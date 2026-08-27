Взгляд из окопов: военкор KP.RU Дмитрий Стешин разбирает текущую ситуацию на линии соприкосновения и дает прогноз, что будет дальше с боевыми действиями на Украине Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Военкор KP.RU Дмитрий Стешин с места подробно разбирает реальную ситуацию в зоне СВО и дает прогноз, что будет дальше с боевыми действиями на Украине:

Что прямо сейчас происходит в зоне СВО

Вчера я оказался между точек прилета по Донецку, дописывал текст, сидя под стенкой на улице - жарко было. Слышал рев реактивных двигателей, более того, мне показалось, что на цели ракеты заходили не сразу, а сделав несколько кругов. Чуть позже подъехал товарищ, один из наших командиров. Посмотрел по своим каналам квадраты прилетов, вздохнул. Без комментариев. Потому что ситуацию, ход СВО, согласно тактическим замыслам, это выступление с ракетами не переломит.

Между тем, для врага положение на фронте не просто ухудшается, а становится интересным. Неожиданным.

Бои за Доброполье: ВСУ уходит под землю и тянется на север

Несколько дней назад, я писал о Доброполье. И наши военные-авиаторы, и не наши эксперты, подтвердили, что ВСУ запилили из Доброполья мощный укрепленный узел, но не по Уставу, а исходя из нынешней войны дронов в "малом небе". Соединили опорники крытыми траншеями и ходами, вообще ушли под землю. Приготовились. И было почему. По мнению не нашего экспертного сообщества, падение Доброполья "взломает" всю украинскую оборону Славянско-Краматорской агломерации. А оно неминуемо падет. Потому что на любых "подземных бандеровцев" всегда найдется свой ФАБ-3000. С управляемым модулем планирования и корректировки, разумеется.

Всем было очевидно, это в логике войны, - бандеровцы будут до талого держаться за это Доброполье. И я был страшно удивлен, когда знакомый БПЛАшник, летающий в этом районе 24/7, сказал, дословно: "бандеры начали оттягиваться из южных районов Доброполья в северные. При этом основная масса перебралась в Белозерское". Последний крупный поселок Донбасса на этом направлении. Дальше - уже Днепропетровщина и Харьковщина.

Знакомый БПЛАшник, летающий в этом районе 24/7, сказал, дословно: "бандеры начали оттягиваться из южных районов Доброполья в северные. При этом основная масса перебралась в Белозерское". Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Прогноз: ВСУ оставляет Донбасс, стягивая силы в Днепропетровской области

И можно предположить, что ВСУ задерживаться там не собирается надолго. Конечно, я могу только предполагать, интуитивно, что в последние месяцы, на уровне подсознания, смысл обороны последних оккупированных фрагментов Донбасса полностью Киевской камарильей утерялся. И есть мнение, что они хотят все-таки оставить Донбасс, но уплотнить свою оборону в Днепропетровской области до предела. Это в логике их стратегии "размен территорий на время".

Они прекрасно понимают, что мы все равно их из Донбасса вышибем. Земля эта для них чужая, населена "сепарами", "москалями" и "зрадниками". Вообще,"ржавый пояс Украины", в Раде давно говорили. И Яценюк на Майдане проклинал Донбасс, а потом уехал в Майами.

Нашим бойцам - сил и терпения. И Донбассу тоже, Донецку - в особенности. Донецку бандеровцы будут мстить до последнего, хутор не способен простить русскую заводскую цивилизацию в бывшей Дикой степи.

Хотя по сравнению с обстрелами 2014-15 и 2022-23 годов, руки у врага стали сильно коротки. Пообломали ему ручонки.

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