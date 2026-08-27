Что произошло с ВВП и доходами России за полгода: итоги исполнения федерального бюджета

Доходы бюджета за 6 месяцев превысили прогнозные ожидания и составили 18,6 трлн. рублей. Фото: Parilov/Shutterstock/Fotodom

Минсельхоз должен оперативно реагировать на нештатные ситуации, связанные с доставкой сельскохозяйственной продукции, и при необходимости оказывать помощь аграриям и регионам. Такое поручение дал премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Премьер отметил, что для устойчивости российского АПК важно соблюдение заключенных ранее контрактов по поставке сельскохозяйственной продукции получателям. Речь идет как о поставках продовольствия внутри страны, так и в дружественные страны. Мишустин отметил, что логистика в Азово-Черноморском бассейне «сейчас непростая». Из-за военных действий приходится менять маршруты доставки продовольствия. В итоге аграрии несут убытки.

Премьер-министр России Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

«Чтобы снизить издержки сельхозпроизводителей, мы направим свыше 9,5 млрд. рублей. Средства получат наши железнодорожники, что позволит возместить их расходы на транспортировку агропродукции по льготным тарифам и, как следствие, поможет сохранить стабильность на внутреннем рынке сельхозпродукции, сырья и продовольствия. А также – в полном объеме выполнить экспортные обязательства», - сообщил премьер.

Глава кабмина отметил, что в мире сохраняется большой спрос на российское зерно, масличные и другие аграрные товары.

«В структуре поставок за рубеж растет доля переработанной продукции», - сказал премьер, отметив, что это дает дополнительные рабочие места не только в агропромышленном комплексе, но и в целом ряде смежных производств.

В мире сохраняется большой спрос на российское зерно, масличные и другие аграрные товары Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

На заседании правительства также обсудили помощь бизнесу в Крыму и Севастополе. Мишустин отметил, что предприятиям важно сохранить трудовые коллективы. В качестве меры поддержки правительство приняло решение предоставить отсрочку по уплате страховых взносов организациям, работающим в Крыму и Севастополе. Льгота распространяется на компании, связанные с обрабатывающей промышленностью, сельскохозяйственные и строительные компании, сферу общественного питания, а также на гостиницы, санатории и детские оздоровительные лагеря. Предполагается, что отсрочка по страховым взносам позволит бизнесу направить свободные средства на текущие расходы и заработную плату сотрудников.

Кроме того, на заседании кабмина рассмотрели итоги исполнения федерального бюджета за первые 6 месяцев этого года.

Вот какие показатели озвучил премьер:

- динамика валового внутреннего продукта осталась положительной – 0,6%. В номинальном выражении ВВП приблизился к 102 трлн. рублей.

- Продолжается рост в промышленном производстве.

- Доходы бюджета за 6 месяцев превысили прогнозные ожидания и составили 18,6 трлн. рублей.

- 80% доходов бюджета - это поступления, не связанные с нефтяным и газовым сектором. Мишустин подчеркнул, что идет диверсификация экономики в сторону секторов, которые производят продукцию с более высокой добавленной стоимостью.