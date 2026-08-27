Больше никакой путаницы: бейджи экскурсоводов приведут к общему стандарту

Минэкономразвития РФ предлагает привести все бейджи гидов к единому стандарту Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

СТАНЕТ ПРОЩЕ И ПОНЯТНЕЕ

В России будут введены единые требования к бейджам экскурсоводов и гидов-переводчиков — проект постановления Правительства, наделяющий соответствующими полномочиями Министерство экономического развития, внесен в Кабмин.

Сейчас каждый регион самостоятельно утверждает форму нагрудной идентификационной карточки. И хотя федеральный закон требует указывать на ней фамилию, имя, отчество и QR-код, остальная информация, дизайн и расположение данных везде разные. В одном регионе на бейдже могут написать только базовые сведения, в другом добавить фотографию или еще что-то. В результате турист на основании сведений на нагрудной карточке не может получить исчерпывающую информацию о квалификации гида, а специалисту, работающему на территориях разных субъектов, приходится носить с собой несколько бейджей.

Чтобы решить эту проблему, Минэкономразвития предлагает утвердить единый для всей страны перечень обязательной информации, которая должна быть на бейдже. Помимо имени и QR-кода туда войдут:

- Уникальный номер записи в едином федеральном реестре,

- Фотография,

- Языки, на которых аттестован гид-переводчик (включая жестовый язык, если он есть),

- Субъекты страны, национальные туристские маршруты и муниципальные образования, где гид имеет право работать. Это особенно важно для экскурсоводов, обслуживающих межрегиональные маршруты, потому что теперь турист сможет быстрее идентифицировать специалиста и при необходимости проверить сведения о нем через федеральный реестр, а сам гид сможет одной карточкой подтверждать свою квалификацию в любом регионе, где он аттестован.

При этом форма и детальное содержание карточек определяются на региональном уровне. Так что каждый субъект сможет сохранить свой дизайн, но содержание станет одинаковым, что сделает бейдж понятным инструментом проверки для туриста.

«ЭТО СЕРЬЕЗНЫЙ ШАГ ВПЕРЕД»

- Рынок экскурсионных услуг давно ждал этого решения, - комментирует Евгения Черняева, аттестованный гид по Ярославской области. - Сейчас ситуация напоминает лоскутное одеяло: каждый регион делает такой бейдж, который считает нужным. Для нас, гидов, это серьезный шаг вперед. Во-первых, мы перестаем быть «заложниками» региональных границ: одна карточка — и ты профессионал везде, где прошел аттестацию. Во-вторых, это поднимает престиж профессии: когда клиент видит четкий стандарт, он понимает, что перед ним не случайный человек, а аттестованный специалист. Переходный период продуман грамотно — менять все в спешке не придется, замена будет происходить планово, раз в пять лет. Это снижает любые риски и лишние траты. В итоге выиграют все: туристы получают надежность, гиды — удобство и мобильность, а отрасль - цивилизованные правила игры.

Новые правила вступят в силу с 1 марта 2027 года, а менять карточки гиды и экскурсоводы будут при плановой аттестации, которая проходит раз в пять лет.

- «Для нашего региона, где аттестовано уже более 380 квалифицированных гидов, важно обеспечить прозрачность и доступность информации о наших специалистах, - говорит первый заместитель министра экономического развития Республики Алтай Ольга Филипенкова. - Главная цель внедряемых нововведений – сделать сведения о квалификации гида максимально понятными и доступными для каждого туриста, прибывающего на Алтай. Единые требования к составу данных на информационной карточке позволят гостям республики быстрее идентифицировать своего специалиста и при необходимости оперативно проверить информацию о нем через федеральный реестр. Это, безусловно, значительно упростит подтверждение статуса для специалистов, работающих не только на территории Республики Алтай, но и в смежных регионах, способствуя развитию межрегионального туризма и повышению качества услуг.

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