Скоро кровавая Луна соединится со столь же кроваво-красным полярным сиянием. Фото: nednapa/Shutterstock/Fotodom

На Землю надвигается затмение, которого мы не забудем: кровавая Луна соединится со столь же кроваво-красным полярным сиянием. Астрономы обещают завораживающее шоу. Сбудутся ли прогнозы, и где надо жить, чтобы все рассмотреть — в материале KP.RU.

ЭТЮД В КРАСНОМ: ЧЕМ НЕОБЫЧНО ЛУННОЕ ЗАТМЕНИЕ 28 АВГУСТА 2026 ГОДА

Утром в пятницу, 28 августа, земляне смогут увидеть почти полное лунное затмение. Но неожиданно другое: череда вспышек на Солнце произведет на планете магнитную бурю, и наверняка будут полярные сияния. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, магнитная буря разразится за 20 минут до начала затмения. Таким образом, оба явления совпадут.

Но и это не все. Не исключено, что полярное сияние будет необычного и редкого цвета — красное.

— Если над вашим горизонтом будет наблюдаться северное сияние, вы даже можете увидеть высотное красное полярное сияние в сочетании с покрасневшей Луной, — пояснил астроном Том Керсс.

Красная Луна в затмении, красное полярное сияние — такое точно нельзя пропустить!

Не исключено, что полярное сияние будет необычного и редкого цвета — красное. Фото: Francisco Blanco/Shutterstock/Fotodom

Цвет полярного сияния определяет свечение кислорода, объясняет Керсс. Заряженные солнечные частицы возбуждают атомы кислорода, и те начинают светиться. Как правило, мы видим зеленые полярные сияния, потому что именно так сияет кислород на (относительно) небольших высотах. Но, если буря сильная, в игру вступает кислород на больших высотах. И вот он уже красный.

Звучит заманчиво! Но с каждым из приведенных утверждений придется разобраться отдельно. Приступим.

БУДЕТ ЛИ МАГНИТНАЯ БУРЯ?

Возможно, да, рассказал KP.RU руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

— Сегодня в ночь может прийти выброс плазмы, который летит к Земле уже третьи сутки, — говорит он.

Напомним, что астрономы и рядовые любители космоса с замиранием сердца следят за необычной активной областью на Солнце. В ней происходит множество вспышек, хотя и не экстремального класса, но сильных. Главная интрига: откуда область берет энергию? Исчерпав — по всем прикидкам — все запасы, группа пятен неожиданно обрела «второе дыхание» как раз тогда, когда оказалась в точности напротив Земли. Вот об этом выбросе плазмы и речь.

Однако, неудобный вопрос: а спровоцирует ли эта буря полярные сияния?

— В точности сказать трудно. События большей силы, от G3 и выше (класс бури по пятибалльной шкале — Ред.), запускают их безусловно, но в данном случае ожидаются бури G1-G2, и тут уж как повезёт, — говорит Сергей Богачев.

Астрономы и рядовые любители космоса с замиранием сердца следят за необычной активной областью на Солнце. Фото: Artsiom P/Shutterstock/Fotodom

А СИЯНИЕ БУДЕТ КРАСНЫМ?

И вот тут возникает неудобный вопрос номер два: а сияние-то будет красным? Оценка мощности бури (она будет довольно слабой), приведенная Сергеем Богачевым, совпадает с американскими прогнозами. Но сам же Керсс говорит: для красного сияния нужны бури помощнее.

Однако, все это праздные домыслы, поскольку… цвет сияния вообще не зависит от его мощности!

— Красные цвета сияний формируются обычно более высоко, а зеленые более низко. Поэтому, если вы видите сияния прямо над головой, они обычно зелёные. Если же они далеко от вас, то зеленые цвета часто скрыты горизонтом, а красные, более высокие, видны. Поэтому в средних широтах, где сияния происходят на удалении, например, в Москве, сияния чаще как раз красные, — объясняет Сергей Богачев.

В самом деле, вспомните знаменитую магнитную бурю в мае 2024 года. Небо в Подмосковье, да что в Подмосковье — на Кавказе! — залило красным, и все спрашивали друг друга, откуда такой странный цвет? А ларчик открывался относительно легко. Южные регионы видели «шапку» сияния, а она как раз красная. «Тело» сияния — зеленое — было для южан скрыто за горизонтом. А вот на северах наблюдали, напротив, зеленые сполохи.

В мае 2024 года небо окрасилось в невероятные цвета. Фото: t.me/love_sochi

— То, что красные сияния названы редкими, пусть останется на совести авторов зарубежной статьи. Но то, что они красивее зеленых, я готов согласиться. Что касается того, будут они или нет, пока говорить об этом рано — надо как минимум дождаться плазменного облака и оценить, какой силы удар, — говорит Сергей Богачев.

ГДЕ И КАК СМОТРЕТЬ ЛУННОЕ ЗАТМЕНИЕ 28 АВГУСТА 2026 ГОДА

Затмение 28 августа из России видно плохо. Но вдруг? Давайте все-таки поймем, стоит ли не спать ночь на пятницу.

Согласно прогнозам американцев, магнитная буря начнется утром 28 августа, в 4 часа по московскому времени. Но это прогноз. Имеет смысл быть начеку с вечера, с полуночи — точно. Буря может стартовать намного раньше.

Затмение начинается в 4 часа 23 минуты по московскому времени Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Затмение начинается в 4 часа 23 минуты, и этот момент москвичи еще застанут, Луна еще не зайдет. Вот только самое начало затмения рассмотреть сложно. Луна погружается в так называемую полутень, и темнеет медленно. Однако, через полчаса возникнет четкое ощущение, что ночное светило как бы ущербное или блеклое. И тут даже беглого взгляда на лунный диск достаточно, чтобы понять — вот оно, затмение.

Луна в Москве зайдет в 5 часов 27 минут утра. Чем западнее, тем позже. Даже жители запада Московской области увидят закат минут через 10 от указанного времени. Таким образом, Луна скроется за горизонтом в затемненном виде, точно призрак, и это будет невероятно красиво.

Если все это будет сопровождаться полярным сиянием (и да, с московских широт оно точно будет красным) — тем лучше! Вот только в 5 утра уже довольно светло… Но даже если посмотреть сияние отдельно, затмение отдельно, оно того стоит.

Кажется, во всем разобрались! Все оказалось немного не так, но шоу все равно возможно. Что ж, расчехляем бинокли, фотоаппараты, и готовимся не спать.

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