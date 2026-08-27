Налет за четыре минуты: в Испании украли древний клад на десять килограмм золота

Неизвестные проникли в городской музей и вынесли большую часть знаменитого клада Вильены – коллекции бронзового века, которую считают одной из важнейших археологических находок Европы. Фото: WH_Pics/Shutterstock/Fotodom

В испанской Вильене произошло ограбление, которое уже называют одним из самых серьезных ударов по археологическому наследию страны. Неизвестные проникли в городской музей и вынесли большую часть знаменитого клада Вильены – коллекции бронзового века, которую считают одной из важнейших археологических находок Европы. На все про все преступникам понадобилось всего несколько минут.

Налет был тщательно спланирован. Около 5:16 утра сигнализация сработала в расположенном на окраине города спортивном центре. Пока силовики отправились туда, в музее началось своеобразное вторжение. Примерно через четыре минуты сработала сигнализация. Когда полицейские прибыли к зданию в 5:24, грабителей уже и след простыл. Камеры успели зафиксировать несколько человек, приехавших на двух автомобилях.

Сначала преступники пытались попасть внутрь через главный вход, но быстро поняли: этот путь не подходит. Тогда они проникли через боковые окна, несмотря на установленные системы защиты. По мнению следователей, такая скорость и способ проникновения говорят о профессиональной подготовке. Местная полиция и Гражданская гвардия пока рассматривают несколько версий произошедшего. В частности, проверяется возможная связь с другими недавними ограблениями испанских музеев, но официально эти преступления пока не объединили.

Клад Вильены. Фото: commons.wikimedia.org

Главной добычей стало то, ради чего посетители и приходили в музей, – знаменитый клад Вильены. Всего коллекция насчитывает 59 предметов, созданных примерно в 1250 году до нашей эры. Это чаши, сосуды, браслеты и другие украшения из золота, серебра, железа и янтаря. Их общий вес составляет около десяти кило золота. Похищена большая часть клада, в том числе все золотые изделия. Кроме того, преступники забрали три из четырех корон Богородицы с младенцем, находившихся в музее.

Для Вильены это не просто очередная музейная коллекция. Клад обнаружили в 1963 году примерно в 12 километрах от города. Его случайно нашел каменщик Пако Гарсия Арнедо, после чего археологи провели раскопки и обнаружили спрятанные в глиняном сосуде драгоценности. Находка сразу вызвала научные споры: клад оказался практически не связан с известными археологическими памятниками поблизости. Исследователи предполагают, что это могли быть накопленные богатства местных элит, спрятанные в момент опасности.

Особенно удивительным оказалось происхождение некоторых предметов. Недавнее исследование Испанского национального исследовательского совета показало, что железо в двух экспонатах – браслете и застежке – имеет метеоритное происхождение. Для бронзового века это чрезвычайно редкий материал. Фактически древние мастера использовали металл, который когда-то прилетел на Землю из космоса.

Именно поэтому стоимость клада невозможно оценить только по весу золота. Эксперты подчеркивают, что у данных предметов практически нет обычной рыночной цены: они слишком известны и уникальны, чтобы их можно было спокойно продать легальным способом. Испанский специалист по древним украшениям Алисия Переа считает, что преступники могут попытаться переплавить похищенные изделия либо использовать их как средство для получения выкупа. В любом случае речь идет не просто о пропавших драгоценностях, а об уникальных исторических артефактах, которые после переплавки могут исчезнуть навсегда.

Технический директор Археологического музея Аликанте Мануэль Ольсина назвал произошедшее потрясением для археологического сообщества. Мол, клад Вильены обладает огромной исторической, культурной и художественной ценностью и фактически отражает идентичность целого народа. А мэр города Фульхенсио Сердан признался, что Вильена переживает потерю очень болезненно: для жителей сокровище было не просто экспонатом, а частью их собственного наследия и поводом для гордости.

Ограбление в Вильене стало уже третьим крупным подобным случаем всего за несколько месяцев. В апреле из археологического музея Бадахоса похитили 144 золотые монеты из клада Вильянуэва-де-ла-Серена. В июле четверо неизвестных в масках вынесли более 200 монет из музея Альбасете, причем на это им понадобилось менее двух минут. Теперь очередь дошла до одного из главных сокровищ бронзового века Европы - и преступникам хватило четырех.

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