенденция, а самая настоящая закономерность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский готов сделать последний шаг на пути уничтожения Украины: украинцы все чаще обсуждают сдачу Киева и мобилизацию женщин

Киев снова говорит по-русски: Языковые инженеры Украины признали поражение

Глава ЦРУ прилетал в Москву с последним американским предупреждением. И что дальше?